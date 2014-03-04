На Дальнем Востоке вместо девяти терорганов Роснедр оставят два

Сложившиеся в России условия недропользования малопривлекательны для инвесторов. Государство, не желая нести необходимые затраты на поисковые работы, переложило бремя геологоразведочных работ (ГРР) на недропользователей, так и не создав предпосылок для снижения рисков для начальных стадий работ.

Несмотря на многочисленные разговоры о необходимости перемен в области поиска и разведки полезных ископаемых, попытки изменить ситуацию натыкаются на непреодолимые препятствия.

Прошедший год не стал исключением. Нормативная база, сопровождающая недропользование, практически не изменилась, созданное специализированное госпредприятие «Росгеология» объединило слабых партнеров, испытывает дефицит финансирования и вынуждено функционировать на рынке на общих основаниях. Вместе с тем назревает очередная реформа Роснедр, которая грозит завершиться окончательным исходом из аппарата Минприроды остатков профессиональных геологов.

Удар, еще удар

В декабре коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела результаты проверки состояния и развития минерально-сырьевой базы России, эффективности использования недр и формирования доходов федерального бюджета от ее использования, а также соблюдения природоохранного законодательства за период 2007-2012 гг. Было отмечено, что за эти годы прирост запасов минеральных ресурсов был получен по 38 из 146 видов полезных ископаемых, что составляет 26%, воспроизводство или пополнение выбывающих запасов сырья, благодаря геологоразведочным работам, достигнуто по 27 видам полезных ископаемых (18,5%). В то же время по 62 видам полезных ископаемых запасы уменьшились (более чем на 42,5%). Это не могло не вызвать беспокойства, учитывая, что минерально-сырьевая база (МСБ) России является основным источником формирования доходной части федерального бюджета (свыше 53%), а значит - основой экономической безопасности государства.

Было отмечено также, что расходы федерального бюджета на геологоразведочные работы в проверяемом периоде росли. В 2007 году они составили 19,9 млрд рублей, а в 2012 году - 27,1 млрд рублей. Если суммировать эти цифры за все годы, то получится более 122 млрд рублей. Однако за счет этих средств был обеспечен прирост в основном только прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Прирост же запасов был обеспечен преимущественно за счет средств недропользователей, которые потратили на эти цели более 1,069 трлн рублей. Но дело в том, что значительный удельный вес прироста запасов обеспечен за счет доразведки разрабатываемых месторождений и их переоценки, а не открытия новых. То есть проедание ранее открытых минеральных ресурсов продолжается, а пополнение новых отстает!

Из-за исчерпания поискового задела аудиторы Счетной палаты констатировали ухудшение качества выставляемых на аукционы (конкурсы) участков недр, что не способствовало спросу. Отсюда и большое число несостоявшихся аукционов и конкурсов, а это - недополученные государственной казной деньги. Впрочем, другой причиной слабого инвестиционного интереса к российским участкам недр признается значительная удаленность многих из них от транспортной и энергетической инфраструктуры. К таким территориям относится, как известно, и Дальний Восток.

В Дальневосточном федеральном округе за период 2010-2012 годов не состоялось 49,1% из объявленных аукционов на твердые полезные ископаемые (всего было объявлено 872 аукциона). Лицензирование на углеводородное сырье (УВС) было менее масштабным и тоже сокращалось: в 2012 году из 4 аукционов по участкам на УВС не состоялось ни одного. Всего же за три года из 36 объявленных состоялось 10 аукционов, или 28%.

Досталось от Счетной палаты и Роснедрам, территориальные органы которых не провели 53% от запланированных аукционов. В результате доходы федерального бюджета по данному коду бюджетной классификации оказались ниже ожидаемых, отметил в декабре на заседании СП аудитор Бато-Жаргал ЖАМБАЛНИМБУЕВ.

Не беремся комментировать, стало ли это причиной объявленной в конце декабря реформы Роснедр. Возможно, отчет СП оказался катализатором сокращения территориальных органов Роснедр по всей России до 11. А они действовали практически в каждом субъекте РФ.

На Дальнем Востоке вместо 9 терорганов Роснедр оставят два - Дальнедра в Хабаровске и Якутнедра в Республике Саха (Якутия). В других субъектах останутся отделы с усеченными штатом и полномочиями и прежними зарплатами. Ожидается, что это приведет к оттоку кадров, прежде всего специалистов руководящего состава, больше всех теряющих от этой реформы. Интенсивность труда остальных вырастет, предполагается, что только на обеспечении госзаказа - в 4 раза. Не говоря о том, что в обязанности специалистов Роснедр входят экспертиза запасов, выдача справок, заключений и пр. Учитывая масштабы регионов, особенно Сибири и Дальнего Востока, большой документооборот, сопровождающий недропользование, это может спровоцировать настоящий коллапс в отрасли, считают представители ведомства.

Объем госфинансирования ГРР увеличивается, однако эксперты утверждают, что оно настолько недостаточно, что не позволяет сегодня производить в России полноценную геологическую съемку, разведывать месторождения и доводить их до уровня утверждения запасов. Эксперт РФ по недропользованию Александр СОБОЛЕВ отмечает, что с 1992 года в России полностью исключена из практики работ государственная геологическая съемка масштаба 1:50000, являющаяся основным источником поиска новых месторождений. «Вместо этого государственные средства тратятся на создание «Государственных геологических карт» масштаба 1:200000 (второго поколения) и 1:1000000 (третьего поколения), которые в основном создаются в кабинетных условиях и не сопровождаются буровыми и горными работами, геохимическими и геофизическими поисками», - считает эксперт.

Представители Роснедр, в свою очередь, отмечают отсутствие за последние годы динамики роста объемов именно геологосъемочных работ.

«Росгеология» декларирует

Понимая нарастающие для страны проблемы, правительство пошло на создание в 2011 году государственного геологического холдинга «Росгеология». Отметим, что в конце октября 2009 года бывший глава Роснедр Анатолий ЛЕДОВСКИХ подчеркивал, что госхолдинг «Росгеология» создается для проведения геологоразведочных работ (ГРР) в РФ и будет заниматься первичной геологоразведкой.

В результате же холдинг объединил 37 предприятий, часть которых убыточна и не имеет достойного портфеля заказов, к тому же требует технического перевооружения. При этом госкорпорация вынуждена функционировать на общих условиях, зарабатывая деньги на конкурентном рынке, не имея преференций по государственным заказам.

После ряда кадровых перестановок в 2013 году должность руководителя «Росгеологии» занял Роман ПАНОВ. Новое руководство холдинга прописало стратегию развития компании и поставило цель вывести ее в лидеры отрасли, а именно: выйти на объемы ГРР, соответствующие 10-15% от доли рынка.

В одном из интервью Роман Панов сказал: «Даже с учетом нашего интереса к росту коммерческого заказа, основная наша задача - это выполнение указа президента, то есть мы должны обеспечить устойчивое наращивание минерально-сырьевых ресурсов России. Мы, как государственная геологическая компания, за основную будем принимать все-таки именно эту сферу работ».

Между тем в компании признают ряд проблем, сопровождающих текущую деятельность. В их числе отсутствие стартового капитала для завершения процесса создания эффективной системы управления и организационной работы по наполнению портфеля заказов и инициативных проектов, наличие значительного количества проблемных предприятий, высокая изношенность основных фондов, высокий средний возраст и дефицит кадров по ряду технологических направлений, и как следствие - низкая производительность труда и низкая конкурентоспособность на рынке геологических услуг. «Основная проблема холдинга - диспропорция существующих производственных мощностей с потребностями рынка: мы имеем избыточные мощности в центральной части России, где перспективы работ по основным видам сырья невысокие, и явный недостаток мощностей в регионах с большим потенциалом. Будем исправлять эту ситуацию параллельно с техмодернизацией предприятий», - отмечает руководитель «Росгеологии».

В прошедшем декабре МПР согласовало, наконец, финальную стратегию развития «Росгеологии» до 2020 года. Комментируя документ, Роман Панов пояснил, что за его основу взята Стратегия развития геологической отрасли РФ до 2030 года.

