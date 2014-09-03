1 сентября "Сила Сибири" пошла к цели

В Якутии в присутствии Президента России прошла сварка первого стыка стратегически важной газотранспортной системы.

Недалеко от Якутска в известном далеко за пределами Якутии местечке Ус Хатын, что в переводе на русский означает «три березы», 1 сентября состоялась церемония, посвященная соединению первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири».





Корреспондент "Золотого Рога" Надежда Оковитая побывала в Ус Хатын на соединении первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири».

Этим событием Россия продемонстрировала всему миру готовность продолжать реализацию начатой несколько лет назад Восточной газовой программы. Ее ключевым элементом является строительство магистральных газопроводов.

Газопровод «Сила Сибири» станет самым крупным проектом в своей области и вторым на Дальнем Востоке. Первым был построен газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Оба в итоге объединятся в единую газотранспортную систему. «Сила Сибири» будет способна перекачивать до 64 млрд куб. м газа в год. Из них около 26 млрд кубов предназначены для газоснабжения дальневосточных субъектов, включая обеспечение газом новых промышленных центров. 38 млрд кубометров российского природного газа Россия будет поставлять в Китай согласно достигнутой в мае этого года договоренности.

Напомним, что 21 мая в Шанхае был подписан судьбоносный для обеих стран договор сроком на 30 лет. Для этого в районе пос. Свободный Амурской области будет построено ответвление от основного маршрута газопровода в сторону российско-китайской границы. Поставки российского трубопроводного газа в Китай по плану должны начаться с 2019 года.





Общая протяженность газопровода составит 3 968 км.

Исполнителем этого названного крупнейшим в мире газового контракта назначен газовый концерн «Газпром». Компания обладает крупнейшими промышленными запасами газа в Восточной Сибири, способными обеспечить условия контракта и проекты Восточной газовой программы.

Досье "Золотого Рога": Восточная газовая программа - государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР», утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».





Исполнителем крупнейшего в мире газового контракта назначен газовый концерн «Газпром».

Маршрут прописан

ГТС «Сила Сибири» пройдет через пять субъектов РФ и станет вторым, но более крупным ключевым элементом системы газоснабжения на Востоке России после ГТС «Сахалин – Хабаровск - Владивосток». Общая протяженность газопровода составит 3 968 км. Его строительство начнется от Чаяндинского месторождения на восток, а первым отрезком нового газопровода станет участок "Чаянда - Ленск", протяженностью около 200 км. Заказчиком строительных работ на газопроводе «Сила Сибири» выбрана дочерняя компания ОАО «Газпром» - «Газпром Трансгаз Томск». На сегодня это одна из крупнейших компаний в структуре «Газпрома», в составе которой 22 подразделения, работающих в 13 российских регионах. В настоящее время «Газпром Трансгаз Томск» оборудует в Ленске базу снабжения разворачивающейся стройки. В город полным ходом завозятся трубы, техника, оборудование и материалы.

Строиться газопровод «Сила Сибири» будет из российских стальных труб диаметром 1420 мм и толщиной стенки, рассчитанной на давление в 100 атмосфер. Отечественные металлурги отмечают, что проект «Сила Сибири» стал, по сути, спасением для всего дивизиона российской трубной промышленности. В условиях неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках и балансирования отрасли между модернизацией производства и малыми заказами трубники впервые за последние годы получили возможность зарабатывать «длинные деньги» и планировать свое развитие на долгосрочную перспективу.





Проекты в связке

Одновременно с началом полномасштабных строительных работ на газопроводе «Сила Сибири» «Газпром» приступает к обустройству Чаяндинского газоконденсатного месторождения, которое станет базовым для создания Якутского центра газодобычи, а также к подготовке проекта Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободном недалеко от Благовещенска. «Компания действует четко и слаженно, выдерживая жесткий график работ, что еще раз свидетельствует о том, что компания «Газпром» - надежный партнер», - подчеркнул на церемонии сварки первого стыка «Силы Сибири» в Якутске глава газового концерна Алексей Миллер.

Сроки подготовки всех проектов, связанных с добычей газа, подготовкой газа и его поставками потребителям, четко увязаны между собой. Обустройство газовой залежи Чаяндинского месторождения в Якутии и строительство Амурского ГПЗ начнется в 2015 году. Начало добычи газа на Чаяндинском запланировано на конец 2018 года. К этому времени завершится строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до Благовещенска и первоочередных газоперерабатывающих мощностей. Все это позволит начать прямые поставки газа в Китай в соответствии с обязательствами, предусмотренными подписанным контрактом.

