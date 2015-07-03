Российский бизнес приглашают составить Путину компанию в Китае

Второй Пекинский международный экономический форум «Россия - Китай. Две страны - одно дело» (BIEF-2015) пройдет 3-5 сентября 2015 года - в период государственного визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Китай, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Форум включен в перечень официальных праздничных торжеств, посвященных Победе народов России и Китая во Второй мировой войне. По итогам первого аналогичного мероприятия, прошедшего в ноябре 2014 года (предыдущее название форума - «Карат-Global»), запущены 38 бизнес-проектов по всей России.

Программа форума включает проведение пленарных заседаний, панельных дискуссий, круглых столов, семинаров, конференций, деловых завтраков, общение в формате B2B, деловые поездки на крупные отраслевые предприятия Пекина и в профильные государственные и общественные организации Китая. На форуме будет организована выставочная зона и презентационная площадка для российских и китайских проектов.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.