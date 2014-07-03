Авиакомпания "Аврора": первые итоги интеграции

Стратегия развития парка воздушных судов дальневосточного авиаперевозчика утверждена советом директоров "Аэрофлота"

В настоящий момент национальный перевозчик осуществляет крупнейший консолидационный проект в российской гражданской авиации, который значительно изменит отечественную транспортную отрасль, объединив группу компаний в мощный авиахолдинг.

В данном проекте "Аврора", дочерняя авиакомпания "Аэрофлота", занимает особую роль и призвана обеспечить транспортную доступность Дальнего Востока, соединив регионы единой фидерной сетью, которая обеспечит местные и региональные авиаперевозки. "Аврора" создана на базе дочерних компаний "Аэрофлота", которые находились и работали на Дальнем Востоке не один десяток лет. Подробнее о развитии авиакомпании "Золотому Рогу" рассказал генеральный директор ОАО "Аврора" Константин СУХОРЕБРИК.

- Константин Петрович, скоро исполнится год с того периода, как была создана новая дальневосточная авиакомпания. Какая цель стояла перед вами, и удалось ли ее достичь?

- Идея создания новой дальневосточной компании имела целью интегрировать авиакомпании Дальнего Востока в одну и обеспечить реализацию задач, поставленных российским правительством по обеспечению транспортной доступности дальневосточного региона. Этот этап сегодня находится в завершающей стадии. Авиакомпания выходит на запланированный парк воздушных судов, необходимую для работы штатную структуру и высокие стандарты сервиса.

- Вы упомянули интеграцию двух дальневосточных авиакомпаний. Как проходит этот процесс?

- Мы завершили этап консолидации персонала. Благодаря эффективной модели реорганизации персонал, востребованный в соответствии со штатной структурой и профессиональной подготовкой, переведен из авиакомпании "Владивосток Авиа" в авиакомпанию "Аврора". Хочу особо подчеркнуть, что летный состав, который был задействован в эксплуатации самолетов Ту-204, в настоящее время переучивается на другие типы ВС, которые эксплуатирует или планирует эксплуатировать авиакомпания "Аврора".

- Рост производственных и экономических показателей новой ДВ компании налицо. Какие задачи в кратко-среднесрочной перспективе стоят перед компанией в отношении стратегии обновления парка ВС и повышения уровня сервиса?

- Стратегия развития парка воздушных судов авиакомпании "Аврора" утверждена советом директоров "Аэрофлота". Согласно стратегии флот авиакомпании в межрегиональном сегменте будет состоять из среднемагистральных судов Airbus А319. В настоящее время мы эксплуатируем пять таких самолетов. В этом году планируется поступление еще двух машин, и до конца следующего года мы выйдем на планируемое количество воздушных судов этого типа. Некоторое время маршрутная сеть А319 будет поддерживаться самолетами Боинг 737, которые пока продолжают эксплуатироваться в авиакомпании.

В региональном сегменте воздушных судов линейку канадских самолетов семейства Bombardier DHC-8 (серия Q200/300) мы планируем пополнить более свежими моделями этого же семейства на серию Q400 вместимостью до 80 мест. Об этом 18 июня, на очередной встрече губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием САВЕЛЬЕВЫМ и шла речь. Там, в частности, была достигнута договоренность о том, что первые машины должны начать поступать на Сахалин уже в третьем квартале текущего года.

В сегменте местных воздушных линий мы остановились на 19-местном самолете DHC-6 TWINOTTER. Технический и летный персонал прошел обучение для эксплуатации этого типа самолета. Данный проект авиакомпания "Аврора" готова осуществить уже в этом году. Мы готовы к эксплуатации данного самолета в интересах жителей населенных пунктов Приморья. Воздушные суда зафрахтованы и в настоящее время, совместно с администрацией Приморского края, ведется активная работа по поиску способа финансирования проекта.

В плане развития сервиса мы ставим перед собой такие же амбициозные задачи, как и по развитию маршрутной сети авиакомпании, формированию требуемого парка ВС. Мы стремимся соответствовать стандартам группы компаний "Аэрофлот" по обслуживанию пассажиров и в региональном сегменте, где мы считаем себя профессионалами и предлагаем основной наш продукт. Для достижения этих показателей мы изучаем и стремимся перенять лучший международный и российский опыт.

- Помимо положительных сторон интеграционного процесса, с какими трудностями "Аврора" столкнулась?

- "Аврора" - это в первую очередь, конечно же, люди. В данный период очень сложно было убедить специалистов всех уровней в искренности наших намерений, в реальности намеченных планов. Мы понимали, что лишь в индивидуальном подходе к каждому специалисту лежит путь к успеху и реализации задуманного. Как вы понимаете, процесс был весьма не простым и болезненным. Любая интеграция, как известно, имеет свои издержки и сложности.

Некоторые трудности были связаны с обновлением парка воздушных судов. Это и переподготовка специалистов, и сертификация компании, и ребрендинг, который потребовал немалых затрат, вплоть до переработки всей документации и перекраски воздушных судов. В этом процессе все взаимосвязано. А на его острие - пассажир. Как он встретит новую компанию, насколько ему будет приемлема стоимость авиаперевозки, удобен ли перелет и комфортность нахождения на борту. Мы стараемся обеспечить нашим пассажирам максимальный комфорт, приобретаем новые воздушные суда, работаем над улучшением сервисного обслуживания.

Но парк воздушных судов еще окончательно не сформирован. Поэтому, если самолет поступает, возникают непредвиденные моменты, связанные с выполнением расписания. Через один год мы будем иметь оптимальный парк воздушных судов, стабилизируем расписание на среднемагистральных направлениях. На региональных направлениях процесс формирования парка самолетов будет длиться до конца следующего года.