В состав холдинга вошли семь геологоразведочных предприятий, прописанных на территории ДФО, это акционерные общества со 100%-ным госкапиталом: «Приморгеология», «Магадангеология», «СахГРЭ» (Сахалинская область), «Камчатгеология», «Амургеология», «Георегион» (Чукотский АО) и «Дальгеофизика» (Хабаровский край). Все предприятия региона специализируются на геологоразведочных работах на твердые полезные ископаемые. Как достижение можно отметить, что пять из них имеют собственную лабораторную базу. Для сравнения: всего 10 предприятий из 37, вошедших в состав холдинга, имеют подобные специализированные лаборатории.

Об экономическом состоянии дальневосточных компаний сказать нечего. Несмотря на закон об акционерных обществах, все они не раскрывают экономическую информацию о себе. Нам удалось найти лишь годовой баланс и сведения о прибыли и убытках за 2010 год ОАО «Амургеология», размещенные на сайте компании. Так, по итогам 2010 года «Амургеология» получила прибыль в размере 2,5 млн руб., четверть из них пошло на выплату дивидендов держателю акций - Территориальному управлению Росимущества по Амурской области. На развитие производства осталось 1,9 млн рублей. В 2012 году планировалось обновить оборудование и технику на сумму 3,6 млн рублей. Трудно сказать, удалось ли это сделать, так как открытой информации о хозяйственной деятельности предприятия за последующие годы нет.

Обратим внимание, что финансирование геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Дальневосточного федерального округа за период 2010-2012 годов из федерального бюджета составило 11,6 млрд рублей. Это, как правило, деньги, которые выделяет государство на начальные стадии ГРР. По годам: 3,4 млрд в 2010 году, 3,2 млрд в 2011 году и 5 млрд в 2012 году. Внебюджетные средства на ГРР были неизмеримо больше, и рост их объемов был куда более существенным: 24 млрд, 30,6 млрд, 33,8 млрд рублей соответственно. То есть зарабатывать геологам есть где. При этом входящим в «Росгеологию» предприятиям приходится конкурировать на рынке ГРР с частными компаниями. Правда, большинство из них сервисные, и многие не способны справляться с поисковыми и оценочными геологоразведочными работами на объектах Роснедр.

Конкретно ОАО «Амургеология» из планируемых 30 млн рублей смогло в 2012 году выиграть на аукционах только 20 млн. Компенсировать выбывающие доходы за счет заказов недропользователей удалось лишь частично. Это при том, что Амурская область является одной из ведущих золотодобывающих территорий России, а развитая там золотодобывающая отрасль на протяжении предыдущих пяти лет наращивала инвестиции в добычу и геологоразведочные работы на фоне благоприятной конъюнктуры цен на золото. Другим региональным геологоразведочным предприятиям, где нет богатых недропользователей, пришлось сложнее. Так, например, ОАО «Приморгеология» к началу 2013 года имело только один частный заказ на ГРР и не более шести государственных контрактов.

Пока нет окончательной статистики по объему госфинансирования ГРР в 2013 году, она появится чуть позже. Но, как отметил руководитель Дальнедр Александр БОЙКО, оно вырастет примерно на 10-15%. Учитывая текущий уровень инфляции, а значит рост затрат на горючее, материалы и пр., ждать высоких прибылей, а следовательно, возможностей модернизации компаний от госзаказа не стоит.

Над схваткой

Чтобы не вводить читателя в заблуждение, отметим, что предприятия, вошедшие в структуру «Росгеологии», - не единственные специализированные компании, занимающиеся сервисными услугами в геологической и горнодобывающей отрасли. На самом деле приватизация и последующие рыночные отношения сформировали условия для притока частных инвестиций в отрасль. Кому-то удалось выделиться из состава бывших госпредприятий. Например, в Хабаровске, кроме государственной «Дальгеофизики», есть частное предприятие ЗАО «Дальгеология», выделившееся из состава единого когда-то предприятия. «Дальгеология» плотно работала с золотодобывающей компанией «Петропавловск» (бывшая «Питер Хамбро»). И такие предприятия далеко не единичны.

