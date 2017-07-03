Проверяющие инстанции фактически уничтожают дальневосточный бизнес, не давая ему нормально работать

Сокращение сроков проведения внеплановых проверок, закрепление персональной ответственности представителей контрольно-надзорных органов за их проведение позволят улучшить условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке и привлечь еще большее количество инвесторов в регион. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский по итогам ежегодного совместного заседания коллегий Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этом году участники заседания обсудили состояние законности в сфере соблюдения прав инвесторов на территории ДФО, вопросы содействия резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток в урегулировании административных и нормативных вопросов при реализации инвестпроектов.

По словам Генерального прокурора России Юрия ЧАЙКИ, на сегодняшний день в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток уже инвестировано более 14,5 миллиардов рублей. Открыты 35 новых предприятий и создано около 1500 рабочих мест. При этом существует ряд проблем, препятствующих ускоренному экономическому развитию макрорегиона. Среди них - бюрократические препоны, связанные с предоставлением земельных участков под реализацию инвестпроектов, административные барьеры при строительстве инфраструктуры предприятий, несвоевременность совершенствования региональной нормативно-правовой базы и другие.

Один из самых главных факторов негативного влияния на эффективное инвестиционное развитие Дальнего Востока - давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, где в «передовиках» Налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Правда Генпрокурор тактично обошел тот факт, что бизнес в последнее время жалуется на резко возросшее число проверок и со стороны прокуратуры.

«Мы, безусловно, должны защищать жизнь, здоровье и интересы граждан России, но нужное ли такое огромное количество проверок? За последние 2,5 года на Дальнем Востоке их проведено более 130 тысяч. Бороться с такой армией контролеров бизнесу не всегда по силам», - отметил полпред Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, добавив, что на эту проблему указал в ежегодном Послании и Президент страны Владимир ПУТИН.

Подчеркнуто, что в результате жестких и не всегда оправданных мер, принимаемых контроль-надзорными органами в отношении собственников предприятий, чаще всего страдают рядовые сотрудники. Вместе с тем, повышение благосостояния граждан - одна из приоритетных задач государства.

На коллегии выработан ряд предложений по снижению административного давления на бизнес и содействию работе инвесторов. Так, например, предложено ввести новую организацию контрольно-надзорной деятельности в ТОР, предусматривающую предоставление возможности инвестору самому выбрать режим контроля - действующий либо специальный, направленный на самостоятельное отслеживание предпринимателем контролируемых процессов. Данное предложение, разработанное Минвостокразвития совместно с Минэкономразвития, будет направлено на рассмотрение Правительства РФ.

По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, одно из ключевых предложений озвучил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, касающееся изменений в контрольно-надзорной деятельности.

«Озвучена такая революционная мысль, как прекращение вообще всяческих плановых проверок резидентов ТОРов. Это переход на самоконтроль, наделение управляющих компаний дополнительными полномочиями. А также, конечно, решение о том, что с 1 июля контрольно-надзорные органы будут не вправе спрашивать с бизнеса исполнение тех требований, которые были предусмотрены документами, принятыми еще во времена СССР и РСФСР - морально устаревшими, на мой взгляд», - подчеркнула она.

Как отметил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, также предложено сократить срок проведения внеплановых проверок, установить систему оценки эффективности их работы, а главное определить персональную ответственность представителей контрольно-надзорных органов за их проведение.

«Кроме того, есть намерения наделить деловые объединения предпринимателей правом подавать иски в суд для защиты интересов инвесторов, а также передать координацию деятельности некоторых контрольно-надзорных органов на уровень субъектов и другие», - заявил по итогам встречи глава Приморья.

По мнению Владимира Миклушевского, принятые на совещании решения позволят добиться улучшения инвестиционного климата в регионе и увеличить количество реализуемых инвестпроектов.

«Мы все озвученные проблемные вопросы внимательно проанализируем и обсудим вместе с Уполномоченным по правам предпринимателей и прокуратурой Приморского края, чтобы те недостатки, которые ещё имеются конкретно у нас в крае, ликвидировать как можно скорее», – подчеркнул глава Приморья.

Отметим, вопросам защиты прав и интересов инвесторов, в том числе иностранных, в Приморье уделяется особое внимание. Созданы специальные институты поддержки бизнеса, призванные помочь предпринимателям разобраться в условиях работы на территории края, – Инвестиционное агентство, Центр развития экспорта, Гарантийный Фонд, Корпорация развития Приморского края. Осуществляет свою работу Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае. При этом установлен и соблюдается принцип равенства: поддержка и защита гарантирована как российским, так и иностранным инвесторам в равной степени.

Напомним, вопросу совершенствования работы контрольно-надзорных органов уделил внимание в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходимо отменять инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, обеспечение безопасности граждан, но при этом по рукам и ногам связывают бизнес.

В Приморском крае уже создано четыре территории опережающего развития – «Большой Камень», «Нефтехимический», «Михайловский» и «Надеждинская». На сегодняшний день в приморских ТОРах зарегистрировано 34 компании. Объем подписанных с ними соглашений свыше 225 миллиардов рублей.

По мнению Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток – за 10 лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.