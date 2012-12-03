Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МНЕНИЕ. Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая: Вступление в ВТО - это психологическая встряска
К 2014 году отменят экспортные пошлины. Благодаря этому рыбаки получат финансовый выигрыш в $100 млн. Именно столько сейчас они платят в виде экспортной пошлины. Для сравнения: ежегодные инвестиции в рыбной отрасли составляют примерно $200-250 млн. Так что инвестиционный потенциал рыбодобывающей отрасли вырастет.
Рыбопереработка по-разному ощутит последствия ВТО. Крупные рыбоперерабатывающие предприятия европейской части России однозначно выиграют, потому что к 2015 году будут снижены втрое импортные пошлины. При закупках импортного сырья (а рыбопереработка в европейской части России привыкла к атлантической рыбе, ежегодно 450-500 тыс. тонн атлантической сельди, скумбрии и сардины закупают в Европе и Мавритании) они смогут сэкономить примерно $40 млн в год на пошлинах. Прибрежные предприятия тоже получат выигрыш, но только при условии уточнения понятия «прибрежное рыболовство». Сейчас искаженное правовое регулирование прибрежного рыболовства приводит только к одному: свыше 300 тыс. тонн рыбы не вылавливают!
В целом за счет отмены экспортных и импортных пошлин российская рыбная отрасль получит финансовый выигрыш в $150 млн в год. Это хорошо. Однако конкуренция с импортом усилится, поэтому финансовый выигрыш необходимо вкладывать в бизнес. Иначе проиграем. Проиграем крупным иностранным бизнес-объединениям. Они уже сейчас отхватили самые лакомые куски российского рыбного рынка. Уже сейчас Норвежский комитет по экспорту рыбы монопольно контролирует рынок охлажденной аквакультурной рыбы в России (свыше $730 млн в год), Вьетнамский совет по экспорту пангасиуса прочно контролирует рынок мороженого рыбного филе ($350 млн в год). Созданные иностранными игроками картели блокируют доступ российских рыбаков и аквакультурщиков на прибыльные рынки. Вступление в ВТО усилит эту борьбу.
Либо российские рыбаки и рыбопереработчики сумеют организовать действенные бизнес-объединения, либо нас сомнут, вдавят в малоприбыльные ниши.
Вступление в ВТО - это такая психологическая встряска, которая «прочистит мозги» и бизнесу, и власти. Необходимо преодолевать инерцию привычных методов бизнеса и исправить ошибки регуляторов. Из-за ошибок регуляторов (неточное правовое регулирование прибрежного рыболовства, незавершенное правовое регулирование ветеринарного оформления рыбопродукции) рыбная отрасль ежегодно теряет от 3 до 5 млрд рублей - 3-4% отраслевого денежного дохода! Инерционность российского рыбного рынка приводит к тому, что производственные активы отрасли сопротивляются изменениям, выходящим за рамки сложившегося устройства, а производственные процессы отрасли по-прежнему нуждаются в привычной сырьевой базе. Это - в совокупности - сдерживает развитие.
Итого финансовый выигрыш от вступления в ВТО для российской рыбной отрасли составит 4,5 млрд рублей в год, а психологический выигрыш (смена мотивации) способен дать от 5 до 8 млрд рублей в год. Так что если поработаем головой, то прибавим 10% отраслевого дохода.
Новости тематики
- На электронные торги выставлен первый участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод
- На Камчатке стартовала лососёвая путина
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- На Камчатке определили лучших в рыбной отрасли
- Правительство продлило субсидирование кредитов на покупку рыболовных судов
- ПБТФ поделится прибылью с новым акционером
- Сахалин готовится к лососевой путине
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела