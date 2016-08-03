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Почти половина инвестиций в сельскохозяйственные производства Дальнего Востока – от резидентов приморской ТОР

03 Августа 2016, 13:50 | Дальний Восток

Три из 13 территорий опережающего развития Дальнего Востока имеют сельскохозяйственную специализацию: это ТОР «Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Белогорск» в Амурской области и ТОР «Южная» в Сахалинской области. В них уже работают девять резидентов, которые планируют вложить в создание новых сельскохозяйственных производств 50 миллиардов рублей. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности РФ, которое прошло сегодня, 2 августа, в Южно-Сахалинске, заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, главы других субъектов Дальневосточного федерального округа, а также руководители федеральных ведомств.

Из четырёх крупнейших проектов ТОР – два находятся в Приморье. Это проекты по строительству свиноводческих комплексов компаний «Русагро-Приморье» и «Мерси Трейд». Общий объём инвестиций только в эти проекты составляет около 23 миллиардов рублей.

По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, создание двумя ключевыми резидентами ТОР «Михайловский» группы свинокомплексов и сопутствующих предприятий позволит краю в течение ближайших лет не только насытить местный рынок, но и поставлять продукцию в соседние субъекты и на экспорт.

«Мы планируем в несколько раз увеличить производство свинины. К 2020 году Приморье будет регионом, который будет свинину экспортировать. К нам зашли сразу несколько инвесторов: «Мерси трейд», «Русагро», которые решают эту задачу», – подчеркнул руководитель Приморского края.

Еще в пяти территориях опережающего развития резидентами заявлено к реализации 10 проектов в сфере сельского хозяйства с объемом инвестиций 13 миллиардов рублей: это ТОР «Хабаровск», «Комсомольск», «Камчатка» «Надеждинская» в Приморском крае и «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия). Заявки еще 15 инвесторов находятся на рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока.

Заместитель министра подчеркнул, что сельскохозяйственных производителей привлек и Свободный порт Владивосток. Статус резидента получили уже семь инвесторов, планирующих развивать логистику, переработку сельскохозяйственной продукции, и пять инвесторов с проектами в сфере рыбопереработки и аквакультуры.

В совокупности в рамках всех перечисленных инвестиционных проектов будет производиться более 1 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Это 500 тысяч тонн продукции растениеводства, 250 тысяч тонн мясной и 60 тысяч тонн молочной продукции, 240 тысяч тонн кормов, а также продукция пищевой промышленности: мясные консервы, колбасы, соевое масло, мясо птицы, грибы, рыбная продукция.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  миклушевский 



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