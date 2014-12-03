Торговые сети Дальнего Востока начинают играть в ценовые войны

Есть ли на Дальнем Востоке продовольственная сеть, формат которой можно четко понять? Этот вопрос, прозвучавший на 92-м заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», посвященном тенденциям развития розничного бизнеса, стал одной из основных тем обсуждения участниками состояния ретейла в регионе.

По мнению Елены ЖАДАНОВОЙ, заместителя генерального директора по маркетингу компании «Ратимир», предприятие можно отнести к сетевому в том случае, если оно следует двум основным правилам: первое - это тиражирование формата с его ценовым позиционированием, ассортиментной матрицей, определенным целевым потребителем и второе - это стандарты работы с потребителем и география, территория, где оно оперирует.

В 1996 году в России возникли супермаркеты, открылся первый «Перекресток». Это было появлением формата в продуктовой рознице как такового. На сегодняшний день есть ряд федеральных игроков вполне понятных, достаточно жестко следующих своему формату. Но сейчас на рынке складывается довольно парадоксальная ситуация, когда крупные торговые предприятия, позиционирующие себя как мультиформатные, на самом деле сводят свои сети к одному формату, - дискаунтеру, потому что формат при всех остальных признаках, - это еще и технология, по которой обслуживают покупателей.

«Я могу назвать только одну продовольственную сеть на Дальнем Востоке, которая работает в рамках определенного формата, - это «Самбери», - ответила на вопрос Елена Жаданова. - Эта сеть является дискаунтером, работающим жестко по правилам «Ашана», но при этом «Ашаном» не является. Но парадокс заключается в том, что все остальные сети не имеют формата и не очень понятно, что они собой представляют. А так как не очень понятно, что это такое, то и потребителю не очень понятно, зачем он туда идет. Какая ему разница, куда пойти: в «Три Кота», во «Фреш 25» или в сеть «5+»?

На этом фоне сети Дальнего Востока начинают играть в ценовые войны, в то, на чем так сильно обожглась Центральная Россия. Тем не менее здесь повторяют ровно ту же ситуацию. В результате на сегодня осталась только одна сеть, которую можно отнести к категории супермаркетов, где есть премиум-сегмент. Это «Азбука вкуса». Все остальное - дискаунтер, менее или более жесткий, но дискаунтер. К этому идет и Дальний Восток.

В то же время ритейловый рынок зародился, как ни странно, на рынке бытовой техники. На сегодняшний день этот рынок - один из самых стабильных среди всех существующих. Но российская компания DNS, штаб-квартира которой находится во Владивостоке, в течение последних 2 лет этот рынок буквально взорвала, доказав, что можно выйти на федеральный уровень в ситуации, когда, казалось, все доли распределены, всем понятны правила игры и вряд ли придут на этот рынок новые игроки.

Генеральный директор сети супермаркетов цифровой техники DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ считает, что вклад приморских бизнесменов в розничную торговлю совершенно несопоставим с теми возможностями, конкурентными преимуществами, которые есть в Приморье. Сетей родом из Владивостока в нашей необъятной стране должно быть гораздо больше. Но через Урал смогли перейти только две из них: DNS и «Бубль Гум».

«У нас много конкурентных преимуществ, которые мы просто не используем по субъективным причинам, - считает Дмитрий Алексеев. - Кризис сейчас или не кризис, но те изменения, которые происходят на рынке, позволяют сделать то, что в других обстоятельствах сделать сложно. Если этой ситуацией воспользоваться, то может быть хороший результат. Проблема сейчас в том, что рынок перестал расти теми темпами, которыми он рос раньше. Но я думаю, что в рублевом исчислении он так и будет продолжать расти. Ничего страшного не произойдет, т.к. зарплаты все равно к рублям привязаны. Однако денег в стране будет несколько меньше. Государство, конечно же, придет «потрясти» нас, но, с другой стороны, оно нас заметит и поймет, что этой отрасли нужно помочь цивилизоваться».

В то же время для бизнеса в Приморье есть определенные преимущества. В связи с происходящим процессом «обеления» таможни для торговли постепенно теряет значение практика договоренности с конкретным таможенником, но возрастает роль других факторов, например логистики.

«Зачем товары возить сначала в Москву, а потом по всей стране? - говорит Дмитрий Алексеев. - Мы на 90% торгуем техникой, которая производится в Азии, и привозим ее из Москвы. Победить это было нереально, потому что если есть специалисты по таможенной логистике в нашей столице, то товар будет идти через Москву. Мне кажется, что это теперь во многом уйдет. У нас есть преимущества и с точки зрения розницы. Опираясь на логистические каналы, тесные контакты с Азией, можно делать какую-то фишку, которая позволит дифференцироваться в европейской части нашего рынка в глазах потребителей. Сейчас многие сети из тех, которые есть у нас в стране, активно идут на Дальний Восток для того, чтобы строить логистику распределительную в нашем регионе. Инфраструктуры пока нет, но она будет развиваться. И этот поток логистический изменит возможности для торгового бизнеса. Если вы научились эффективно работать во Владивостоке и Хабаровске, то вы умеете работать по всей стране, кроме, пожалуй, Москвы и Питера, где конкуренция существенно выше».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.