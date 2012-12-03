Эйчарам не хватает несколько процентов для попадания в топ-5 вакансий

Функции HR-специалистов в компаниях зависят от целого ряда факторов

Роль специалиста по работе с персоналом в компании зависит не столько от компетенций самого эйчара, сколько от стадии развития организации. На первом этапе, как правило, менеджер по кадрам не более чем делопроизводитель, на стадии роста эйчар чаще всего выполняет сервисные функции, а бизнес-партнером становится лишь тогда, когда компания выходит на уровень расцвета и стабильности.

Об HR-эффективности в бизнесе говорили в ходе HR-форума Дальнего Востока, который прошел во Владивостоке по инициативе кадрового холдинга АНКОР.

Если еще лет пять назад на дискуссионных площадках менеджеры по персоналу, руководители и собственники бизнеса рассуждали о том, нужен ли в компаниях специалист по работе с персоналом, то сегодня в его необходимости для компаний уже никто не сомневается. Причем спрос на этих специалистов постоянно растет. По данным компании HeadHunter, с начала года количество вакансий в сфере управления персоналом увеличилось в три раза. Значительно больше стало и резюме в данной сфере, что говорит об активном развитии этого направления деятельности.

«Топ-5 - это традиционно продажи, банковский сектор, маркетинг и реклама, логистика и бухгалтерия. Эйчарам не хватает буквально несколько процентов для попадания в топ-5», - говорит директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО.

По ее словам, большинство работодателей готовы рассматривать на позицию управленца по персоналу преимущественно женщин, с опытом от 1 года до трех лет, с высшим образованием. Заработная плата в среднем колеблется от 20 до 60 тысяч рублей, в зависимости от функционала, который специалист будет выполнять. В требованиях к соискателю работодатели чаще всего указывают владение методиками оценки, адаптации и обучения персонала. Неотъемлемая функция эйчар-специалиста - это кадровое делопроизводство.

За последнее время появился и целый ряд новых требований. Среди них Ксения Нестеренко отмечает желание взять на работу эйчар-маркетолога (эйчар-специалист должен осуществлять в компании и маркетинговые функции), все чаще именно на эйчар возлагаются функции внутренних коммуникаций, эйчар-брендинга и интернет-рекрутмента. Кроме этого, участился запрос на эйчар-директоров, которые полностью создадут себе команду и будут работать со всеми категориями персонала.

Если необходимость в эйчар-специалистах сегодня уже не оспаривается, то о функциях, которые он должен выполнять в компаниях, спорят немало. Одни считают, что менеджер по персоналу должен обслуживать бизнес, другие настаивают на том, что эйчар - это стратег и бизнес-партнер. Однако, зависит роль эйчара в компании от целого ряда факторов.

«Самая большая проблема на сегодняшний день заключается в том, что в бизнес-школах не учат технологиям HR, - считает Сергей ГАДЕЦКИЙ, директор холдинга АНКОР по России (Москва). - Управленцы довольно хорошо знают финансовые инструменты, маркетинговые, а по людям решения очень часто принимают чисто интуитивно. И пока бизнес не поймет суть HR-инструментов, руководитель службы персонала вряд ли займет место бизнес-партнера. Пока же в основном специалисты по работе с персоналом в компаниях выполняют сервисные функции».

Этот тезис подтвердили и сами менеджеры по персоналу. «Задача нашей эйчар-службы заключается в первую очередь в том, чтобы своевременно подобрать сотрудников, адаптировать их и создать такие условия, чтобы персонал из компании не уходил, а работал долго и плодотворно, - считает Лариса НОВИКОВА, менеджер по подбору персонала компании «Хабаровская фармация» (сеть аптек «Новая аптека» и «Неотложка»). - Аптечный бизнес активно развивается, аптеки постоянно открываются, на территории нашего региона ежеквартально появляются новые аптеки, и недостаток специалистов просто колоссальный. В то же время на Дальнем Востоке фармацевтов-провизоров готовят 10 учебных заведений - три высших и 7 средне-специальных. В год, по нашим наблюдениям, выпускается 400 человек. 20 лет назад только Дальневосточный медицинский институт выпускал такое количество специалистов в год. В итоге на одного специалиста приходится по 2-3 предложения о работе. Поэтому наши основные усилия направлены на поиск и удержание персонала».

Все чаще, по словам Ларисы Новиковой, владельцы бизнеса требуют от эйчаров конкретных цифр: «Сегодня руководителям бизнеса уже мало знать о том, что корпоративный праздник повысит лояльность персонала, они хотят видеть это в конкретных цифрах. Поэтому учимся разговаривать на языке бизнеса».

Другой вариант работы руководителей бизнеса и HR-подразделения представила коллегам Наталья ВДОВЕНКО, руководитель группы по работе с персоналом Приморского филиала ОАО «Вымпелком» (ТМ «Билайн», «НТК»). «Мы выступаем организаторами и координаторами нескольких проектов в компании, но наша позиция такова: мы делаем только то, что нужно бизнесу, - говорит эксперт. - Например, проект «Кадровый резерв» направлен на выявление высокопотенциальных специалистов, которые в ближайшем будущем смогут занять ключевые позиции. Мы выступаем организаторами и координаторами этого проекта, оказываем ему информационную поддержку, но основные решения и по стратегическим направлениям развития, и по кандидатам принимаются совместно с руководителями филиала. Очень часто проблема заключается в том, что эйчары становятся заинтересованными в реализации какого-то проекта и руководители начинают считать их ответственными и за проект, и за полученный результат. Мы стараемся уйти от этого, разделяя ответственность с руководителями бизнеса».

По мнению Анны КРАСНОЯРОВОЙ, HR-директора компании «Сименс-Финанс» (Владивосток), роль эйчара в компании связана в первую очередь с жизненным циклом организации.

«Когда бизнес идет довольно активно, в компании в первую очередь нужен человек, который создаст систему отбора, обучения, адаптации персонала для поддержки текущих задач. На следующем этапе развития компании эйчар может стать лидером изменений - его роль будет востребована тогда, когда эти изменения назревают. Стратегией компания начинает заниматься в период расцвета и стабильности. И именно на этой стадии задумываются над стратегическим партнерством с эйчаром: ведь дальше последует либо падение, либо компания выйдет на новый уровень развития. И когда собственник видит, что он хочет идти вверх и эйчар функция в этом может помочь, только на этой стадии эйчар появляется как стратегический партнер. Если эйчар как стратегический партнер придет в компанию на стадии активного развития, собственник бизнеса вряд ли это оценит. На мой взгляд, та роль, которую играет эйчар в компании, зависит не только от компетенций эйчара, но и, в первую очередь, от того, что нужно на данном этапе развития компании».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».