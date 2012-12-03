Рыбное ВТОржение

Американские и норвежские эксперты уже причислили Россию к перспективным потребителям импортной рыбопродукции. В этих условиях дальневосточным рыбакам придется нелегко.

Вступление России в ВТО - свершившийся факт: еще в июле этого года российское правительство официально уведомило секретариат ВТО о завершении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в организацию. Ломать копья по поводу того, насколько это невыгодно для российских рыбопромышленников, уже бессмысленно. Поэтому представителям рыбного бизнеса самое время подумать над тем, как оптимизировать работу в новых условиях и выйти на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией.

Перспективы вступления России в ВТО представители рыбного бизнеса оценивают неоднозначно. С одной стороны, предприятия, занимающиеся добычей рыбы, выиграют, так как смогут на лучших, чем сейчас, условиях продавать свою продукцию за рубеж. С другой - перерабатывающие рыбу компании получат новых конкурентов: на российский рынок придут иностранные компании, конкурировать с которыми довольно сложно.

В рыбном меню чиновников без изменений

«Очень часто приходится слышать, что вступление России в ВТО вызовет большие проблемы в ряде отраслей отечественной экономики. Думаю, что такие потенциальные угрозы, безусловно, есть, но только в одном случае - если мы не будем их понимать, если мы не будем предпринимать никаких внятных действий, не будем изучать опыт стран, которые давно являются членами Всемирной торговой организации», - заявил на VII Международном конгрессе рыбаков, который был посвящен вопросам работы рыбохозяйственного комплекса России в условиях ВТО, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

О том, что вступление во Всемирную торговую организацию не должно критически повлиять на работу отрасли, в профильном рыбацком ведомстве заявляли неоднократно. Так, выступая на пленарном заседании прошедшего недавно во Владивостоке рыбацкого форума, замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ сказал, что в ведомстве уверены: вступление в ВТО не должно повлиять на отрасль. «Российские рыбопромышленные предприятия давно вовлечены в систему мировых хозяйственных связей и достаточно успешно составляют конкуренцию на этом рынке», - заявил он. Это подтверждают и результаты работы отрасли. С 2008 по 2011 гг. российский вылов водных биоресурсов ежегодно увеличивался на 5-10% и в прошлом году составил 4,3 млн тонн - это лучший показатель за последние 11 лет. «Также вырос объем производимой товарной пищевой рыбной продукции - рыбаки производят более 4 млн тонн. Объемы импорта снизились. Увеличивается доля прибыльных организаций (сейчас составляет 80%). Оборот организаций вырос на 12%», - сообщил Василий Соколов. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на потенциал внутреннего рынка и текущие показатели работы отрасли, экономике нельзя терять внешние рынки. «Текущий год не будет таким оптимистичным. Виной тому - кризис в еврозоне, достижение предела по вылову, снижение потребления рыбы в ряде стран. Внутренний рынок пока не готов потреблять тот объем, который мы добываем. Также есть ряд инфраструктурных сложностей», - сказал Соколов. Он заметил, что членство в ВТО позволит цивилизованно «и в рамках правового поля» отстаивать интересы производителей.

Ранее на парламентских слушаниях аналогичную уверенность продемонстрировал и глава Росрыблоловства Андрей КРАЙНИЙ, который заявил, что вступление России во Всемирную торговую организацию не отразится на рыбном меню потребителя. По его словам, экспорт российской рыбной продукции за рубеж постепенно сокращается, импорт рыбо- и морепродуктов снижается. А показатели потребления населением рыбы продолжают расти. «Значит, процесс импортозамещения набирает обороты», - сообщил господин Крайний. По его словам, если четыре года назад, по данным Росстата, на одного человека в среднем приходилось 12,7 кг рыбы, то в прошлом году эта цифра достигла уже 22 кг, а к 2020 году каждый россиянин будет съедать уже 23,5 кг рыбы в год. По мнению Андрея Крайнего, в дальнейшем доля отечественной рыбной продукции на российском рынке будет расти. «Снижение импортных пошлин не должно сильно повлиять на этот процесс», - сказал глава отрасли.

