Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Сахалине создан единый информационный ресурс ЖКХ
«Ростелеком» завершил работу по развитию единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ) Сахалинской области.
Проект был реализован совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» Открытое акционерное общество «Ростелеком».
Результатом внедрения ЕИАС ЖКХ в Сахалинской области стало создание единого информационного ресурса, пользователями которого являются: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, органы местного самоуправления, Государственная жилищная инспекция Сахалинской области, управляющие организации, поставщики коммунальных услуг, подрядные организации, потребители услуг ЖКХ и внешние участники информационного обмена. Информационная система функционирует на базе Национальной облачной платформы О7 – разработанной «Ростелекомом».
«В рамках данного проекта наша компания внедрила программное обеспечение модели единой информационной системы и предоставила необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, - рассказывает коммерческий директор Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Сайко. – Администрации всех муниципальных образований Сахалинской области имеют возможность как вносить новую информацию о жилищном фонде в систему, так и получать из нее данные».
При участии «Ростелекома» в систему внесена информация о жилом фонде островного края. Специалисты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также представители Фонда капитального ремонта уже могут найти в системе информацию о состоянии многоквартирных домов (около 11 тысяч записей), о собственниках жилья (более 150 тысяч лицевых счетов). Единая информационная система позволяет осуществлять учет накопления денежных средств собственников для выполнения капитального ремонта, а также контролировать долгосрочную программу его реализации.
«Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области проведена огромная работа по созданию региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сахалинской области, - отметил министр энергетики и ЖКХ Сахалинской области Георгий Митрик. – Все работы осуществлялись во исполнение Федерального закона № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
ЕИАС ЖКХ позволяет выставлять счета–квитанции на оплату взносов собственников на капитальный ремонт, контролировать поступление взносов, оплаченных собственниками помещений, формировать, актуализировать и контролировать реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также проводить анализ состояния жилищного фонда на территории Сахалинской области. В связи с этим министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области разработана нормативная правовая база, создан региональный оператор. Задачами регионального оператора является реализация и контроль программы капитального ремонта.
Также в рамках разработки и внедрения ЕИАС ЖКХ был создан Портал капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области. С помощью Портала собственники жилых и нежилых помещений могут найти информацию о сроках проведения капитального ремонта домов, контролировать накопление средств на лицевом счете, знакомиться с протоколами собраний собственников жилья, оставлять свои обращения и задавать вопросы.
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»(«Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов