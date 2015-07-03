Южно-сахалинские страдания: "демпинговый" конкурс привел к медицинскому долгострою и скандалам

Строители СК «Эверест», не рассчитавшие своих финансовых возможностей и строительных мощностей, сорвали сроки капитального ремонта южно-сахалинской горбольницы и ищут, на кого переложить вину, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ИА «Приморский репортер».

Можно ли представить, например, в Москве, такую ситуацию, что какая-то строительная компания выиграла бы государственный тендер, взялась бы реконструировать больницу, десятки тысяч больных ждали бы ремонта, а он бы не случился даже на 15%. При этом работа в сроки не была бы сделана, а потом горе-строители заявили бы, что изначально «проект был плохим». Трудно такое представить, правда? Думается, в столице таким «долгостроем» быстро бы озаботилась областная прокуратура вкупе с областным Следственным комитетом и, следующей стройкой таких «зодчих» с вероятностью в 95% стало бы возведение свинарника где-нибудь в колонии-поселении местного УФСИНа. Но на Сахалине – все по-другому. Сахалин-то – далеко. Вот и происходят здесь «строительные» ситуации, в других регионах просто невозможные.

Чудеса от «Эвереста», или Строительный демпинг в действии

16 октября 2014 г. городским бюджетным учреждением здравоохранения «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» был заключен государственный контракт № 016120000171400034716 на капитальный ремонт первого терапевтического отделения городской больницы с ООО «СК «Эверест». Заключению данного контракта предшествовал «ценовой» скандал. Вопреки обыкновению, скандал разгорелся не из-за завышенной, а из-за… заниженной цены. Дело в том, что проектно-сметной документацией стоимость ремонтных работ определена в размере 56 миллионов рублей. Собственно, эта сумма и стала начальной ценой контракта при проведении электронного аукциона. Однако, окончательной ценой контракта стала совсем другая сумма, которую предложило ООО «СК «Эверест» — 36, 6 миллионов рублей. Казалось бы, нужно порадоваться – экономия бюджетных средств налицо, ура, ура! Ан нет. Дело в том, что в стройке чудес не бывает: обычно, стоимость услуг мало отличается от той, которая заявляется в лоте электронных торгов – цены там берутся среднеарифметические. Сильно занизишь цену – уйдешь в «минус». Но, видимо, толи арифметикой в отделе ПТО (производственно-технический отдел) ООО «СК «Эверест» было не очень, толи был какой-то умысел в действиях победить любой ценой – эта строительная компания дала демпинговую цену. И победила.

Снижение цены контракта послужило причиной обращения других участников закупки с жалобами на недобросовестные действия ООО «СК «Эверест», поскольку выполнение всех предусмотренных проектной документацией работ по предложенной цене просто невозможно. Так, разработчик проектно-сметной документации — ООО «Альянс-Тек» в своей жалобе от 23 сентября 2014, направленной в УФАС по Сахалинской области, указывало: только стоимость указанных в проекте строительных и отделочных материалов составляет 39,2 миллиона рублей, что превышает цену всего контракта. Если перевести это на обычный русский язык, то получается следующая картина: ООО «СК «Эверест» не иначе, как во внезапном порыве нахлынувшего альтруизма, готова не только выполнить всю работу бесплатно, но еще и вложить три своих кровных миллиона в стройку больницы. Это такой теперь бизнес? Почему-то раньше ООО «СК «Эверест» не была замечена в подобного рода альтруистических проявлениях. Наоборот, а Арбитражном Суде Сахалинской области ООО «СК «Эверест» периодически судится – причем, за суммы гораздо меньшие. Или даже не за суммы – за право участия в исполнении муниципального заказа. Например, 22 апреля 2015 г. Арбитражный суд Сахалинской области по делу №А-59-6237/2014 отказал истцу – ООО «СК «Эверест», которое обжаловало незаконные, по его мнению, действия управления капстроительства города Южно-Сахалинска. Повод – «Эверест» не прошел отбор на электронных торгах по ремонту дорог и победила другая компания. «Эверест» сначала обжаловал торги в областном управлении ФАС, но когда не нашел там понимания, пошел в суд. И проиграл. Хотя ремонт относительно небольших дорог Южно-Сахалинска по этому торгу по сумме не сравним с ремонтом горбольницы. А вот еще одно показательное дело ООО «СК «Эверест» в Арбитражном Суде Сахалинской области, показывающее, что даже цифра порядка 70 тысяч рублей для этой компании – сумма достаточно серьезная – дело №А59-750/2015. Правда, по этому делу ООО «СК «Эверест» — уже не истец, а ответчик. Истцом стала компания «Сектор Плюс», которая взыскивала с «Эвереста» за поставку товара 64 тысячи 137 рублей и 55 копеек и еще 9 тысяч 488 рублей и 45 копеек в качестве процента за пользование чужими деньгами (истец заявил, что ответчик получил товар, но не расплатился вовремя). 01 июня 2015 г. суд иск «Сектора Плюс» удовлетворил. То есть, как мы видим, с «Эверестом» судятся даже за копейки, поэтому миллионы – вполне ощутимая для него сумма.

