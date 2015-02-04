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На Сахалине создан единый информационный ресурс ЖКХ

04 Февраля 2015, 15:42 | Дальний Восток

«Ростелеком» завершил работу по развитию единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства (ЕИАС ЖКХ) Сахалинской области.

Проект был реализован совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» Открытое акционерное общество «Ростелеком».

Результатом внедрения ЕИАС ЖКХ в Сахалинской области стало создание единого информационного ресурса, пользователями которого являются: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, органы местного самоуправления, Государственная жилищная инспекция Сахалинской области, управляющие организации, поставщики коммунальных услуг, подрядные организации, потребители услуг ЖКХ и внешние участники информационного обмена. Информационная система функционирует на базе Национальной облачной платформы О7 – разработанной «Ростелекомом».

«В рамках данного проекта наша компания внедрила программное обеспечение модели единой информационной системы и предоставила необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, - рассказывает коммерческий директор Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком» Ирина Сайко. – Администрации всех муниципальных образований Сахалинской области имеют возможность как вносить новую информацию о жилищном фонде в систему, так и  получать из нее данные».

При участии «Ростелекома» в систему внесена информация о жилом фонде островного края. Специалисты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также представители Фонда капитального ремонта уже могут найти в системе информацию о состоянии многоквартирных домов (около 11 тысяч записей),  о собственниках жилья (более 150 тысяч лицевых счетов). Единая информационная система позволяет осуществлять учет накопления денежных средств собственников для выполнения капитального ремонта, а также контролировать долгосрочную программу его реализации.

«Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области проведена огромная работа по созданию региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сахалинской области, -  отметил министр энергетики и ЖКХ Сахалинской области Георгий Митрик. – Все работы осуществлялись во исполнение Федерального закона № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

ЕИАС ЖКХ позволяет выставлять счета–квитанции на оплату взносов собственников на капитальный ремонт, контролировать поступление взносов, оплаченных собственниками помещений, формировать, актуализировать  и контролировать реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также проводить анализ состояния жилищного фонда на территории Сахалинской области. В связи с этим министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области разработана нормативная правовая база, создан региональный оператор. Задачами регионального оператора является реализация и контроль программы капитального ремонта.

Также в рамках разработки и внедрения ЕИАС ЖКХ был создан Портал капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области. С помощью Портала собственники жилых и нежилых помещений могут найти информацию о сроках проведения капитального ремонта домов, контролировать накопление средств на лицевом счете, знакомиться с протоколами собраний собственников жилья, оставлять свои обращения и задавать вопросы.

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком»(«Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: связь  жкх  Ростелеком 



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