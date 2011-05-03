Инновационных регионов много не будет

Регионы играют важную роль в развитии инноваций и венчурного рынка. И очевидно, что регионы имеют значительный нереализованный потенциал. Так считает глава «Российской венчурной компании» Игорь АГАМИРЗЯН.

«Мы иногда склонны зацикливаться на Москве, а представители западного бизнеса прекрасно понимают, что Москвой все не ограничивается, и хотят увидеть, что реально происходит в регионах нашей страны, - заявил эксперт после посещения Казанской инновационной ярмарки. - Возможно, это непопулярная точка зрения, но все же я считаю, что инновационных регионов не должно быть много. В странах, идущих инновационным путем развития, происходит концентрация в определенных точках - региональных кластерах. В тех же Соединенных Штатах инновационные регионы можно сосчитать по пальцам. Я считаю, что в нашей стране постепенно выделится группа из 4-5 региональных центров инновационного развития. Сегодня понятно, что в него войдут Казань, Новосибирск, вероятно, Петербург. У нас есть Ассоциация инновационных регионов, куда входит 8 членов. Думаю, что среди регионов, как в бизнесе, должна быть конкуренция за статус инновационного».