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Билл Гейтс считает политкорректность губительной
3 августа, ZRPRESS. На одной из своих лекций Билл Гейтс рассказал об 11 вещах, которым нигде не учат, а постигают лишь с возрастом.
Основная мысль Гейтса заключалась в том, что современное воспитание в духе тотальной политкорректности вырастило поколение детей, которые уже сегодня оторваны от реальности и в будущем им будет очень сложно выжить в суровой жизни, где часто приходится принимать нелегкие решения.
Правило 1. Наша жизнь часто несправедлива - поймите и смиритесь с этим!
Правило 2. Миру наплевать на ваше эго и самооценку.. Жизнь часто будет требовать от вас закончить дело ДО того, как вы почувствуете себя уверенно.
Правило 3. Вы не будет получать 60 000$ в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине, прежде чем Вы заработаете на них.
Правило 4. Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда станете начальником вы сами.
Правило 5. Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для такой работы - они называли это Возможностью.
Правило 6. Если Вы сели в лужу, это не вина ваших родителей- не хнычьте и учитесь на ошибках .
Правило 7. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими, оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду, и выслушивая ваши рассуждения о себе любимом. Поэтому прежде, чем начнете спасать мир от поколения своих родителей, вычистите сортир в собственной комнате.
Правило 8. Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь НЕТ. В некоторых школах не ставят плохих оценок и дают вам столько попыток, сколько вам требуется для правильного ответа. Это не имеет НИЧЕГО общего с реальной жизнью.
Правило 9. Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет летних каникул и найдется немного работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы вы НАШЛИ СЕБЯ. Ищите за свой счет!
Правило 10. Телевидение - это НЕ реальная жизнь. В действительности людям обычно приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком кафе с чашечкой кофе.
Правило 11. Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них.
«Золотой Рог».
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