Какова в регионе общая численность сервисных геологоразведочных компаний - а еще есть специализированные буровые и геофизические, - сказать трудно. Такой информации нет даже у Дальнедр. На нашу просьбу дать оценку доли рынка ГРР, занятой независимыми предприятиями, Александр Бойко отметил:

- Частных компаний гораздо больше, чем государственных, начиная с того, что у очень крупных компаний есть свои геологоразведочные подразделения. Сотни компаний ведут геологоразведку на россыпное золото, например. Мы просто не задавались целью посчитать, сколько федеральных денег приходится на государственные компании, а сколько - на частные. Отмечу только, что есть большое число частных предприятий, которые очень эффективно работают на федеральный госзаказ.

Судя по тому, что «Росгеология», после завершения объединения 37 компаний, оценивает свою долю на этом рынке не более чем в 3%, их много. Причем на российском рынке активно присутствие иностранных компаний, занятых в основном достаточно дорогостоящими буровыми и геофизическими исследованиями по заказу владельцев лицензий.

Руководство «Росгеологии» в перспективе планирует отвоевать серьезную долю этого рынка, о чем неоднократно говорил в своих интервью Роман Панов. Но руководство госхолдинга не одиноко в своих планах.

Совсем недавно, в 2012 году, официально образовалась «ОГК Групп» - Объединенная геологоразведочная компания. «ОГК Групп» - это материнская компания, в структуре которой ряд специализированных компаний, в том числе буровых. Объявленная миссия ОГК - «создание конкурентного консорциума игроков рынка сервисных услуг по геологическому изучению недр с четкими, понятными правилами, едиными высокими стандартами, различными регионами присутствия». Так и хочется добавить: крупного конкурента «Росгеологии». На эту мысль наводит состав совета директоров, возглавляет его бывший министр природных ресурсов РФ Борис ЯЦКЕВИЧ, два бывших замминистра МПР - Александр НАТАЛЕНКО и Петр САДОВНИК - и сын нынешнего замминистра природных ресурсов Валерия Пака, он же глава Роснедр, Анатолий ПАК. Согласитесь: сильная команда, за плечами которой административный ресурс. Кстати, группа владеет долей в дальневосточной «Нижнеамурской горной компании» (ООО). В числе заказчиков группы очень крупные российские недропользователи, в т. ч. работающие на Дальнем Востоке. По неофициальным данным, «ОГК Групп» может в перспективе войти в состав «Росгеологии» или быть около нее, что, вероятно, усилит позиции госкорпорации.

А пока сложно подводить какие-то итоги создания «Росгеологии». Как отмечают наблюдатели, все случилось не совсем так, как планировалось. Попытки руководства госхолдинга перенаправить финансовые потоки по федеральным ГРР на себя не увенчались успехом. «Это требует колоссального изменения нормативной базы, - комментирует руководитель Дальнедр Александр Бойко. - Нет нормативных документов, которые бы давали «Росгеологии» какие-то преференции, поэтому они должны работать на рынке на равных с другими предприятиями, участвовать в конкурсах на услуги за федеральные деньги».

Наблюдатели констатируют, что руководство «Росгеологии» пока никак не улучшило финансовое состояние своих предприятий. Скорее наоборот, есть попытки «отстегнуть» у дочек денег на центральный аппарат. А что касается роста объемов финансирования, то, как сказал представитель одного из дальневосточных ОАО, присоединенного к «Росгеологии», «нам на геологические карты масштаба 1:200000 дают денег, как говорят, не мало, а очень мало. Только чтобы мы не разбежались. И молодых на эти деньги и на эти зарплаты не удержишь! Работают только пенсионеры!»

Отдать поиски и разведку в частные руки

Итак, вопрос о дефиците компаний, способных освоить государственные деньги, не стоит, значит, речь надо вести о том, как изменить подход к геологическому изучению недр, чтобы это стало интересно частному капиталу. Если государство не может дать на изучение геологической основы своей территории больше, чем дает, то как привлечь инвестиции в начальную стадию - поиски и разведку полезных ископаемых, выявление новых перспективных участков недр? И здесь, отмечают специалисты, государство пока не сделало главного - не упростило доступ к исследованию недр юниорским компаниям. Не унифицировало подход к оценке реальных, а не прогнозных ресурсов, без чего затруднен доступ отечественных ГРР компаний к главному источнику денег - на мировые фондовые биржи.