Тем не менее, ООО «СК «Эверест» в ходе заседания комиссии сахалинского УФАС по рассмотрению жалобы и подтвердило готовность выполнить работы на объекте за предложенную цену. При этом «да» со стороны «Эвереста» носило характер пожелания: реалистичность таких планов документально никак не была подтверждена. «Эверест» так и не предоставил сметного расчета, составленного по результатам аукциона, который бы объяснял источник экономии более 19 миллионов рублей, складывается ли она за счет уменьшения стоимости материалов или расценок работы субподрядчиков. Тут нужно отметить еще кое-что занимательное: УФАС по Сахалинской области поверил «Эвересту» и демпинговые цены работников управления не смутили. Кстати, интересное замечание (на него мы потом обратим внимание в дальнейшем) – членом Общественного совета при УФАС Сахалинской области является руководитель НП СРО «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. По сути, как глава саморегулируемой организации в строительстве, он решает многие «строительные вопросы», но об этом – немного позже.

В любом случае, ООО «СК «Эверест» сделало самое главное – аукцион выиграло. Забегая немного вперед, следует сказать, что сегодня все строительные компании несут ответственность за срыв работ не только, что называется, персонально, но и бюджетом той саморегулируемой организации (СРО), в которой они состоят. Вот еще в самом начале НП СРО «Сахалинстрой» во главе Валерием Мозолевским должны были бы обратить внимание на заведомую высокорисковую сделку «Эвереста» и горбольницы Южно-Сахалинска. Однако сделано этого не было. Валерий Мозолевский проявит себя немного позже, на стороне «Эвереста».

Вершиной «Эвереста» оказался срыв работ?

А теперь – небольшая хронология работ ООО СК «Эверест». По идее, эту хронологию следовало бы озаглавить «Хроника пикирующей стройки».16 октября 2014 г. ООО «СК «Эверест» приступило к работе, однако уже неделю спустя – 23 октября 2014 г. компания сообщила о приостановке работ. В дальнейшем подрядчик направил в адрес заказчика (заказчиком является сама горбольница) более 20 писем, в которых среди причин задержки строительства были названы «недоработки в проектной документации», «отсутствие у подрядчика сметы», «необходимость проведения дополнительных работ» и «отсутствие оплаты». При этом любой человек, работавший на стройке, знает, что участвовать в торгах, не ознакомившись с проектной документацией и сметой, — это не просто наивность, а чистое «экономическое самоубийство». Но теперь картина выглядит так: сначала компания «Эверест» слишком уж самонадеянно в лоте электронных торгов «срезает» цену аж на 34%, а затем говорит об отсутствии сметы. Вопрос – когда принималось решение о том, что готовы сделать работу не за 56 миллионов рублей, а за 39 миллионов, чем руководствовались? Какими выкладками? И вот таких «нелепостей» и нестыковок, связанных с контрактом на ремонт горбольницы имени Ф.С. Анкудинова, дальше будет еще больше. При этом среди заявленных работ, который выполняет ООО «СК «Эверест» — снос и разборка зданий и сооружений, санитарно-технические работы, строительство дорог и аэродромов, архитектура, промышленное проектирование, геолого-разведочные работы, геодезия, картография, стандартизация и метрология. Компания, по идее, весьма и весьма серьезная.

