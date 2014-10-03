Аукцион на Дымное золото Камчатки не вызвал интереса у золотопромышленников

Аукцион на разведку и добычу россыпного золота на участке Дымный (Камчатский край) не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает пишет РАИ "Камчатка-Информ" со ссылкой на «Вестник Золотопромышленника».

Сообщается, что начальный размер разового платежа составлял 2,41 миллиона рублей.

Месторождение состоит из россыпи реки Дымной (лин. 126-134) и сложной россыпи ручей Кол (лев. притока р.Дымная) в Пенжинском районе Камчатского края, в 50 км от поселка Каменское, в 100 км от поселка Манилы. Площадь участка - 0,55 кв км. Запасы по категории С1 песков - 151 тысяча кубометров, золота - 197 кг.

ZRPRESS.RU, Владивосток.