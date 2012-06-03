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Власти намерены в ближайшее время изменить ставки НДПИ на газ

03 Июня 2012, 01:45 | Дальний Восток

3 июня, ZRPRESS. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что решение о пересмотре ставок НДПИ на газ может быть принято уже в ближайшее время.

Вместе с тем вице-премьер отметил, что пересмотр ставок НДПИ на газ вряд ли будет радикальным, передает РБК.

Напомним, ранее об изменении ставок НДПИ для газовиков сообщил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.

«Золотой Рог».

Автор: Ольга Владимирова
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