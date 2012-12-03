Дальневосточный лизинг двигает инфраструктурные проекты

Спецтехника по-прежнему остается самым востребованным объектом лизинга на Дальнем Востоке

Несмотря на осторожные прогнозы и неспокойную ситуацию на рынках капитала, российский лизинговый рынок выдерживает быстрый темп развития. На Дальнем Востоке, утверждают эксперты, говорить о конкретном ценовом диапазоне сделок проблематично, договоры заключают на сумму от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей. Поэтому игроки рынка настроены более чем положительно. Вместе с тем статистические данные по объему новых сделок свидетельствуют: по новым сделкам дальневосточный лизинг на 1 июля 2012 года сократил свою долю в российском лизинге на 0,8% (2,3% на 1 июля 2011 г.).

Оторвались кратно

Тройка лидеров российского рынка по объему новых сделок в I полугодии 2012 года - «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ Лизинг» и «Сбербанк Лизинг». В сумме на данные компании пришлось 43% объема новых сделок (за I полугодие 2010 года - 34%). Крупнейшей лизинговой компанией России по сумме полученных платежей стала «ВТБ Лизинг». А первое место на рынке по объему новых сделок (222,2 млрд рублей) заняло ОАО «ВЭБ-Лизинг», в 4,5 раза превысив сумму контрактов ближайшего конкурента. Данный успех компании был обусловлен, в том числе, победой в тендере РЖД на поставку в 2012-2016 годах путевой техники на общую сумму 89 млрд рублей.

Алексей СИЧИНАВА, замгенерального директора ОАО «ВЭБ - Лизинг» рассказывает, что, несмотря на отсутствие «эффекта низкой базы» и вопреки ожиданиям лизингового бизнес-сообщества, рост объемов нового бизнеса продолжается весьма активно. В ДФО, по результатам прошлого года, данные показатели оказались равны 35 млрд рублей, на долю ОАО «ВЭБ-Лизинг» пришлось около 11,8 млрд рублей. Ситуация в этом году складывается более умеренная, в частности, объем новых лизинговых сделок в дальневосточном регионе за первое полугодие составил 10,8 млрд рублей. Одновременно вероятность того, что удастся достигнуть показателей прошлого года, невелика.

Между тем Анастасия ВАСИЛЬЦОВА, старший менеджер по работе с клиентами ЗАО ЛК «Восток», как и многие коллеги по «цеху», отмечает в этот период возросшую активность фондов поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке. В итоге малый бизнес стал чаще прибегать к услугам лизинговых компаний благодаря государственным программам компенсации процентов подобных сделок.

По мнению Елены КИСЕЛЕВОЙ, директора филиала ЛК «Балтийский лизинг» во Владивостоке, при относительно небольшой емкости рынка и происходящих процессах интеграции, укрупнения и слияния региональных компаний с усилением позиций на рынке, есть основания полагать, что возможно сокращение темпов прироста нового бизнеса, причем процент подобного сокращения может достигнуть 10-15%.

Константин РУМЯНЦЕВ, генеральный директор ООО «ЭКСПО-лизинг» также зафиксировал замедление темпов роста рынка. Первая половина 2012 года - это период выборов президента, смены состава правительства, что ожидаемо привело к паузе в запуске новых проектов и перебоям в финансировании текущих. Однако, и в третьем квартале рост рынка не полностью оправдал ожидания многих наблюдателей.

В то же время свое десятилетие «ЭКСПО-лизинг» встретило с хорошими показателями. По результатам I полугодия 2012 года компания показала рост выше рынка - 37% по объему нового бизнеса и заняла 44 место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний России.

Как видим, имеющийся оптимизм подкреплен очевидным лидерством со стороны федеральных гигантов лизинга, основной бизнес которых сосредоточен в центральных регионах России, присутствие их на Дальнем Востоке для самих компаний имеет скорее имиджевый характер, который тем не менее привел к некой монополизации дальневосточного рынка. Итоги первого полугодия 2012 года, подведенные рейтинговым агентством «Эксперт РА», лишь подтверждают этот факт.

Исключением здесь является компания с региональными корнями - «Сименс Финанс» (до ребрендинга «Дельта Лизинг»), которая, перешла на новый качественный уровень, заручившись зарубежным капиталом, и также является игроком федерального уровня (14 место по объему нового бизнеса, 10 460 млн рублей).

Видимо, небольшое количество сделок также не привело региональные лизинговые компании в замешательство. На Дальнем Востоке их остались единицы. Крепкие позиции на сегодня удерживают Универсальная лизинговая компания (УЛК, Хабаровск, 28 место, 2 890 млн рублей), ЛК «Восток» (Владивосток), ЛК «Яков Семенов» (Владивосток, 56 место, 1 114 млн рублей).

Ставка на развитие

Государственные инфраструктурные проекты, реализуемые на Дальнем Востоке в последние несколько лет, позволили лизингу удержать свои позиции.

Андрей РЫБКИН, заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам, определяет лидерство строительного комплекса, особенно задействованного на инфраструктурных проектах - возведение и реконструкция дорог, технологических комплексов, мостов, различных инженерных сооружений. «Компания начала финансирование лизинга портового оборудования (на более выгодных условиях краны с комплектующими Siemens). В сегменте лизинга медицинского оборудования также наблюдаем отличную динамику - «Сименс» преуспел в производстве различного высокотехнологичного и высокоточного диагностического оборудования. Отмечу, что исторически наибольший вклад в развитие лизингового рынка в ДФО вносят такие территории, как Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область. В то же время, у компании много клиентов во всех регионах ДВФО. Например, «Сименс Финанс» является партнером якутской компании «ТСТ», которая уже более 10 лет ведет деятельность по добыче габбро-долерита, известняка. За восемь лет совместной работы компания выделила финансирование для холдинга «Трансстрой-Сахалин» для приобретения 23 единиц техники на сумму более 100 млн руб. Лизинговая компания реализовала 8 проектов для приморского завода «Северная Звезда», производителя минеральной воды, газированных напитков, кваса и пива. Интересно, что с некоторыми клиентами компания реализовала свыше десятка проектов - например, за 6 месяцев сотрудничества «Сименс Финанс» и «Примрыбснаб» заключили уже 19 договоров финансовой аренды тягачей, прицепов и вилочных погрузчиков, автоматизированной упаковочной линии для консервного завода», - уточняет наш собеседник.

