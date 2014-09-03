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Группа FESCO терпит убытки

03 Сентября 2014, 10:08 | Дальний Восток

Чистый убыток Транспортной группы FESCO (базовая компания - ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) по МСФО в январе-июне 2014 года составил 669 млн рублей, говорится в отчете FESCO.

В I полугодии 2013 года чистая прибыль группы составила 427 млн рублей. Выручка FESCO выросла на 4%, до 17,95 млрд рублей. В том числе выручка морского дивизиона составила 1,164 млрд рублей (+31%), линейно-логистического дивизиона - 10,657 млрд рублей (+4,7%), железнодорожного дивизиона - 2,971 млрд рублей (-32%), портового дивизиона - 3,148 млрд рублей (+3,6%), бункеровочного дивизиона - 2,481 млрд рублей (рост в 6,5 раза).

Досье "Золотого Рога"

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - порядка 36 тыс. контейнеров, 26 судов и 4 ледокола. В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест - у группы "Сумма".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: fesco  бизнес  компании  убытки 



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Комментарии

  • 36215:46, 04.09.2014#

    Плохо когда пироги начинает печь сапожник , а руководить флотом дагестанец. Учите классиков господа.

  • Псевдоним 16:23, 04.09.2014#

    Теперь они еще и экспедиторам решили руки выкрутить в ВМТП. По-другому они зарабатывать не умеют.

  • 36216:49, 04.09.2014#

    ДВМП в очереди за ДМП, ВРХФ, ДБФ, ВБТРФ и других народных компаний, павших смертью храбрых на полях приватизации.

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