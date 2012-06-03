Власти намерены в ближайшее время изменить ставки НДПИ на газ

3 июня, ZRPRESS. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что решение о пересмотре ставок НДПИ на газ может быть принято уже в ближайшее время.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что пересмотр ставок НДПИ на газ вряд ли будет радикальным, передает РБК.

Напомним, ранее об изменении ставок НДПИ для газовиков сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.