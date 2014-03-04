Амур скоро не будет преградой бизнесу

Новый мост через реку Амур в Еврейской автономной области способен стать весомым стимулом к формированию здесь территории опережающего развития

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Олег СКУФИНСКИЙ принял участие в официальной церемонии закладки памятного камня на месте строительства железнодорожного моста длиной 2,2 км через реку Амур между российским селом Нижнеленинским в ЕАО и китайским городом Тунцзян, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

На церемонии присутствовали руководители Министерства транспорта РФ, Еврейской автономной области, представители дипломатического корпуса КНР, российских, китайских железных дорог и региональных компаний.

«Президент России в главном программном документе года – Послании Федеральному Собранию – обозначил развитие Дальнего Востока как приоритет на весь XXI век. Поставлена задача создать на Дальнем Востоке территории опережающего социально-экономического развития, поднимать экономику, создавать рабочие места, увеличивать добавленную стоимость производимой здесь продукции. И это возможно при условии глубокой интеграции с нашими партнерами, в частности из КНР», - отметил Олег Скуфинский на церемонии.

По словам замминистра, реализация этого комплексного инвестиционного проекта значительно увеличит налоговые поступления в областной бюджет, появится более 3 тысяч рабочих мест. Новый мост через Амур будет также стимулировать формирование территорий опережающего развития.

По поручению Минвостокразвития власти региона уже подготовили документы на одну международную и две региональные площадки, которые в целом соответствуют заявленным критериям и могут претендовать на признание территориями опережающего социально-экономического развития. Ленинский район области по многим параметрам подходит для этих целей: здесь есть международный порт, железная и автомобильная дороги, выходящие на Транссиб и федеральную трассу, свободные земельные площади.

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» ОАО «Российские железные дороги» реконструирует железнодорожную ветку «Биробиджан - Ленинское», а Федеральная таможенная служба России создаст в районе моста таможенно-логистический терминал.

Работа над проектом, который оценивается в 8 млрд рублей, длилась около 5 лет. Окончательная договоренность о строительстве мостового перехода между двумя странами была достигнута в июне 2013 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме между первым заместителем Председателя Правительства Игорем ШУВАЛОВЫМ и первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан ГАОЛИ.