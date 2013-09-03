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Дальневосточные плотины сделали свое дело
Если бы не было их, все было бы намного хуже, считает министр энергетики Александр Новак
Плотины Бурейской и Зейской ГЭС сыграли положительную роль в аккумулировании паводковых вод, заявил министр энергетики РФ Александр НОВАК в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.
«Могу сказать ответственно: вины плотин в этом (наводнении) нет. Наоборот, мы показывали и готовы еще раз всем показать, что плотины сыграли свою положительную роль в аккумулировании воды, которой в течение месяца выпал годовой осадок. Если бы не было их, все было бы намного хуже. Что касается своевременности сбросов - все происходило ровно в соответствии с техническими паспортами гидросооружений. Руководство «РусГидро» неоднократно рассказывало: на Зейской ГЭС есть такая отметка - 317 м, ниже которой нельзя сбрасывать воду по технологии, иначе могут быть другие последствия. Сбросы начались, когда наступила отметка 317 м - все было в соответствии с регламентом. Никаких не было вообще отклонений», - сообщил министр.
Он также отметил, что в зоне риска находятся 7 электростанций Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. При этом только одна - Хабаровская ТЭЦ-2 - расположена на берегу Амура и подвержена реальной угрозе подтопления, но ее защита обеспечена. Дамбы на станции построены с запасом и готовы выдержать подъем воды до уровня 830 см. Вдоль ограждения Хабаровской ТЭЦ-2 на берегу Амура уложено 22 тыс. мешков с песком, толщина дамбы два метра. Ее продолжает искусственно созданная за эти дни земляная насыпь. Общая протяженность линии защитных сооружений у ТЭЦ-2 составила порядка 670 метров.
По словам министра, паводок не влияет на подготовку объектов электроэнергетики в Хабаровском крае к зиме. «Все объекты крупной генерации должны получить паспорт готовности до 15 ноября. Насколько мы понимаем, и генеральный директор ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) говорил, Хабаровская ТЭЦ-2 готова к запуску хоть завтра. Она прошла необходимый планово-предупредительный ремонт оборудования», - сказал Александр Новак.
«В целом по холдингу ремонтная кампания идет в соответствии с графиками. Трудности наблюдаются лишь в районах зоны паводка - это Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область», - сообщил генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в ОАО «РусГидро») Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
Министр энергетики также считает маловероятным, что на компенсацию потерь, понесенных энергокомпаниями Дальнего Востока во время паводка, будут выделяться средства из федерального бюджета.
Александр Новак подтвердил решение о строительстве новых ГЭС в Приамурье.
«27 августа с таким предложением мы вышли к президенту (Владимиру ПУТИНУ) на совещании по развитию энергетики Сибири и Дальнего Востока. Сейчас эти предложения будут прорабатывать и по технической части и по источникам финансирования. Пока окончательных решений не принято. На мой взгляд, это было бы целесообразно сделать, чтобы в будущем получать дополнительную дешевую энергию и обеспечить более качественное регулирование стока воды, что позволит исключить какие-либо ситуации, связанные с наводнениями», - отметил он.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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