Такая четкая увязка проектов объясняется тем, что газ восточных месторождений - Ковыктинского в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии - многокомпонентный и содержит в своем составе этан и гелий, которые являются сырьем для газоперерабатывающих, газохимических и других высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью продукта. Именно поэтому, отмечают специалисты, для комплексной переработки газа восточных месторождений «Газпром» построит в Амурской области газоперерабатывающий (ГПЗ) и гелиевый заводы. Будущий ГПЗ будет технологически связан с газохимическим комплексом, который там же планирует построить СИБУР для переработки этана, получения мономеров и последующего производства полимеров.





Чаянда распечатается первой

Из двух названных основных месторождений первым к добыче готовится Чаяндинское - крупнейшее в Якутии. По размеру запасов (категорий С1+С2) оно относится к категории уникальных и содержит порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн тонн извлекаемых жидких углеводородов. При полном развитии Чаяндинское месторождение способно будет давать до 25 млрд куб. м газа в год и не менее 1,5 млн тонн нефти. Обустройство газовой залежи этого месторождения начнется в 2015 году. В «Газпроме» отмечают, что на Чаяндинском месторождении впервые в России будет в промышленном масштабе использована технология мембранного извлечения гелия непосредственно на промысле. Она позволит направлять в газопровод ровно столько гелия, сколько каждый конкретный момент потребует рынок, а его излишки сохранить в виде концентрата в подземных хранилищах.

Вторым источником газа для «Силы Сибири» станет Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области, где по предварительным расчетам ежегодная добыча газа может составить 35 млрд куб. метров. В июле ООО «Газпром геологоразведка» приступило к реализации программы бурения разведочных скважин на Ковыктинском месторождении. Целью проводимых работ является уточнение структуры и объемов запасов углеводородного сырья, детализация геологической модели месторождения.





Впереди «западный» маршрут

На церемонию сварки первого стыка газопровода «Сила Сибири» в Якутск в составе китайской делегации прибыл первый заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли, который от имени руководства своей страны поздравил российских партнеров с этим знаменательным событием, сказав, что между Россией и Китаем наступила новая стадия развития отношений. Он заверил, что Китай представляет устойчивый рынок для богатой природными ресурсами России. Чжан Гаоли также добавил, что китайская сторона планирует в начале следующего года начать строительство газопровода на своей территории. По его словам, Китай приложит все усилия, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства газопровода и начать его эксплуатацию в соответствии с намеченными договоренностями.

Накануне в главном офисе ОАО «Газпром» в Москве Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Чжан Гаоли обсудили перспективы поставок газа в КНР и по «западному» маршруту, который предусматривает реализацию месторождений Западной Сибири для последующей транспортировки в Китай. Тем самым стороны еще раз подтвердили готовность к расширению сотрудничества в газовой сфере. Ожидается, что рабочие переговоры состоятся уже в ноябре этого года.

Самый крупный проект в мире

Президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги российских специалистов в области развития в газовой отрасли. Подчеркивая значение газотранспортной магистрали «Сила Сибири», он сказал:

- Россия начинает самый крупный строительный проект в мире, результатом которого станет крупнейшая в мире система транспортировки топлива. Но дело не в каких-то рекордах, а в том, что этот проект чрезвычайно важен как для России, так и для Китайской Народной Республики. Этот проект даст нам возможность поставлять газ на экспорт и развивать газификацию восточных регионов Российской Федерации. Это позволит нам развивать в этом регионе, да и во всей стране машиностроение, трубную, химическую промышленность. Это создаст новые рабочие места и высокотехнологичные производства.

Глава российского газового концерна Алексей МИЛЛЕР, поздравив собравшихся с началом большой стройки, обратился к президенту со словами: «Владимир Владимирович, разрешите начать сварку первого стыка». «Начинайте», - ответил Президент РФ, и сварка началась. Первый стык «Силы Сибири» готов, впереди еще около 4 тыс. км нелегкого пути. Участников церемонии объединяли неподдельная радость и готовность сделать свою страну лучше и сильнее.













Надежда ОКОВИТАЯ. Автор фото: Марина Божко. ZRPRESS.RU, Владивосток.