От рисков до преимуществ - одно ВТО

Впрочем, опасения у профильного ведомства все же есть. Например, чиновники боятся, что из-за обнуления экспортной пошлины, российские рыбаки будут больше направлять на экспорт. «Рыба мороженая - это основная продукция, которую выпускают наши суда. Поэтому мы опасаемся, что есть риск увеличения экспорта сырья, а не готовой продукции с высокой добавленной стоимостью», - считает Андрей Крайний.

В свою очередь увеличение экспорта сырья может привести к сужению сегмента российского рынка деликатесной рыбы и рыбопродукции. В результате государство лишится значительной части экспортных доходов.

Впрочем, сами бизнесмены этого как раз не опасаются. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Германа ЗВЕРЕВА, доля импортной рыбопродукции на отечественном рынке составляет свыше 30% (с учетом ввозимого продовольственного сырья для производства продукции), а доля экспорта в производимой российскими рыбаками продукции из водных биоресурсов превышает 40%. «Предприятия, занимающиеся добычей рыбы, выиграют: они смогут на лучших, чем сейчас, условиях продавать свою продукцию за рубеж», - считает Герман Зверев.

А вот перерабатывающие рыбу компании получат новых конкурентов: на российский рынок придут иностранные компании, а уже работающие здесь, например, норвежцы, могут увеличить свое присутствие.

«Снижение пошлин для импортеров образует очень серьезную брешь для того, чтобы наводнить наш рынок низкосортной дешевой рыбой, потеснив тем самым наших рыбаков. Обнуление экспортных пошлин тоже в этом плане неоднозначно, это создает предпосылки для того, чтобы качественная рыба исчезла с наших рынков, заменившись зарубежной. В данном случае мы видим уступки и преференции как раз иностранному производителю», - считает председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир КАШИН.

В некоторых регионах могут вообще возникнуть условия для перехода рыбоперерабатывающих предприятий на импортное низкокачественное сырье, полагает председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Геннадий ГОРБУНОВ. «Я думаю, для того чтобы защитить наш перерабатывающий сектор, необходимо, прежде всего, установить усиление ветеринарных и санитарных требований - заслон для некачественной продукции, которая может хлынуть из-за рубежа, - заявил РИА Fishnews.ru председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. - По моему мнению, наши предприятия имеют возможность и должны успешно конкурировать с зарубежными производствами, выпускающими дорогостоящую качественную продукцию. Более того, рынки не так уж и насыщены таким товаром. С другой стороны, продукты переработки низкокачественного сырья, созданные с применением широкого сектора химических препаратов, очень дешевы и могут серьезно подорвать нашу рыбоперерабатывающую промышленность. Но страшнее всего в этой ситуации, что они могут также подорвать здоровье нашего населения. Поэтому мы, прежде всего, будем работать над ужесточением законодательных требований к качеству продукции, поступающей из-за рубежа».

Бизнесмены такое мнение поддерживают. «Крайне важно учесть интересы российских рыбаков и рыбопереработчиков при планировании «дорожной карты» для рыбной отрасли по ВТО», - добавляет Зверев. Бизнесмены подтверждают: риск, что на прилавках магазинов увеличится количество некачественной продукции (сейчас ее доля составляет примерно 15%), действительно есть. Например, нормы ВТО отменят регистрацию импортных контрактов на поставку рыбной продукции. Сейчас такая регистрация позволяет оперативно запретить поставку товара, если выявлена партия некачественной рыбы. После присоединения к ВТО запрет на поставки может быть введен только при повторном обнаружении некачественной продукции, которому предшествуют долгие проверки и анализы.

По словам президента АДМ, Евросоюз и США «не просто хулиганят с фитосанитарными мерами - они занимаются откровенным и жестким рэкетом. И делают это в рамках ВТО и благодаря правилам ВТО». В то же время российские нетарифные барьеры (в число которых входят импортные контракты) значительно уступают по своей жесткости и агрессивности зарубежным аналогам. «Наш рынок совершенно не защищен от некачественной импортной продукции», - заключил Зверев. Меры фитосанитарного контроля и процедура специального расследования, по его мнению, помогут защитить российскую рыбопереработку от «мутного» потока аквакультурной продукции, экспорт которой поощряется и поддерживается зарубежными государствами, однако качество не всегда соответствует собственным национальным стандартам.

