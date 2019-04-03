"Крошить власть в капусту мне уже не интересно"

Генеральный директор ИА PrimaMedia Виктор Суханов - о своём бизнесе, поиске смыслов и… красном быке

Более 9 миллионов просмотров, 4,5 миллиона уникальных посетителей каждый месяц, 200 тысяч подписчиков в соцсетях, 11 филиалов в России, один за рубежом, 400 новостей ежедневно и новые, новые идеи и проекты – это все «PrimaMedia», «Прима», первая скрипка в региональном медиа-оркестре.

«Приму» смотрят и читают очень много людей. Генеральный директор агентства Виктор СУХАНОВ на «Приму» не заходит. Говорит, и так знает, что там напишут, а производство информации настолько отлажено, что успешно работает и без пригляда руководителя. Лукавит, конечно. Просто он вообще не выходит из этой своей «Примы». С 2005 года, со дня создания.

- «ПримаМедиа» всего 14 лет исполнится, но такое ощущение, что вы были всегда, что это старейшее информагентство Приморья. Как же легко вы, Виктор, нас завоевали! И не только аудиторию, но и медиа-рынок.

- На самом деле все было очень сложно, медиа-рынок был тяжелый, неповоротливый. Первые несколько лет мы только и делали, что бесконечно учились сами и учили своих партнеров принимать Интернет как супер-коммуникативную площадку. Тогда многие не понимали, зачем им публиковаться на «Приме», зачем заключать договоры на информационное обслуживание. Никто не верил, что за год-два Интернет стремительно рванет вперед, станет доступным для огромного числа людей, от столичного мегаполиса до дальнего села.

- Смелая идея – создать информагентство – оказалась выстрелом в «десяточку». Точный расчет или везение?

- Скорее, безумие, а мы все, кто начинал проект - Анатолий ИЛЬЮХОВ, Алексей МИГУНОВ, Александр САВИЦКИЙ и я - просто двинутые. Но мы очень хотели сделать «Приму». И сделали, практически на пустом месте. Помню, как скинулись по две тысячи долларов, помню, как я занимал «штуку» у Алексея МАКСИМЕНКО, моего однокурсника. Потом сняли 18-метровую комнату во ВГУЭС и сразу стали работать. Начали с того, что открыли новости для всех своих читателей. Сейчас это уже позабылось, но в 2005 году новости распространялись в основном по закрытой подписке, за деньги.

Мы первыми в Приморье отказались от продажи новостей, предпочли зарабатывать на информационном обслуживании политиков и органов власти, бизнесменов и известных брендов. Нам удалось запрыгнуть в восходящий тренд и в отсутствии серьезной конкуренции быстро занять доминирующее положение.

Сегодня к этой традиционной модели добавились другие направления. Например, электронная коммерциализация продуктов Яндекс Директ и Гугл Адс. Эти рекламные системы позволяют медиа дополнительно монетизировать свою посещаемость. Разумеется, полностью отказаться от контрактов на информационное обслуживание и зарабатывать только на трафике ни одно региональное СМИ пока не может, но в целом, тенденция для медиа-рынка, на мой взгляд, развивается достаточно оптимистично. Небольшие СМИ с так называемым «вечно зелёным» контентом и без четкой привязки к региону уже сейчас могут достичь с помощью автоматизированной рекламы точки безубыточности. Для нас, крупняков, этот путь пока не может стать панацеей. Поэтому приходится экспериментировать.

Лет шесть назад мы взялись за организацию различных мероприятий, как сейчас говорят, «ивентов». Когда провели ряд крупных «круглых столов» - успешно, качественно, - поняли, что хотим идти дальше. Ну, и пошли.

Возникла идея Дальневосточного МедиаСаммита. Вообще-то я давно хотел его сделать, еще при Сергее ДАРЬКИНЕ (бывший губернатор Приморья – Ред.). Мечта исполнилась в 2013 году.

Сегодня «ПримаМедиа» выступает организатором многих больших мероприятий, в том числе, форум молодых журналистов и блогеров TEEN Media, фестиваль «ЛиТР» (Литература Тихоокеанской России). В прошлом году в Биробиджане прошел Первый Дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово». Ребята из нашего филиала в ЕАО выиграли грант фонда «Соработничество», который поддерживает православные инициативы, и устроили хороший городской праздник. Участников было примерно столько, как на первом МедиаСаммите во Владивостоке – около 600 человек. Возможно, через несколько лет «Доброе слово» станет таким же масштабным событием, как и наш МедиаСаммит. Почему нет? Православие у нас в стране сейчас переживает второй ренессанс.

- Разве могли вы, сидя в первом офисе «Примы» - скромной комнатке на Гоголя, представить такие блестящие перспективы агентства?

- Так далеко мы, конечно, не заглядывали! Что касается дня сегодняшнего, то, с одной стороны, мы достигли определенного успеха, но мне, в силу характера, хочется не останавливаться на достигнутом, а сделать бизнес еще более эффективным.

Для этого я даже успел поучиться. Окончил в Москве магистратуру, получил высшее экономическое образование, а с ним - новые знания, которых мне не хватало ранее. Теперь мне понятно, что было сделано не так, что можно сделать лучше – тогда и сейчас.

- Кого вы считаете главным конкурентом «Примы»?

- Честно говоря, конкурирующую организацию я пока не вижу. Модель бизнеса, которую мы развиваем, уникальна. Мы не делаем ставку на какой-то один регион присутствия или направления бизнеса, а максимально диверсифицируемся по регионам и направлениям. Было дело, пытались даже заниматься сдачей в аренду квадроциклов и производством сувенирки, но почему-то не зашло.

- А чем нынче меряются агентства? Посещаемостью?

- Посещаемость, на мой взгляд, это всего лишь техническая категория. С точки зрения экономики, я бы измерял успех другими ключевыми показателями - финансами, рентабельностью, выручкой, объемами инвестиций, нормами выработки на одного человека. Еще важнее – репутация, доверие людей. Это наш главный конкурентный ресурс. Ценность бренда и влияние на социальную и политическую повестку куда важнее, чем количество посетителей в ленте новостей на какой-то час.

- Несмотря на популярность, «ПримаМедиа» часто ставят в вину, что у вас все за деньги, что страстно обслуживаете власть, безнравственно торгуете своим медиа-продуктом.

- Да, торгуем! Информагентство – это предприятие, это бизнес. Почему мы должны работать бесплатно, обслуживать за спасибо депутата, предпринимателя, общественного деятеля?! Они, значит, будут есть бутерброды с икрой, а мои ребята - хрен с солью? Сесть и написать хороший текст – это труд, и он стоит денег. Это абсолютно нормально.

У каждого бизнеса есть своя миссия. ПримаМедиа – это тоже бизнес, поэтому есть она и у нас. Мы решили взять себе миссию выступать в роли эффективного коммуникатора между властью, бизнесом и обществом.

Власть тоже нуждается в своём рупоре и возможности донести свою позицию до бизнеса и общества. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, мы обслуживаем власть. Что в этом такого?! Почему мы не должны оказывать информационные услуги власти? Это нормально, и так всегда было. В советские времена все журналисты были на службе у государства. Старшее поколение журналистов хорошо знакомо с искусством пропаганды.

- Помню, как нас натаскивали в университете: газета должна быть коллективным пропагандистом, агитатором, организатором.

- Все так и осталось. Мы пропагандисты. Это наша профессия. Обычная работа. А значит, и мы должны ее делать с гордостью за свое дело.

- Когда-то вас называли «хакерами с Чуркина»…

- С тех пор мы здорово выросли: лично меня недавно заклеймили как конченного медиа-киллера (смеется). А хакерами нас окрестил Игорь Сергеевич ПУШКАРЕВ. Не давали ему спокойно жить. «Мочили» от души. И не только его, но и других известных товарищей, порой заслужено, иногда нет.

Да, был такой звездный час: всласть крошили в капусту власть.

Сейчас - то время ушло, я стал мудрее, и мне это уже не интересно. К тому же изменились законы. Можно сказать, что с их помощью на СМИ попытались накинуть намордник.

Теперь у меня четкая установка: за свои слова и поступки - отвечать, действующее законодательство – уважать. Мы первыми в Приморском крае создали свой юридический отдел, специально для самоконтроля и выверки всех текстов.

Сами так работаем, и тех, кто пишет и говорит о нас нелицеприятные вещи, приучаем. Мы действуем исключительно в правовом поле и выиграли все суды против своих оппонентов. Недавно взыскали миллион рублей за необоснованные обвинения в наш адрес.

Если обвиняете, что мы кого-то где-то ущипнули, докажите!

- Ущипнули - это же не про харрасмент? К слову, как там у вас в «Приме» насчет этого дела?

- Никакого харрасмента. У нас неадекватов нет! Наша команда - профессиональные, умные, творческие, яркие люди. В коллективе порядка 100 человек, и я благодарен каждому. Мне с ними хорошо, комфортно. Они - лучшие!

У «ПримаМедиа» - женское лицо. Большинство сотрудников - девчонки разных лет. Но они все - просто «суперстарз»! У них горят глаза, у них идеи, мысли, проекты, в них особая бешеная энергетика, которая нас всех объединяет. Я ведь и сам такой. Мне всегда надо что-то делать, куда-то бежать. Увидеть цель - и идти. Ввязаться в драку – а там посмотрим.

Я же Овен – огненный знак. Мало того, что Бык, так еще и в год Красного быка родился. И планета у меня – Марс.

Но знаешь, я сейчас склоняюсь к тому, что не надо вот так постоянно бежать вперед, хорошо бы остановиться, осмотреться, подумать, переждать. Хочется книжку почитать, погулять, фильм хороший посмотреть.

Последние два года я немного замедлился. Чтобы утром из дома выйти, мне нужно как минимум два часа. Встаю в семь, восемь утра, хожу медленно, аккуратно, пью воду, думаю. Телефон не включаю. Ничто не должно помешать выйти из зоны комфорта.

- Не могу представить, чтобы Виктор Суханов – и не бежал. Впереди – МедиаСаммит, «ЛиТР». Дом журналистов собираетесь открыть. Еще масса проектов. Да еще спортзал пять дней в неделю!

- Ну как не бежать? Бегу, конечно. Просто пришло время освободить свой мозг от всякой суеты, чтобы понять, что ты хочешь в этой жизни. Это мой темп, и я приучаю свое окружение жить в нем.

Фото Анны ОРЛЕНКО, журнал «Собрание Эксклюзив».