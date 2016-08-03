Эксперты обсудили вопросы развития и интеграции Дальнего Востока в АТР

1 августа в рамках подготовки ко второму Восточному экономическому форуму, в Москве прошел экспертный круглый стол, посвященный реализации новых механизмов развития Дальнего Востока и интеграции макрорегиона в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В дискуссии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Караганов, а также представители российского, экономического, экспертного сообщества.

«Новые механизмы развития Дальнего Востока уже позволили привлечь инвестиции в размере 1 трлн 137 млрд рублей. До конца 2016 года в дальневосточных регионах будет запущено до 20 новых предприятий, в 2017 году их число вырастет до шестидесяти. В настоящий момент уже создана система привлечения новых инвестиций, принята законодательная база. Нами утверждена концепция развития приграничных территорий Дальнего Востока. Один из ее ключевых моментов заключается в том, что условия жизни в этих регионах должны быть выше, чем в соседних странах. Экономическое развитие и интеграция в экономику стран АТР являются факторами экономической безопасности Дальнего Востока», - отметил Александр Галушка.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке действуют 12 территорий опережающего развития. Сейчас идет работа по созданию 13-й ТОР в Еврейской автономной области.

В рамках Свободного порта Владивосток ведется работа над проектами международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые позволят привлечь инвестиции на Дальний Восток в размере 300 млрд рублей. В первую очередь в проектах заинтересованы инвесторы из Китая. Кроме того, режим свободного порта был распространен еще на четыре ключевых гавани Дальнего Востока.

До конца года в виде федерального закона будет оформлен финансовый механизм «налоги в обмен на инфраструктуру». Он предполагает, что инвестор, который за свой счет возведет инфраструктуру для проекта, может рассчитывать на налоговые льготы в объеме вложений.

Созданный Фонд развития Дальнего Востока обеспечивает доступное финансирование инвестпроектов под 5% годовых. Уже принято решение о кредитовании малого бизнеса по льготным ставкам из средств Фонда.

По словам Министра, итоги реализации механизмов развития Дальнего Востока и новые инструменты будут представлены на Восточном экономическом форуме. В частности, уже приняты два федеральных закона, которые призваны обеспечить приток новых инвестиций в Дальний Восток. Во-первых, любой инвестор, который в течение трех лет вложит в развитие региона 50 млн рублей и более получит 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. Во-вторых, при получении квот на вылов рыбы инвестор будет обязан покупать российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности.

На Форуме инвесторам представят новые инструменты развития ДФО, связанные с докапитализацией Фонда развития Дальнего Востока, с созданием новой инвестиционной платформы «Восход», а также первые проекты российско-китайского фонда агропромышленного развития. На первом этапе капитал фонда составит 13 млрд рублей, в перспективе - до $10 млрд. При этом 90% капитала фонда будут формировать китайские инвесторы, российские – оставшиеся 10%.

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» смогли задать Министру вопросы и внесли несколько предложений, которые изучат в Минвостокразвития РФ. В частности, был поднят вопрос формирования совместной платформы стратегического развития между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы готовы участвовать в проекте совместного стратегического планирования со странами АТР. Как раз подобными проектами занимается созданный консорциум институтов России, Китая, Японии, Республики Корея, Сингапура и Норвегии», - подчеркнул Сергей Караганов.

Кроме того, экспертное сообщество предложило идеи по конкретизации международных транспортных проектов, демографической концепции Дальнего Востока, а также развитию малого бизнеса и городской среды.

Второй Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-3 сентября 2016 года.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2016 года пройдет 2 и 3 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.