Обоснованность таких рекомендаций подтверждается скандалом с норвежским лососем, импорт которого уже несколько раз временно останавливали. Как сообщал Россельхознадзор, норвежские компании не в состоянии обеспечить эффективный контроль за качеством продукции. После выборочной проверки в охлажденной рыбе, поступающей из Норвегии, были обнаружены сальмонелла и листерия. Претензии были предъявлены как минимум 15 норвежским компаниям. Однако даже обнаружение в импортной рыбе опасных для здоровья признаков не повлекло немедленного запрета на ввоз рыбы. Последовала долгая процедура, в ходе которой норвежцы утверждали, что русские лаборатории - это «неправильные» лаборатории, что немножко листерии - это не страшно, что российские стандарты - слишком жесткие и т.д. План действий должен быть прост как рыболовный крючок: жесткое предупреждение и временный запрет. И не поддаваться на страшилки о повышении цен. Никакого повышения цен не произойдет: российский рынок - слишком лакомый для норвежцев, уверены бизнесмены.

«Необходимо как можно дольше сохранять импортные пошлины на ввоз рыбной продукции в страну», - поддерживает коллег президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Александр ПОПОВ. По его словам, снижение пошлин на импорт может привести к тому, что российская рыба, особенно деликатесная, будет просто вытеснена. В таком случае рыбакам действительно придется искать другие рынки, то есть больше экспортировать, полагают бизнесмены. Тем более что есть опасность того, что возникнут попытки дискредитировать российскую систему контроля качества и безопасности рыбной продукции, подвергнуть ревизии принятую в стране методологию оценки таможенной стоимости.

Между тем Минсельхоз США уже подготовил прогноз развития ситуации на российском рынке рыбопродукции в условиях ВТО. По данным американских экспертов, в ближайшие годы Россия останется крупным и перспективным потребителем импортной рыбы и морепродуктов.

Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства, в прошлом году стоимостные объемы импорта продукции из водных биоресурсов в Россию составили $2,6 млрд, что на 19% больше, чем в 2010 году. По мнению иностранных аналитиков, российский потребитель все чаще начинает задумываться о качестве и разнообразии приобретаемой продукции. Супермаркеты стараются предложить покупателю как можно более широкий выбор морепродуктов.

Эксперты по рынку заявляют, что ежегодный рост потребления замороженной и свежей рыбы, моллюсков, ракообразных россиянами составит от 20 до 30%. А потребление продуктов высокой ценовой категории - таких, как черная тигровая креветка, королевская креветка, лобстер, лангуст, гребешок, осьминоги и крабы, - увеличится на 40-50%.

Кроме того, учитывается и тот факт, что вступление России во Всемирную торговую организацию приведет к снижению ввозной пошлины практически на все категории продукции из ВБР, хотя это и произойдет постепенно. В частности, иностранные аналитики приводят следующие цифры: для замороженной, свежей и охлажденной рыбы (в том числе филе) средняя ввозная пошлина упадет с 10% до 3-8%, в зависимости от вида продукции. Что касается лосося и филе форели, то по этим группам импорта ввозная пошлина в 4% должна установиться к 2016 году, а для филе трески она составит 5% к 2015 году. Пошлина на замороженного хека и филе сайды снизится до 7% к 2014 году.

Значительно уменьшатся также пошлины на импорт членистоногих и моллюсков. Например, на ввоз лобстеров они должны упасть до 5% к 2015 году - для замороженного, к 2016 году - для живого.

Однако потребитель не выиграет от снижения импортных пошлин, так как денежные потоки от снижения пошлин уйдут не в карман покупателей, говорят отечественные рыбопромышленики. В России сформировалось мощное норвежское лобби, которое заинтересовано в продажах своей продукции по более высокой цене, чем на европейском рынке. Доход от снижения импортных пошлин пополнит бюджет Норвежского комитета по продвижению рыбопродукции, который с помощью своих российских союзников продолжит расшатывание российской системы регулирования импорта в собственных бизнес-интересах.

