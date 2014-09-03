Дальневосточные энергетики жалуются на теплую погоду

Предприятия холдинга "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока", входит в группу "РусГидро") в I полугодии 2014 года сократили отпуск электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,5%, до 17 млрд кВт.ч.



Как сообщила пресс-служба энергохолдинга, основной причиной сокращения отпуска стали более высокие температуры наружного воздуха по сравнению с прошлым годом и снижение потерь в электросетях.



Полезный отпуск теплоэнергии сократился по тем же причинам пост на 7% - до 13,7 млн Гкал.



При этом оптимизация загрузки тепловых мощностей позволила снизить удельные затраты на производство тепловой энергии, а установление более высокого тарифа позволило увеличить выручку холдинга от этого вида деятельности по РСБУ на 2%.



В сообщении отмечается, что серьезной проблемой остается низкая собираемость платежей за электро- и теплоэнергию.



Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.