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Промсвязьбанк финансирует экспорт российской косметической продукции
Промсвязьбанк установил лимит по экспортному факторингу без права регресса российскому производителю товаров санитарно-гигиенического и косметического назначения ООО «Бумфа Групп». Факторинговое финансирование на 100% страхует риски компании от неоплаты сделок покупателем и будет направлено на поставки продукции в Казахстан.
«Промсвязьбанк традиционно является лидером на российском рынке международного факторинга и занимает 67,4% от общего факторингового портфеля, — комментирует Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка. — По итогам первого полугодия 2017 года доля банка по экспортному факторингу составляет 83,6%. Мы поддерживаем экспортеров, как уже работающих на внешних рынках, так осуществляющих поставки впервые».
«Мы активно используем инструменты внутреннего факторинга Промсвязьбанка и сейчас расширяем сотрудничество с банком, — комментирует Аслан Шебзухов, генеральный директор ООО «Бумфа Групп» — Экспортный факторинг позволит нам нарастить объемы поставок на рынок Казахстана и минимизировать риски. Мы не планируем останавливаться на рынках Российской Федерации и Ближнего Зарубежья — активно готовимся к выходу на европейский рынок, применяя широкую линейку продуктов международного финансирования Промсвязьбанка».
ООО «Бумфа Групп» — крупный российский производитель продукции санитарно-гигиенического и косметического назначения. Кроме того, это первое в России предприятие полного цикла производства косметической ватной продукции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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