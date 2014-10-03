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Аукцион на Дымное золото Камчатки не вызвал интереса у золотопромышленников
03 Октября 2014, 12:17 | Дальний Восток
Аукцион на разведку и добычу россыпного золота на участке Дымный (Камчатский край) не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает пишет РАИ "Камчатка-Информ" со ссылкой на «Вестник Золотопромышленника».
Сообщается, что начальный размер разового платежа составлял 2,41 миллиона рублей.
Месторождение состоит из россыпи реки Дымной (лин. 126-134) и сложной россыпи ручей Кол (лев. притока р.Дымная) в Пенжинском районе Камчатского края, в 50 км от поселка Каменское, в 100 км от поселка Манилы. Площадь участка - 0,55 кв км. Запасы по категории С1 песков - 151 тысяча кубометров, золота - 197 кг.
Автор: По материалам информагентств
Теги: Камчатка аукционы месторождения
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