Ограничение возможности предоставить отечественным предприятиям рыбной промышленности налоговые льготы также может вывести часть существующих сегодня промыслов на грань рентабельности. Это относится и к режиму ЕСХН, и к льготной ставке сбора за пользование водными биоресурсами. На сегодняшний день самая серьезная из действующих льгот для российских рыбаков - льгота по уплате ставки сбора за пользование водными биоресурсами (15% от норматива). Согласно методологии ВТО, эта налоговая льгота имеет признаки налоговой субсидии. Поэтому ее придется либо отменить, либо перевести в список разрешенных субсидий. Между тем объем разрешенных субсидий согласован и составляет $4 млрд. «Впихнуть» туда еще $130 млн - затруднительно. «В России рыбохозяйственный комплекс представлен в основном через средний и малый бизнес. В этом плане нашему производителю будет сложно конкурировать с системой, выстроенной в рамках ВТО», - признает Владимир Кашин.

В Росрыболовстве опасаются углубления раскола между двумя составляющими рыбодобывающего комплекса - крупными промыслами с высокой рентабельностью и локальными региональными промыслами, которые ориентированы на насыщение, прежде всего, внутреннего рынка.

Есть свои опасности и для смежных с рыбным бизнесов. Например, у производителей рыбоперерабатывающего и судового оборудования. «В ВТО Россия не сможет защитить свой рынок и поддерживать своего производителя», - говорит коммерческий директор ОАО «Дальрыбтехцентр» Антон СУХОРУКИХ. «Если на сырьевых рынках спада не будет, то в переработке - будь то производство рыбной продукции или оборудования для рыбаков, судоремонт и т.д. - снятие всех барьеров приведет к тому, что иностранные организации заполнят рынок своей продукцией», - считает собеседник. «Это очень усилит конкуренцию и, скорее всего, она не будет честной. НДС и пошлины отменят для тех, кто ввозит оборудование, а для нас этот 20% налог сохранят. Такую конкуренцию мы не выдержим и вполне можем оказаться за бортом бизнеса», - заключил господин Сухоруких.

Сложнее обстоит дело с рыболовным судостроением. К примеру, Исландия со вступлением в ВТО потеряла этот сегмент. По словам брокера компании Alasund Shipbrokers Ltd. Юрия КОРОЛЕВА, на разрушение отрасли повлияли конкуренция, пришедшая с открытием рынка, и риски со стороны банковского сектора, который кредитовал отрасль. В Норвегии, как известно, дела обстоят куда более благополучно, однако страна практически не строит суда самостоятельно: «Очень дорого, проще это сделать в Турции», - отметил директор-распорядитель компании «Поставщики норвежских технологий» Мартин ЙОРГЕНСЕН. Россия же, по словам норвежского эксперта, практически не обладает сегодня верфями для строительства современных рыболовных судов, поэтому сложно судить о каких-то заметных потерях в этом промышленном секторе.

Впрочем, есть и плюсы. Генеральный директор группы компаний «Штуцер» Алексей ВЯЛКОВ считает, что тема переоборудования судов скорее выиграет в новых условиях. «Снижение импортных пошлин на рыбопродукцию должно стать стимулом к повышению конкуренции на отечественном рынке, недаром зарубежные эксперты оценивают Россию как весьма перспективного потребителя рыбы и морепродуктов. И здесь приоритетной задачей для российских рыбаков остается повышение качества работы и снижение себестоимости продукции. А значит, необходим эффективный флот - без модернизации не обойтись. Та же замена дизелей позволяет сократить сроки межрейсового технического обслуживания и сэкономить время для промысла, не говоря уже о других плюсах», - заявил генеральный директор группы компаний «Штуцер».

