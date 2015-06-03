Для АИЖК рублевая ипотека остается в приоритете

Приоритетом Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) останется работа с рублевыми кредитами, сообщил глава АИЖК Александр ПЛУТНИК, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Приоритет в работе агентства как был, так и останется по работе с рублевыми кредитами. Мы не работали с валютной ипотекой, мы работаем в РФ и будем поддерживать заемщиков, попавших в трудную ситуацию, вне зависимости от той валюты, в которой они брали кредиты. Но стимулировать кредиты и развитие ипотечного рынка будем, конечно, в рублевом сегменте», - сказал глава АИЖК.

Он отметил при этом, что благодаря мерам, принятым Центробанком, в разы сократилась выдача валютной ипотеки.

«По тем данным, которые мы имеем с начала 2015 года, валютных кредитов выдано всего 25 штук в РФ. То есть подавляющее большинство граждан берут кредиты в рублях и доверяют российской валюте», - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.