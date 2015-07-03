В ТОРах на Дальнем Востоке уже можно начинать "забивать колышки"

Председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ на прошедшей неделе утвердил создание первых трех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, в том числе ТОР «Надеждинская» в Приморье, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Теперь созданы все юридические, организационные и финансовые условия для того, чтобы «забивать колышки», считает министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА. Министр отметил, что с регионами ДФО работа по обустройству ТОРов уже началась.

«Сегодняшнее событие - важный шаг в реализации нашего проекта. Но мы эту работу вели заранее, не дожидаясь принятия актов. Допустим, в Приморском крае уже автомобильная дорога тянется к ТОР «Надеждинская», необходимые процедуры проведены, чтобы железную дорогу подтянуть, линию электропередачи», - акцентировал Александр Галушка.

Министр также подчеркнул, что комиссия по отбору ТОРов и инвестиционных проектов, помимо первых трех, отобрала еще шесть.

«Это Амурская область, Камчатка, в Приморье еще один ТОР - «Михайловский», Чукотка, Якутия. И для нас первые три акта правительства были прецедентными. Всегда, когда что-то делается впервые, это не так просто. Естественно, утверждение последующих шести ТОРов будет на порядок проще», - прокомментировал он.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.