В одном из интервью председатель Союза золотопромышленников России Сергей КАШУБА сказал: «Сейчас инвесторы видят высокие риски в финансировании геологоразведки, поэтому все ищут якорного инвестора со стороны государства. Мы направили вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ, а также в ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций свои предложения по привлечению инвестиций в геологоразведку путем создания биржевой площадки для юниоров или создания госфонда». Решения пока нет.

Специалисты буквально в один голос отмечают, что вместо формирования государственной геологической службы, которая и должна была заниматься созданием государственных геологических карт, остатки государственных геологических предприятий слили в аморфную акционерную организацию.

«В России всего лишь достаточно было бы создать ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ, по подобию действующих в Канаде или США, которая занималась бы, кроме выдачи лицензий на месторождения и контроля над недропопользователями, созданием качественных геологических карт без поисков и разведки полезных ископаемых, которые должны вести частные геологические фирмы», - говорит эксперт России по недропользованию Александр Соболев,

Уже отмечалось, что решение многих проблем упирается в действующее законодательство по недрам. И надо сказать, что определенные подвижки здесь есть. Так, поправки в закон «О недрах», вступившие в силу с января 2014 года, позволили продлить с 5 до 7 лет сроки геологического изучения участков недр в Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде северных районов страны. К таким территориям отнесены участки, расположенные полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Минприроды сформулировало изменения в порядок получения лицензии на геологическое изучение. Главная идея вводимых новаций - это заявочный принцип, вместо аукциона, получения лицензии. Это должно значительно упростить, а точнее, ускорить получение лицензии, ранее сроки растягивались до 1,5-2 лет. Люди в короткое время смогут получать лицензии и начинать работать, не ожидая годами. Но соответствующий документ Минприроды где-то затерялся в кулуарах Минюста.

Как отмечает глава Дальнедр Александр Бойко, в Минприроды активно идет работа над изменением документов, представляемых заявителями на аукционах, упрощающих процедуру выдачи лицензии. Стоит вопрос, чтобы выдавать лицензию, если на нее поступила всего одна заявка. Это, с одной стороны, исключило бы технические аукционы, а с другой - явное рейдерство.

О рейдерстве пишет президенту РФ и горный инженер, к.г.-м.н. В.Щукин: «Кроме чиновничьих преград к получению лицензии, есть еще одна, порожденная действующим законодательством, - рейдеры. Если участок недр федерального значения не содержит известных месторождений, то в случае, когда на этот участок подана одна заявка, лицензия может быть выдана без конкурса. Если появляется вторая и последующие заявки, то лицензия выдается по результатам конкурса или аукциона, которые организовываются правительством РФ. Это положение способствовало появлению ряда компаний, которые подают заявки практически на все участки недр, опубликованные в перечне. Далее представители этих компаний направляются в организации, реально готовые работать на этих участках, и предлагают им сделку: вы платите нам (деньги немалые), а мы забираем свою заявку».

Иностранцы, готовые вкладывать в Россию, надеются, что правительство России внесет все-таки ряд изменений в существующее законодательство, которые в потенциале создадут новые возможности для увеличения количества месторождений и рудных залежей, не подпадающих под действие закона, регулирующего иностранные инвестиции в объекты недропользования, имеющие стратегическое значение. Об этом на прошедшей в декабре прошлого года международной горной инвестиционной конференции Майнекс в Лондоне говорил партнер и соруководитель международной юридической фирмы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» Алан КАРТАШКИН. В частности, он подчеркнул, что эти изменения положительным образом повлияют на ускорение темпов выполнения недропользователями геологоразведочных работ и оценки месторождений.

А пока российская геологическая служба там, где она есть…

Полную версию обзора читайте в февральском номере журнала «Дальневосточный капитал».