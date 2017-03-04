На Дальнем Востоке в рыболовецком флоте серьезное прибавление

Крупнейший рыбодобытчик России, специализирующийся на добыче минтая и сельди на Дальнем Востоке приступил к пополнению своего флота. «Русская Рыбопромышленная Компания» приобрела транспортно-рефрижераторное судно дедвейтом 11,7 тыс. тонн, которое стало первым траспортником во флоте компании. Новые хозяева присвоили судну название «Золотой Рог», в честь бухты во Владивостоке, сообщает одноименная деловая газета.

Судно, построенное в ГДР в 1993 году на судоверфи Матиаз Тезен Верфь (MTW), предназначено для приемки и перевозки рыбной продукции. Причём такой продукции поместится на нём не мало – чистая грузоподъёмность судна 4903 тонны. Расчетная длина судна – 144,4 метра, ширина – 22,23 метра, высота борта – 13,59 метра, а средняя осадка – 9 метров.

Скорость судна по паспорту 17,5 узлов – этот транспортник оснащен дизельным двигателем мощностью в 10300 лошадиных сил и 4-х лопастным цельнолитым бронзовым винтом фиксированного шага.

Исходя из сообщения «Русской Рыбопромышленной Компании», основная цель приобретения судна – это организация системной логистики, включая доставку рыбопродукции с траулеров компании и доставки ее в порты назначения.

В интервью Fishnews представитель ООО «Русская рыбопромышленная компания» Илья Власенко сообщил, что приобретение рефрижератора – очередной шаг в развитии компании и формировании системы гарантированной логистики: от своевременного полноценного снабжения флота РРПК до гарантированных, без сбоев, поставок покупателям продукции, произведенной в море, на борту судов.»

«В 2016 году мы сталкивались с ситуациями необязательности со стороны наших поставщиков, это ускорило реализацию проекта и сейчас наше первое судно-рефрижератор после проведенного ремонта и обслуживания уже направляется во Владивосток. Планируется, что оно начнет работу в середине марта», – отметил Власенко.

Ранее компания уже не раз объявляла о намерениях по развитию и обновлению флота, в том числе, речь шла о строительстве шести новых траулеров на российских верфях.

Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?».