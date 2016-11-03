Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона

Корпорация развития Сахалинской области войдет в капитал АТБ до конца 2016 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Межведомственная комиссия при правительстве Сахалинской области одобрила реализацию совместного проекта АТБ, крупнейшего частного банка Дальнего Востока и Восточной Сибири, и Корпорации развития Сахалинской области (КРСО) за счет средств областного бюджета, которые выделены КРСО на финансирование важных для региона инвестпроектов.

Досье "Золотого Рога": АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО, 100% акций принадлежат правительству Сахалинской области) создано в конце 2015 года. В феврале 2016 года Минвостокразвития РФ заявило о передаче КРСО под управление Фонда развития Дальнего Востока. Фонду переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО "КРСО", на счетах которого скопилось 50,2 млрд рублей, полученных от реализации нефтегазовых шельфовых проектов.

Правительство Сахалинской области совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого и среднего бизнеса региона под минимальную процентную ставку. Объем кредитной программы согласован на уровне 8 млрд рублей. После принятого на МВК положительного решения по проекту, 3 млрд рублей уже в этом году будут направлены «Корпорацией развития Сахалинской области» на увеличение уставного капитала АТБ. Вложенные средства станут источником финансирования предприятий малого и среднего бизнеса региона. Возврат средств и получение по ним дохода предполагается в 2020 году, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.

Базовые условия кредитного продукта, сформированные для заемщиков: ставка по кредитам 11,5% годовых, срок инвестиционного кредитования - до 5 лет, объем финансирования до 250 млн рублей. Одним из существенных условий реализации проекта является обязательство АТБ финансировать проекты, локализуемые исключительно на территории островного региона.

Реализация данного проекта окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие Сахалинской области. За период 2016-2020 годы налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет составят не менее 4 млрд рублей. Не менее чем на 15% увеличится оборот в денежном выражении субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансирование по проекту. Будет создано не менее 300 постоянных рабочих мест.

Досье "Золотого Рога": «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 18 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область). По данным на 01.07.2016 по размеру чистых активов АТБ занимает 51-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.07.2016 года собственный капитал АТБ составляет 17,3 млрд рублей, чистые активы - 134,0 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.