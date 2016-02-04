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На Дальнем Востоке "Ростелеком" для клиентов-юридических лиц создал единый бесплатный номер

04 Февраля 2016, 15:02 | Дальний Восток

«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам на Дальнем Востоке перейти на новую и удобную форму дистанционного обслуживания. Специально для клиентов-юридических лиц был создан единый бесплатный номер 8 800 200 3000, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

С помощью бесплатного интеллектуального номера клиенты компании могут получить дополнительную информацию о действующих услугах и сервисах компании, тарифных предложениях и акциях. При необходимости специалисты контакт-центра для юридических лиц готовы оказать техническую поддержку.

«Ростелеком» предоставляет полный комплекс современных телекоммуникационных услуг для юридических лиц: от традиционный телефонной связи и высокоскоростного доступа в интернет до организации частных виртуальных сетей и аренды каналов связи. С помощью единого бесплатного номера 8 800 200 3000 корпоративные клиенты компании могут получить квалифицированную консультацию специалистов, по вопросам предоставления услуг, а также подать заявку на заключение новых или переоформление существующих договоров.

«Мы стремимся сделать использование услуг от «Ростелекома» максимально удобными и эффективными для корпоративных клиентов. Для этого разрабатываем и внедряем новые сервисы. У нас есть как готовые предложения для различных задач и сфер бизнеса, так и уникальные решения, которые могут быть реализованы под конкретного клиента, – говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Щуров. – В числе наших клиентов представители малого и среднего бизнеса, крупнейшие предприятия и организации региона, ведомства и государственные структуры».

Дополнительную информацию о действующих услугах и сервисах Корпоративные клиенты «Ростелекома» могут получить на сайте компании www.rt.ru, а также в Центрах продаж и обслуживания юридических лиц.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: связь  Ростелеком 



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