Однако проблема заключается в том, что реализовать возможные плюсы мешают вечные свойственные российской системе минусы. Вице-президент ВАРПЭ Андрей ГАРМАШОВ обращает внимание на то, что в данный момент отсутствует конструктивный диалог власти и рыбохозяйственной общественности. Более того, нет даже механизма действия закона. В результате рыбопромышленники сталкиваются с множественными административными барьерами, волокитой с принятием нужных законопроектов, коррупцией служб ветеринарного контроля и другими проблемами. Андрей Гармашов указывает на необходимость создания адекватной обратной связи управления рыбохозяйственным комплексом. «Ресурс водных биологических объектов, его значение, многократность вопросов, связанных с необходимостью его корректного использования, не могут быть управляемы только властью сверху. Требуется создание системы управления с привлечением общественных организаций, союзов, ассоциаций рыбохозяйственного комплекса страны», - резюмирует он.

Эксперты с таким мнением производителей соглашаются. «Российская рыбная отрасль не готова к международной конкуренции с той точки зрения, что бизнес в России настолько «законтролирован» и «заадминистрирован», что места для маневра у участников рынка попросту нет», - говорит председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ. Вступление в ВТО, по мнению господина Климова, откроет доступ к дешевому продукту - причем это касается любого сектора. «На российский рынок зайдут страны-импортеры, где рыбное хозяйство и связанные с ним производства поддерживают, дотируют, а значит, они смогут предложить потребителю более выгодную цену. У нас же рыбная отрасль, напротив, является донором бюджета. А потому ценовой конкуренции многие могут не выдержать», - говорит эксперт. Эдуард Климов уверен, что российские рыбаки и отрасль в целом поставлены в заведомо неравные условия и «в такой ситуации сложно не проиграть».

Заведующий лабораторией глобальных проблем Института экономических исследований ДВО РАН, доктор экономических наук Михаил ТЕРСКИЙ соглашается с такой позицией. Говоря о Тихоокеанской зоне свободной торговли, он отмечает, что Россия крайне незначительно в нее интегрирована. «В зоне свободной торговли, в той ее модели, которая сегодня существует в рыбной отрасли, нам делать нечего, там побеждают только те государства, которые могут создать «монопольный эффект». Необходимо организовать крупную транснациональную корпорацию, которая бы стала серьезным игроком на международной арене», - полагает ученый.

Между тем, по информации аналитического центра «ВТО-Информ», ущерб экономики России от вступления во Всемирную торговую организацию по всем отраслям составит 1,5 трлн рублей ежегодно. Причина в первую очередь в том, что после ратификации протокола о присоединении России ко Всемирной торговой организации для производителей рыбы и морской продукции начали действовать новые критичные показатели ставок ввозных таможенных пошлин (по кодам ТН ВЭД).

Так, максимально (с 20% до 5%) к 2017 году будут снижены ставки на готовые или консервированные креветки в герметичных упаковках и мясо омаров. Трехкратное снижение пошлин (с 10% до 3%) в течение ближайших пяти лет произойдет для форели, лосося (тихоокеанского и дунайского), замороженных камбалообразных, сельди и скумбрии. Вдвое ставки снизятся для замороженной трески и белокорого палтуса (с 10% до 5%).

«Существенное снижение ставок ввозных пошлин, отказ от введения специальных цен на энергоресурсы для промышленных предприятий и отсутствие государственной поддержки экспорта ставят нас в заведомо неравноценные условия конкуренции с иностранными производителями. Таким образом, принимаемые обязательства непропорциональны ожидаемым выгодам», - резюмируют специалисты центра.

Успешная рыбалка. Условия задачи:

Российскому рыбохозяйственному бизнесу необходимо обеспечить свое развитие в новых условиях, а государству - защищать интересы этого бизнеса и оказывать ему поддержку. Причем страна заинтересована в переходе на инновационно-технологическую стратегию встраивания сырьевых отраслей в мировое экономическое пространство.

Безусловно, как и другие отрасли, рыбное хозяйство заинтересовано в использовании преимуществ и льгот, которые открываются в ВТО. «Нам всем нужно принимать адаптированную с учетом вступления в ВТО государственную программу и обновленные краевые программы», - заявил начальник управления правового обеспечения Росрыболовства Евгений КАЦ. Ведь новые правила и нормы ВТО для российского рыбного бизнеса - принципиально новая организационно-правовая сфера деятельности. Пока же рыбохозяйственная отрасль России не подготовлена к условиям работы в ВТО, ни с точки зрения материально-технической, ни с точки зрения государственной защиты и поддержки, ни с точки зрения законодательного обеспечения.