Однако, вот еще примеры.

Заказчик строительства (горбольница) письмом № 1616 от 28 октября 2014 г. дает подрядчику указания по монтажу антибактериальных панелей, ремонту галокамеры, демонтажу инженерных систем.

Письмом № 1722 от 12 ноября 2014 г. заказчик уведомляет подрядчика, что работы по отбивке штукатурки производить не требуется.

Письмом № 1801 от 20 ноября 2014 г. подрядчику говорят о том, что не требуется производить работы по замене оконных блоков.

Письмом № 1972 от 17 декабря 2014 г. подрядчику указано, что работы по замене наружных сетей канализации производить не требуется, дано решение по демонтажу системы вентиляции в подвале.

Появление такого рода писем свидетельствует о том, что подрядчик (в данном случае, исполнительно работ по госконтракту – ООО «СК «Эверест») или не вчитывался в проект и занялся строительной «самодеятельностью», что странно, учитывая высокий заявленный профессионализм компании, или же намеренно решил выйти за пределы заявленной сметы – вопрос, для чего? В любом случае, победитель государственного контракта должен либо строго выполнять его условия (деньги-то – бюджетные, то есть, государственные), либо, в случае несогласия с заказчиком, расторгнуть госконтракт. Какой-то третий вариант не предусмотрен.

К тому же, сотрудники ООО «СК «Эверест», браво пообещавшие в установленные сроки сделать ремонтные работы на 34% дешевле, вдруг в одночасье перестали понимать многие очевидные для строителей вещи: как смонтировать напольную стяжку, установить или разобрать перегородки. Заказчик и проектировщик вынуждены были давать необходимые пояснения на простые, казалось бы, вопросы:

Письмом № 79-п от 07 ноября 2014 г. дано разъяснение относительно ремонта штукатурки.

Письмом № 84-п от 13 ноября 2014 г. даны разъяснения относительно технологии монтажа и разборки перегородок.

Письмом № 87-п от 14 ноября 2014 г. подрядчику предоставлено техническое решение по устройству полов.

Письмом № 88-п от 17 ноября 2014 г. даны указания по монтажу перегородок, предоставлены схемы монтажа облицовочных панелей.

Письмом № 95-п от 24 ноября 2014 г. подрядчику сообщено о принятых технических решениях относительно разборки шахт, устройству перегородок, расположению дверных проемов.

Кроме того, технические решения принимались сторонами на ежедневных рабочих совещаниях, в ходе которых согласовывалось проведение работ.

Как можно увидеть из всей это переписки проектировщиков с подрядчиком, 2-3 раза в неделю строительной компании «Эверест» требуются пояснения по поводу тех или иных работ. Примечательно, что после Нового года, в начале 2015 г., стройка совсем встала. А на момент прекращения работ подрядчиком не выполнены даже те виды работ, в отношении которых были даны исчерпывающие пояснения и уточнения.

А вот еще одна дата – 19 февраля 2015 г. Именно с этого момента строительные работы на объекте не ведутся. Самое интересное, что госконтракт между государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» № 016120000171400034716 и ООО «СК «Эверест» предусматривал более короткие сроки работ – с 15 сентября 2014 г. по 10 декабря 2014 г. Но, как можно увидеть из документов, 17 декабря 2014 г. (через неделю после того, как все работы должны быть полностью завершены) заказчик все еще объясняет подрядчику, что нужно и чего не нужно делать на объекты. Называется все это – «срыв сроков работ по госконтракту». Если название «Эверест» символизирует некую «вершину», то свою «вершину» (а, по сути, рядовой объект – горбольницу) строители «Эвереста», увы, «не взяли».

