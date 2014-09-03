"Русское море - добыча" продолжает вылов дальневосточных рыбаков

Компания закрыла сделку по приобретению двух рыбодобывающих компаний Камчатки

На прошлой неделе ООО "Русское море - добыча" (РМД), принадлежащее брату губернатора Подмосковья Максиму ВОРОБЬЕВУ и зятю Геннадия ТИМЧЕНКО Глебу ФРАНКУ, закрыла сделку по покупке компаний "Имлан" и "Пелагиаль" (оба - Камчатский край). Благодаря приобретению очередных активов совокупная квота добычи водных биологических ресурсов производственными предприятиями "Русское море - Добыча" (РМД) достигла 233,3 тыс. тонн.



С учетом полученных квот РМД является одной из лидирующих добывающих компаний на российском рынке минтая (более 191 тыс. тонн в 2014 году; до сделки квота составляла 180 тыс. тонн). Также компания остается одной из крупнейших на рынке тихоокеанской сельди (объем квот на вылов - 32 тыс. тонн).



Как поясняет РМД, приобретенные компании продолжат операционную деятельность в составе дальневосточного дивизиона РМД.



Генеральный директор РМД Андрей ТЕТЕРКИН пояснил, что сделка является продолжением процесса реализации стратегии развития компании, направленной на расширение ее присутствия в рыбодобывающей отрасли Дальневосточного региона.



"В условиях сложной конъюнктуры международных финансовых и товарных рынков и необходимости расширения поставок рыбной продукции внутренним потребителям консолидация и укрупнение рыбодобывающих компаний, приводящие к повышению прозрачности и эффективности их деятельности, соответствуют как интересам акционеров, так и государства", - считает он.



ФАС еще осенью прошлого года разрешила РМД и его структурам приобрести 100% долей ООО "Балтстар холдинг" и ООО "Маликс" (по 99,9% в капитале обеих компаний принадлежат Олегу СИЗОВУ). В свою очередь "Балтстар холдингу" принадлежит 100% ООО "Пелагиаль", "Маликс" владеет 100% ООО "Имлан".



Компания "Русское море - добыча" была создана в 2011 году акционерами ОАО "Группа компаний "Русское море". Изначально рассматривался вариант интеграции РМД в структуру группы, однако этого пока не произошло.



Напомним, что в январе 2013 года РМД приобрела две дальневосточные компании - ОАО "ТУРНИФ" и ЗАО "Интрарос" (оба - Приморский край), заплатив за них $350 млн. В мае того же года РМД купила еще два рыбодобывающих предприятия - ООО "Совгаваньрыба" и ООО "Востокрыбпром" (оба - Хабаровский край). Сумма сделки составила $190 млн.



В январе 2013 года РМД открыла Дальневосточный филиал во Владивостоке, который возглавил соратник экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Петр САВЧУК. Во Владивостоке компания имеет собственный причально-складской комплекс, позволяющий с минимальными затратами производить приемку и межрейсовое обслуживание судов.



Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.