Существенной для компании «Сбербанк Лизинг» на Дальнем Востоке стала осенняя сделка его магаданского филиала с ООО «Кривбасс» по поставке 9 единиц спецтехники фирмы Komatsu на сумму 207 млн рублей. Срок договора лизинга - 36 месяцев.

«Для «ЭКСПО-лизинг» 9 месяцев 2012 года работы в регионе стали удачными, - рассказывает Константин Румянцев. - Темпы роста объемов нового бизнеса на Дальнем Востоке превысили среднеотраслевые показатели. Пять наших региональных офисов, действующих в ДФО, заключили лизинговые сделки с имуществом общей стоимостью более 650 млн рублей. Большое количество проектов, разнообразие клиентов и предметов лизинга характеризует Якутию. Активное взаимодействие с органами власти, банками, совместные акции с поставщиками наблюдаются в Приморье и Амурской области. Участие в электронных аукционах, реализация проектов с техникой для ЖКХ и городских нужд отличает Магадан. На Камчатке «ЭКСПО-лизинг» запустил в жизнь крупные проекты с предприятиями рыбоперерабатывающей отрасли, предметами лизинга стали портовая техника и оборудование».

Алексей Сичинава считает, что на Дальнем Востоке, так же как и по всей России, драйвером роста в 2011 году выступал железнодорожный подвижной состав. Учитывая географическую специфику региона, можно отметить живой спрос лизингополучателей на морские и речные суда. У малых и средних предпринимателей наиболее востребованным и в предыдущем году, и в этом является грузовой и легковой автомобильный транспорт. Значительный эффект на развитие дальневосточного рынка лизинга в этом и последующих годах могут оказать планы правительства РФ по развитию региональной авиации. В числе новых драйверов роста рынка лизинга ДФО могут стать ближне- и среднемагистральные самолеты.

По наблюдениям Елены Киселевой, рост лизинга на Дальнем Востоке обеспечили также сделки со строительной, дорожной техникой, деревообрабатывающим оборудованием, грузовым транспортом. В 2012 году наметилась тенденция увеличения сделок по лизингу оборудования для пищевой и обрабатывающей промышленности, идет прирост по лизингу погрузчиков, сельхозоборудования. Зафиксирован активный спрос на сделки по коммерческой недвижимости, а также по лизингу судов и судового оборудования.

Антон ЗОТОВ, руководитель отделения «ВТБ24 Лизинг» во Владивостоке, отмечает высокую конкуренцию в сфере небольших стандартных сделок по покупке автотранспорта, недорогой спецтехники, поэтому вполне понятно стремление компаний сформировать максимально гибкие условия для клиентов, при этом снизив сроки рассмотрения заявки до нескольких дней, упростить процедуру подготовки документов.

«В этом году условия нашей компании стали более либеральными, ЛК «Восток» снизила авансовый платеж по ряду предметов лизинга, повысила оперативность одобрения сделки, - замечает Анастасия Васильцова. - Подобная политика увеличила количество территориально распределенных сделок на Дальнем Востоке. Владивосток, Находка, Уссурийск - города Приморья, где заключается большее количество договоров. По понятной причине, в самом автомобильном регионе ДФО на первом месте по популярности лизинг легковых автомобилей, чаще всего представительского класса - Land Cruiser Lexus». По мнению Анастасии Васильцовой, поставив точку на крупномасштабных проектах подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке, бизнес будет по-прежнему проявлять заинтересованность в строительной и спецтехнике. Поддержание возведенных объектов требует не меньших затрат. К слову, экскаваторы, бульдозеры сегодня все так же востребованы, как и год назад. Кроме того, во Владивостоке появилось много частных компаний, занимающихся грузоперевозками, поэтому спрос на тягачи и прицепы сегодня высок как никогда.

Прогнозы, ожидания

Новые правила и стоимость фондирования для компании в результате принятия банковских нормативов по Базельской системе (Инструкция Банка России № 110-И) и повышение ставок кредитования не испугали лизинговые компании. Свой капитал игроки рынка считают на сегодня достаточным.

«Мы - оптимисты и, с одной стороны, уже привыкли к настроениям наших банкиров, но, с другой, не устаем говорить им, что в очередной раз кризис не состоялся, а работать нужно, пусть и с удвоенной осторожностью. Четвертый квартал для лизингового рынка - это больше 45% новых сделок всего года, и в этом году мы по-прежнему прогнозируем оживление», - говорит Константин Румянцев.

«Российский рынок лизинга продолжит динамичное развитие, этому будет способствовать и отложенное решение отмены ускоренной амортизации как основной фишки услуги. При этом региональные лизинговые компании уже почувствовали жесткую конкуренцию со стороны крупнейших федеральных коллег, и речь идет даже не о «дочках госбанков», активность проявляют лизингодатели, чьи офисы и по сей день не добрались до Дальнего Востока. Их представители работают вахтовым методом. Значит, нам следует быть гибче», - предполагает Анастасия Васильцова.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».