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Российский бизнес приглашают составить Путину компанию в Китае
Второй Пекинский международный экономический форум «Россия - Китай. Две страны - одно дело» (BIEF-2015) пройдет 3-5 сентября 2015 года - в период государственного визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Китай, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Форум включен в перечень официальных праздничных торжеств, посвященных Победе народов России и Китая во Второй мировой войне. По итогам первого аналогичного мероприятия, прошедшего в ноябре 2014 года (предыдущее название форума - «Карат-Global»), запущены 38 бизнес-проектов по всей России.
Программа форума включает проведение пленарных заседаний, панельных дискуссий, круглых столов, семинаров, конференций, деловых завтраков, общение в формате B2B, деловые поездки на крупные отраслевые предприятия Пекина и в профильные государственные и общественные организации Китая. На форуме будет организована выставочная зона и презентационная площадка для российских и китайских проектов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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