И хотя рыбохозяйственный комплекс встраивается в ВТО в относительно благополучном состоянии и при неплохих показателях работы, очевидно то, что для дальнейшей успешной работы требуется либерализация внешнеэкономических торговых связей и приведение открытых отношений двустороннего и глобального характера. «Потребуется диверсификация экономики под условия открытой конкуренции, введение новых требований к методам и средствам быстрого и адекватного реагирования органов стратегического и корпоративного управления на вызовы и риски», - уверен начальник управления рыбным хозяйством Приморского края Алексей ЦЫМБАЛ.

«Чтобы не проиграть пока еще на «чужом поле», потребуется очень умелое использование новых возможностей свободного выхода на новые рынки сбыта, снижения или снятия квот на экспорт, доступа к дешевым финансовым ресурсам, товарам и комплектующему оборудованию для обновления основных фондов. На первом этапе вхождения рыбного комплекса во Всемирную торговую организацию важно определить области прицельных научных разработок, грамотно использовать права на услуги интеллектуальной собственности. Возможно, это станет определяющим фактором для обеспечения лидерства рыбпрома России в ВТО», - считает Алексей Цымбал.

«Мы должны понимать, что начинаем играть в игру по чужим правилам и будем вынуждены интегрироваться и подстраиваться под них. Все это будет очень не просто. Если мы не создадим за это время действенный защитный механизм, то получим проблемы и с импортом, и с экспортом. Как зарубежные страны защищают свои рынки, мы все знаем не понаслышке», - подтверждает мнение властей президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Дмитрий КОЦЮБИНСКИЙ.

Задач, которые бизнесу и государству необходимо разрешить для полноценной игры на новом открытом рынке, немало. Необходимо срочно приступить к разработке и утверждению реальных программ инвестиций в развитие конкурентных средств промысла, производств высокой степени переработки, технологий выращивания взамен политики прямых запретов. Следует определить приоритетные направления работы, и точечно оказывать поддержку, и обеспечивать адекватное бюджетное финансирование.

Что касается совершенствования законодательства, то здесь необходимо уделить внимание вопросам тарифного регулирования (освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на оборудование, применение нулевой ставки НДС и т.д.). Требуют решения и вопросы налогового и финансового законодательства. В частности - надо разработать законопроект о распространении на рыбохозяйственные организации специального налогового режима - единого сельхозналога, например. Разрешить вопрос о субсидировании процентных ставок по долгосрочным кредитам. Совершенствовать механизм привлечения заемных средств, использовать в качестве залога доли квот на вылов водных биоресурсов. Важным считают участники рынка и скорейшее принятие закона «Об аквакультуре», признание ее сельскохозяйственным видом деятельности и распространение на него всех соответствующих программ господдержки. Кроме этого, рыбопромышленники рекомендуют законодателям отменить ветеринарный сертификат для случаев перевозки российской рыбопродукции внутри страны и таможенного союза. Важным считают они и увеличение финансирования на подготовку кадров для рыбной отрасли, тем более в условиях открытой экономики.

Необходимы изменения и в работе рыбохозяйственных научных институтов и общественных объединений бизнеса. «Нужно создать учебно-научно-производственные кластеры, которые будут работать сразу в нескольких направлениях. Например, готовить положения для переговоров в рамках ВТО по сложным и критическим для отрасли вопросам. Будут предварительно прорабатывать законопроекты «нулевого чтения». Искать оперативные и адекватные решения в ответ на вызовы и риски. Развивать научные школы и готовить кадры по «чувствительным» направлениям к меняющимся нормам ВТО и правилам. Анализировать и систематизировать высшие достижения в производстве и управлении», - считает вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ.

Впрочем, и самим бизнесменам не стоит сидеть сложа руки. Они должны активно включиться в процесс адаптации всех видов деятельности рыбхоза к условиям ВТО, выносить на публичное обсуждение принципиальные вопросы, а также консолидировать усилия на новой платформе, максимально использовать предоставленные преимущества при минимальных издержках.

Людмила ДЕМЕНТЬЕВА, «Дальневосточный капитал».