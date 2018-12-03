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Торговые инструменты начинающего трейдера

03 Декабря 2018, 08:52 | Дальний Восток

Новичку, который только делает первые шаги на валютном рынке Форекс, необходимо познакомиться с основным инструментарием трейдинга. Также следует пройти специализированный обучающий курс, который поможет заработать первый капитал на финансовом рынке.

Новости и события Форекса

Точкой начала отсчета торгового дня является проверка определенных данных. Например, если человек торгует с валютой Таджикистана, то ему нужно знать https://alpari.com/ru/markets/cbr/kurs-tjs-tadzhikskij-somoni/ курс сомони по отношению к доллару, евро и другим ключевым валютам. С этого и начинается рабочий день любого эксперта или трейдера.

Важно понимать, что финансовый рынок находится в постоянной динамике, какие-то активы дешевеют, валютные пары стабилизируются, а что-то дорожает. Такие изменения – это норма, более того, они имеют закономерности, на которые следует обращать внимание. Главной причиной перемен на рынке является новостной фон.

Проще всего понять эту связь на примере с валютами: в какой-то стране произошло некое событие или политик сделал важное заявление, которое повлияло на курс валюты данной страны. А так как все валюты взаимосвязаны, поэтому это маленькое происшествие привело в действие цепную реакцию, повлекшую за собой изменения в котировках других валют.

В связи с этим трейдеру крайне важно следить за новостями не только в финансовом секторе, но и в других отраслях.

Экономический календарь на Форекс

Для чего необходим данный инструмент? Ответ прост – в нем можно найти последнюю информацию о событиях финансового рынка. Более того, здесь имеется прогноз курса валют на завтра и более поздний срок.

Например, https://alpari.com/ru/markets/cbr/kurs-amd-armyanskij-dram/ курс драм по отношению к другим валютам находится в стабильном состоянии, а все трейдеры ждут информации или события, которое возможно выведет валюту из флета. Поэтому, трейдеру важно знать, когда и что произойдет.

В экономическом календаре можно найти информацию о:

  • Стране;
  •  
  • Дате появления информации о событии;
  •  
  • Деталях события;
  •  
  • Волатильности данных;
  •  
  • Предыдущих, предварительных и фактических данных.

Экономический календарь – это инструмент, который является одним из самых важных и нужных помощников трейдера. По нему можно прослеживать новости финансового рынка, создавать прогнозы о дальнейшем направлении развития событий, а также делать глубокий анализ.

Однако новичкам не следует открывать сделки перед появлением какой-то важной новости. Рынок в такие периоды становится мало предсказуемым, а трейдер может неправильно рассчитать данные и пойти против рынка, что приведет к потере части капитала или вообще всех денежных средств. Поэтому лучше начинать торговлю, когда ситуация стабилизируется, и рынок успокоится.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: форекс  трейдинг 



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