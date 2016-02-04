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Дальневосточные инноваторы поразили экспертов Фонда Сколково своим напором

04 Февраля 2016, 23:33 | Дальний Восток

На о.Русский завершился первый день Russian Startup Tour 2016 – ежегодного мероприятия, которое проводит Фонд Сколково. Конкурсный отбор, по результатам которого будет отобрано 15 лучших проектов, состоится завтра, 5 февраля, в кампусе ДВФУ. Сегодня молодые предприниматели продемонстрировали свои проекты экспертам Фонда Сколково. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На вопрос о том, чем уже успели удивить дальневосточные старт апперы экспертов, Олег БАРАННИК, директор по маркетингу системы управления инновациями Startbase.ru, бизнес- тренер ответил прямо – наглостью, пояснив при этом, что это скорее нравится, чем нет.

«Сегодня мы увидели много проектов, и авторы некоторых, к слову, достаточно интересных разработок, пока очень примерно понимают, как из этого сделать бизнес, - прокомментировал итоги первого дня эксперт специально для Деловой газеты «Золотой Рог». - Но когда мы говорим им про риски, они отвечают, что все продумали и все равно реализуют свой проект вне зависимости от того дадут им денег или нет. И планируют при этом заработать за год 300%. Такой подход скорее нравится, чем не нравится. Это очень здорово, что у людей есть желание пробить стену недоверия и скепсиса. Если оно отсутствует, то взрастить его достаточно сложно»,

Напомним, Владивосток стал вторым городом России, в котором проходят мероприятия Russian Startup Tour 2016. Всего на конкурс дальневосточники подали 119 проектов, зарегистрировано 568 участников, Заявки поданы во всех номинациях – биомедицинские технологии, сельское хозяйство, промышленность, энергетика и ИТ-технологии. Участники собрались во Владивостоке со всех регионов Дальнего Востока – Приморья, Якутска, Хабаровска, Благовещенска и т.д. Завтра в ходе конкурса будет отобрано 15 лучших проектов. Они станут участниками Startup Village, которая соберет лучшие инновационные проекты со всей России, и смогут побороться за гранты от Фонда Сколково.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: startup tour  сколково 



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