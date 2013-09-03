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"Тайга" выруливает на взлетную полосу
Передача 49% акций ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ) в собственность Сахалинской области должна завершиться уже в октябре. Первый рейс нового регионального перевозчика группы «Аэрофлот» - Единой дальневосточной авиакомпании (рабочее название - «Тайга») - планируется в навигационном сезоне «Зима 2013/2014».
Напомним, что компания создается на базе региональных авиакомпаний «Владивосток Авиа» и САТ, входящих с 2011 года в состав группы «Аэрофлот». Согласно бизнес-плану, общее количество рейсов двух компаний в период с 2013 по 2018 годы увеличится со 172 до 534, количество направлений - с 30 до 128. При этом общее число перевезенных пассажиров возрастет до 2,4 млн человек.
Авиапарк «Владивосток Авиа» будет оптимизирован. В частности, в него до конца года поступят четыре А319, а во втором квартале 2014 года - еще два A319/320. Таким образом, в 2014 году парк среднемагистральных лайнеров объединенной компании, в настоящее время состоящий из Вoeing-737, пополнится шестью А319/320 среднего возраста 6 лет.
По сведениям «ЗР», акционеры ОАО «Владивосток Авиа» на внеочередном собрании 4 октября планируют одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе между «Владивосток Авиа» и «Аэрофлотом» о продаже блока мест на совместных рейсах (код-шеринг/блок мест) в размере не более 15,3 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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