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Хозяйство "Майхинское": От уникального проекта до подпольного цеха - один закон
Для развития предпринимательства в регионе необходима особая законодательная почва
Деловое сообщество Владивостока на днях обсудило новые поправки законов в области предпринимательской деятельности. В рамках «Встречи Деловых Людей» представители бизнеса пообщались с сотрудниками администрации края и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморья.
В ходе встречи предприниматели обсудили главные «новинки» законов 2019 года. Это увеличенный до 20% НДС, бессрочное право выкупа арендованного муниципального имущества, стандарты спецоценки помещений по видам экономической деятельности, а также внедрение онлайн-касс, после июля 2019 года. Многие из нововведений добавляют проблем к уже имеющим слабым местам экономики Приморья.
«Предприниматели регулярно обращаются в аппарат уполномоченного по ряду проблем. Это нестационарные торговые объекты, арендные и земельные отношения, а также контрольные мероприятия. Как показывает практика, большинство из этих проблемных моментов может быть успешно разрешена, если предприниматель вовремя обратится за поддержкой», – рассказала руководитель аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Приморья Елена РОМАШКО.
Как отметили участники встречи, бизнес Дальнего Востока давно требует к себе особого внимания. Развитие территории невозможно без создания условий для развития предпринимательства. К таким условиям относится снижение налогов для бизнесменов - дальневосточников на 50%, а также выделение земельных участков на льготных условиях для развития предприятий.
Отмечали предприниматели и важность формирования особого подхода к организации бизнеса. В пример приводилась ситуация с винодельческим хозяйством «Майхинское», которое не может продолжать работу из-за невозможности получить лицензию на производство алкогольной продукции. «Я согласен, что закон может трактовать мои действия, как нарушение. Но я не согласен с той чрезмерностью обвинений, которая разрушает уникальный для нашего края проект. Я не согласен со сравнением моей деятельности с подпольным цехом по изготовлению фальсифицированного вина, поскольку с первых дней работы мы находимся в открытом доступе», – заявил Сергей КУРЕЧКО, владелец винодельческого хозяйства «Майхинское». Бизнесмены фермера поддержали и отметили, что власти Приморского края должны сформировать законодательную почву для развития уникальных приморских проектов, а задача бизнес - сообщества – разработать для этого конкретные предложения.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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