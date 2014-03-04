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Приморские экологи вместе с японцами изучают морские организмы
Приморские экологи совместно с японскими коллегами в морском центре «Ното Кайо» в префектуре Исикава (Япония) обсудили перспективы изучения морских организмов на побережье.
Во время рабочей встречи участники обменялись опытом и примерами проектов по изучению морских организмов на побережье, а также обсудили вопросы взаимодействия в области сохранения биоразнообразия Японского моря. А представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края презентовали образовательные проекты и программы музея Института биологии моря ДВО РАН, направленные на сохранение морского биоразнообразия, которые вызвали большой интерес у участников рабочей встречи.
Отметим, Приморский край более 15 лет участвует в международном проекте по изучению загрязненности побережий cеверо-западной части Тихого океана морскими отходами искусственного происхождения и других проектах в рамках деятельности подкомиссии по экологии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.
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