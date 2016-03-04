Регионам Дальнего Востока перепадет денег на развитие малого бизнеса

Правительство распределит субсидии субъектам федерации на 2016 год на развитие малого и среднего бизнеса. На создание и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионах будет направлено более 1,5 млрд рублей, а более 9,5 млрд рублей мы выделяем на софинансирование региональных и муниципальных программ. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"При распределении этих субсидий учитывалось: сколько людей живет в регионе, доходы местных бюджетов, насколько эффективно местные власти расходуют деньги, которые им были предоставлены ранее", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

"Сейчас на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионах будет направлено более 1,5 млрд рублей, за счет которых местные власти должны развивать бизнес-инкубаторы, оснащать их всем необходимым. Еще более 9,5 млрд рублей мы выделяем на софинансирование региональных и муниципальных программ, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе крестьянских хозяйств", - пояснил он.

Премьер отметил также, что правительство продолжает софинансирование расходов регионов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи людям и, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2016 году произойдет увеличение выделяемых средств. В результате 65 регионов получат поддержку на общую сумму 6 млрд рублей, при этом расходы субъектов также вырастают и составят 27 млрд рублей, что больше, чем в 2015 году.

Медведев сообщил также, что Хабаровскому краю, Чукотке, Амурской, Архангельской и Магаданской областям будут распределены субсидии на поддержку рынка труда. За счет этих средств будут финансироваться расходы работодателей, которые реализуют инвестпроекты. В частности, им смогут компенсировать расходы на переезд, наем жилья и на обустройство.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.