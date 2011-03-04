Zalman привез на Дальний Восток трехмерное будущее

Крупная южнокорейская компания Zalman представила на дальневосточном рынке новационные компьютерные мониторы, позволяющие работать в популярном сегодня формате 3D без какого-либо вреда для здоровья.

Суть технологии - монитор построчно разделен на области с разной поляризацией: для левого и правого глаза. И если надеть специальные очки, то через правую линзу будут видны нечетные строки, а через левую - четные.

Принцип 3D изображения используется по всему миру уже 5-7 лет, но он базируется на затворной технологии, которая подает изображение с удвоенной частотой кадров в секунду. Это приводит к так называемому эффекту «усталости мозга» и наносит вред здоровью глаз. Zalman предложил технологию более безопасную, считает Андрей МОЧАЛОВ,тренинг-менеджер компании «Ост-Ком», официального дистрибьютора Zalman на Дальнем Востоке.