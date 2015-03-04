Монголия хочет построить железную дорогу в обход России

Монголия готова финансировать строительство новой независимой от России железной дороги для транзита в Европу сырья и полезных ископаемых, сообщил президент страны Цахиагийн Элбэгдорж. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Мы можем построить новую железную дорогу независимо от России. В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Улан-Батор мы договорились о возможности транзита через Китай. У нас есть много договоренностей по этому поводу с Китаем», — цитирует Элбэгдоржа РИА «Новости».

Монгольский лидер добавил, что Улан-Батор «хотел бы достичь договоренности по этому поводу с Россией».

«У Монголии есть большие соседи, у которых есть собственные представления о развитии инфраструктуры, поэтому чтобы прийти в Монголию, нам нужно договориться с Россией», — заявила также канцлер Германии Меркель.

Она также отметила, что совместные проекты в области сырьевого экспорта между Германией и Монголией нуждаются в дополнительном финансировании.

Напомним, 16 февраля в ходе визита в Монголию председатель Госдумы Сергей Нарышкин назвал страну одним из ведущих партнеров России.

Россия и Монголия заключили ряд соглашений, в том числе о модернизации Монгольских железных дорог.

По итогам переговоров лидеров двух стран, были заключены Соглашение о сотрудничестве между минюстами, Меморандум по развитию торгово-экономических связей, Протокол о намерениях между Минтрансом РФ и Министерством дорог и транспорта Монголии, Меморандум о сотрудничестве между Федеральным казначейством России и Казначейским департаментом Минфина Монголии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.