Все, о чем мы рассказали, свидетельствуют в пользу того, что работы прекращены подрядчиком по субъективным причинам, а именно — из-за отсутствия у компании денежных средств. При этом в больнице им. Ф.С. Анкудинова отмечают, что ООО «СК «Эверест» постоянно уклоняется от направления заказчику документов для приемки и оплаты фактически выполненных работ. Хотя, пунктом 3.4 госконтракта предусмотрена поэтапная оплата работ по предоставлении подрядчиком акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счёта, счёта-фактуры. Но подрядчиком не представлены надлежащие документы для оплаты даже фактически произведенных работ. Локально-сметные расчеты по контракту неоднократно представлялись подрядчиком с недочетами относительно видов, цены и объемов работ. Получается, что само ООО «СК «Эверест» не приняло никаких мер для оплаты работ по контракту.

Строим воздушные замки и жалуемся Президенту?

Но срыв сроков работ по госконтракту – это еще не самое страшное, что было зафиксировано на стройке «Южно-Сахалинской городской больницы имени Ф.С. Анкудинова». В ходе контрольных обмеров, произведенных на объекте с 19 февраля по 05 марта 2015 г, было обнаружено… отсутствие строительных материалов, необходимых для продолжения работ. Кроме того, представители компаний-субподрядчиков рассказали проверяющим… об отсутствии оплаты со стороны «СК «Эверест» за фактически выполненные объемы. То есть, сроки «Эверест» сорвал, еще и субподрядчикам за работу не заплатил. Кроме того, по словам заказчика (то есть больницы) подрядчик не предоставляет документы для приемки и оплаты выполненных работ. Если говорить конкретно, то отсутствие стройматериалов – это прямая вина подрядчика. Если не из чего строить и реконструировать здание, то построить можно, пожалуй, только «воздушный» замок.

Такая ситуация чревата тем, что заказчик окажется от сомнительных услуг подрядчика, что горбольница имени Ф.С. Анкудинова и попыталась сделать. Однако, тут началась «информационная война», развязанная и в сахалинских СМИ, и в правоохранительных органах. Причем датируется эта война аккурат… десятыми числами февраля-2015. Именно тогда в сахалинских СМИ стали появляться «правдорубные» публикации о том, что вся строительная отрасль поражена коррупцией, во всем виноват заказчик, который заказал и одобрил «неправильный» и «очень дорогой» проект, а проектная организация (то есть, «Альянс-Тек») заложила туда свою «маржу» путем… введения в проект объекта более дорогих материалов. Причем директор «Эвереста» Александр Мельник, ранее не замеченный в активных медийных компаниях, в одночасье становится частым гостем определенных СМИ Сахалина. Причем в выражениях он не стесняется, везде видит сговор, коррупцию и приписки. Видимо, осознавая, что проверки на объекте покажут полный провал работ, он делают ставку на одну: первым сказать «сам дурак».

Что и говорить, пиар-компания «Эвереста» оказалась вполне успешной: на волне коррупционных «разоблачений» сахалинские чиновники, обязанные следить за бюджетом, на какое-то время отказались от претензий к строительной компании. Так, директор ООО «СК «Эверест» обратился с письмом к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на коррупцию при строительстве горбольницы Южно-Сахалинска. «Высокую планку» поставил себе Александр Мельник. Эту бы кипучую энергию – да на что-нибудь созидательное. Например, на своевременное завершение сроков строительства той самой больницы, о которой он пишет Президенту России. Еще с десяток обращений директор «СК «Эверест» направил в прокуратуру и областное управление Следственного комитета РФ. Там, правда, криминала в действиях заказчика и проектировщиков не нашли.

Правда, даже хороший пиар Александра Мельника иногда давал «осечку». Сначала он в своих обращениях апеллирует к первым лицам областной администрации, например, к сотрудникам Минстроя, а потом в Сахалинской области происходят серьезные кадровые ротации и получается, будто он обратился не к тем людям… Впрочем, похоже, это мало смущает директора ООО «СК «Эверест». На закупку стройматериалов денег нет, на оплату труда субподрядчиков – тоже нет. Зато на пиар, как видим, есть…

«Алюминиевая война» на территории больницы

Главная претензия Александра Мельника заключается в том, что проект капитального ремонта ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» – совершенно «неправильный». Потому что «дорогой». Потому что «можно сделать дешевле». Да, правда придется отойти от проекта, зато ООО «СК «Эверест» сможет аккурат уложиться в заявленные 36,6 млн. рублей госконтракта. Удивительный подход: сначала согласиться с условиями лота, снизить стоимость работ на треть, «выкинуть» «за борт» всех конкурентов, а затем потребовать изменения проекта, когда сроки работ «горят».

Самая главная претензия Александра Мельника к заказчику (больнице) и проектировщику («Альянс Тек») заключается в… отказе подрядчика от установки алюминиевых антибактериальных отделочных панелей. По версии директора «Эвереста», столько панелей не нужно (много), сами они «крадут» полезную площадь у больницы, в них могут завестись крысы и тараканы, их трудно монтировать и демонтировать, а главное – они очень дорогие. С чисто арифметической точки зрения, тут Александра Федоровича понять легко: конечно, разницу в 19 млн. рублей между «реальной» и «демпинговой» планкой аукциона теперь нужно как-то «отбивать». Проще всего это сделать за счет закупки более дешевых материалов. Зачем больным современные антибактериальные панели – им и штукатурка подойдет. Как в 19-м веке.

Как неоднократно указывал государственный заказчик, нигде в государственном контракте вообще не предусмотрено право подрядчика каким-либо образом изменять условия контракта. Кроме того, есть строгое требование ст. 95 федерального закона о контрактной системе: изменения в контракт допускаются, только если предлагается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. Юристы горбольницы имени Ф.С. Анкудинова говорят о том, что предложенная «Эверестом» штукатурка ни по каким критериям не «тянет» на товар улучшенного качества по сравнению с запроектированными материалами. Мало того, именно подрядчик (то есть, «Эверест») должен выбрать – у кого закупать алюминиевые панели для отделки, основное требование — надлежащее их качество. Однако, видимо, цель – удешевить стройку любой ценой оправдывает средства, примененные для доказывания этого. «Эверест» пошел по другому пути: он пытается доказать (в основном, через СМИ), что проектировщик – и есть поставщик алюминиевых антибактериальных панелей. «Заказчик, проектная организация и технический заказчик настолько были озабочены приписками объемов работ и темой максимального размещения панелей на объекте, что допустили существенный брак в проекте, а также в части составления технического задания и сметы затрат…» — вещает Александр Федорович Мельник на одном из сахалинских сайтов.

Вот тут бы и поверить директору ООО «СК «Эверест», да вот незадача – очередной «прокол» в документации и фактуре. Еще при подготовке документов к аукциону в качестве поставщика панелей указал ООО «Линдекс Сибирь», которое поставкой данного материала никогда не занималось. После заключения контракта отделочный материал ООО «СК «Эверест» так и не закупило, однако неоднократно обращалось к заказчику с предложением -заменить материал отделки на штукатурку. Согласование такого материала существенно снизило бы стоимость ремонтных работ, что и было необходимо подрядчику, и сократило бы сроки работ. Вот как после этого верить в «антикоррупционный» характер жалоб Александра Мельника?

Эти обстоятельства позволяют предположить, что подрядчик не заинтересован в исполнении контракта в том виде, в котором он был заключен, а именно СК «Эверест» под различными предлогами не начинает работы по установке алюминиевых антибактериальных отделочных панелей.

Именно к данному проектному решению подрядчик предъявляет и наибольшие претензии. В многочисленных обращениях, адресованных в прокуратуру, следственный комитет, органы внутренних дел, правительство Сахалинской области, генеральный директор «СК «Эверест» сообщает о несоответствии таких панелей санитарным и противопожарным нормам, указывает на их неудобство, сложность монтажа. При этом не указывает, о каких именно панелях идет речь в его обращениях. Ведь проектной документацией определены лишь общие характеристики материала, а непосредственно марку и производителя должен был определять сам подрядчик.

Получается, что мы сегодня являемся зрителями, натурально, «алюминиевой» войны. В том смысле, что дорогой и экологически безопасный алюминий пытаются поменять на «дедовские» технологии, которые, наверное, позволят сэкономить те самые «демпинговые» 34% госконтракта. Как видно из документов, «СК «Эверест» на протяжении трех месяцев с момента подписания контракта так и не приступил к выбору и закупке алюминиевых панелей. При этом заказчик своим письмом № 2073 от 25 декабря 2014 г. отказался от согласования замены алюминия на штукатурку. Собственно, после такого решения заказчика подрядчик строительные работы практически прекратил. Зато вместо этого активизировал юридическое «противостояние» с заказчиком — в Арбитражный суд Сахалинской области им было подано несколько заявлений с требованиями допустить СК «Эверест» на объект и запретить проведение работ другим организациям. Вместе с тем, на сегодняшний день из 36 злополучных миллионов по госконтракту освоено… чуть больше трех. И это – с октября 2014 г. Путем нехитрых манипуляций стройка вместо трех месяцев растянулась до девяти месяцев. И конца-края ей пока не видно…

Представители компании-проектировщика говорят следующее о возникшей ситуации:

- Еще на стадии торгов стало понятно, что у подрядчика при такой цене единственный вариант — произвести замену материалов на самый дешевый. Поэтому было ожидаемо, что «Эверест» будет настаивать на кардинальной переработке всей проектной документации. Так и случилось, однако, поскольку действующее законодательство не дает возможности изменить проект по уже состоявшемуся аукциону, «Эверест» предсказуемо пошел по пути раздувания скандала вокруг нашего проекта. Вероятно, не последнюю роль сыграло, что наша компания как проектировщик и представитель авторского надзора, не согласовала господину Мельнику замену алюминиевых отделочных панелей на штукатурку стен.

Удивительно, но, несмотря на очевидные «чудеса» с «больничным» госконтрактом, позицию Александра Мельника поддерживает еще один известный сахалинский строитель – Валерий Мозолевский, глава НП СРО «Сахалинстрой». Именно Мозолевский помогает директору ООО «СК «Эверест» отстаивать свою позицию в органах власти, поддерживая «теорию заговора». Это удивительно, учитывая тот факт, что Валерий Мозолевский всегда считался «идейным» строителем, идеологом отмены лицензирования в строительстве и замены этой формы на СРО. При этом Мозолевский отметился работой с иностранцами на нефтяных проектах Сахалина и получил поистине международную известность.

Вообще, несмотря на свои заслуги и титулы, иногда Валерий Павлович начинает противоречить сам себе. Например, в большой статье в журнале «Вестник Российского союза строителей» (май 2014 г.) очень много и правильно говорит о взаимодействии «правильных» заказчиков и «неправильных» подрядчиков. Статья, кстати, так и называется «Заказчики – заложники аукционов. Подрядчики — деквалифицируется». Приведем одну цитату: «Вторая причина вынужденной поддержки нерадивого и неквалифицированного подрядчика, который значительно снизил начальную цену, – это само снижение начальной цены контракта. Заказчик, после того как подрядчик выполнил уже какие-то работы, часто не может расторгнуть контракт, так как расторжение даже в одностороннем порядке занимает время. Нерадивый подрядчик обязательно подаст в суд, и процедура затянется на многие месяцы. При этом у заказчика не будет ни объекта, ни денег. Особенно опасны подобные ситуации с капитальными ремонтами, ведь их останавливать просто нельзя…»

И при этом – именно так действует «Эверест» в случае с горбольницей Южно-Сахалинска. Но «Эверест» не выгоняют из СРО «Сахалинстрой», которое возглавляет Валерий Мозолевский, не наказывают за срыв сроков, не дают внести в перечень недобросоветных порядчиков областного управления ФАС Сахалинской области, хотя к областному управлению ФАС Валерий Мозолевский имеет самое прямое отношение — поскольку состоит там в членах Общественного совета. Казалось бы, вот бы возмущенно (как в журнале) отреагировать на нарушение «Эверестом» условий госконтракта, высказать ему свое «фи», поддержать заказчика. Нет. Наоборот, Валерий Павлович больше поддерживает позицию ООО «СК «Эверест», нежели позицию заказчика. Почему так? Что за «двойные стандарты» в оценке СРО строительных нарушений? Что связывает «идейного» строителя Валерия Мозолевского и «разоблачителя»-«правдоруба» Александра Мельника, который сумел придать работе с горбольницей Южно-Сахалинска скандальный характер? Может быть, предполагая, что заказчик может потребовать миллионную компенсацию за сорванные сроки работ (а финансово отвечать в этом случае, скорее всего, придется не только ООО «СК «Эверест», но НП СРО «Сахалинстрой»), Валерий Мозолевский, вполне возможно, мог задуматься – а не загасить ли финансовый конфликт на корню? Не будет претензий к «Эвересту» — не будет их и к «Сахалинстрою», как к СРО. Но, вполне возможно, есть и другие «точки соприкосновения» Александра Мельника и Валерия Мозолевского.

«Амурские волны» в сахалинском интерьере

Впрочем, сегодня Сахалинская область переживает перемены. Вместо Александра Хорошавина, которого Президент Владимир Путин уволил «в связи с утратой доверия» региона возглавляет новый человек – Олег Кожемяко. Бывший приморец, бывший глава Корякского автономного округа, бывший глава Амурской области. Часть сахалинских чиновников, считающихся «непотопляемыми», уже отправлена новым руководителем в отставку. Некоторые из команды бывшего губернатора тоже оказались в СИЗО по подозрению в совершении преступлений коррупционной направленности. Но «чистки» в сахалинском правительстве еще полностью не завершены. И хотя сегодня сахалинский Минстрой возглавляет человек из Амурской области, привезенный Олегом Кожемяко, ему еще тяжело разобраться во всех хитросплетениях «анкудиновского» медицинского контракта. К тому же, сахалинский Минздрав возглавляют люди из «старой» команды, которых амурские кадровые «волны» еще не коснулись. Пользуясь тем, что замена «старой» команды губернатора на «новую» еще не завершена, некоторые ушлые строители сегодня пытаются повернуть историю с горбольницей Южно-Сахалинска вспять. В ход идут жалобы, иски, «подметные письма», обращения к Президенту России и «черный пиар». И хотя недавнее совещание в сахалинском Минстрое завершилось пунктом о том, что заказчик (то есть, горбольница Южно-Сахалинска) обязан расторгнуть контракт с «провинившейся» строительной компанией, история с ремонтом больницы может превратиться в весьма затяжной судебно-строительный сериал, сродни латиноамериканскому. Вероятнее всего, предстоит еще раз выставить на электронные торги капремонт больницы. решаются «языком ультиматумов» и участием «строительных авторитетов»…

Вообще, в этой ситуации немного странной выглядит позиция двух сахалинских правительственных структур – Минстроя и Минздрава. Если взглянуть на ситуацию с южно-сахалинской горбольницей имени Ф.С. Анкудинова не глазами строителей, а глазами пациентов, это выглядит так: «Эверест» привел терапевтическое отделение в негодность и прекратил работы, требуя заменить отделочные материалы. Сахалинский Минздрав, видя бедственное положение пациентов и медперсонала, перемещенных из разгромленного отделения в коридоры и соседние отделения, тем не менее, не требует от подрядчика немедленно закончить ремонт. Наоборот, вопреки здравому смыслу дается указание больнице — прекратить претензионную и судебную работу с «Эверестом». Почему? Вместо того, чтобы выбрать подрядчика из тех, кто победил в первом аукционе (что допускается законом, если победитель по каким-то причинам выбыл) – это короткий путь, Минздрав настоятельно рекомендует провести аукцион заново. Это несколько удлиняет «путь»: нужно заново подготовить документацию, учитывая, что часть работ уже выполнена и не факт, что «Эверест» не победит в нем во второй раз, потому что опять заявит самую низкую цену. Получается «замкнутый круг» южно-сахалинских «страданий». Вполне возможно, что расчет здесь делается на то, что во второй раз заказчик будет сговорчивее, и авторский надзор менее строгим. Такое ощущение, что в некоторых ведомствах областного правительства по-прежнему обретаются люди «старой закалки», которые привыкли делать все по накатанной схеме. А тут схема начала ломаться и у подрядчика не получается удешевить проект. Наверное, новым руководителям региона нужно присмотреться к тому, как проводятся аукционы и с кем заключаются госконтракты…

Мария Правдина (Южно-Сахалинск – Владивосток)

P.S. Редакция ИА «Приморский репортер» просит считать данный материал официальным запросом в прокуратуру Сахалинской области.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.