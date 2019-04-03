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Двухмесячник чистоты стартовал во Владивостоке
1 апреля во Владивостоке стартовал двухмесячник благоустройства и санитарной очистки городских территорий. Продлится акция до 25 мая. Общегородской субботник пройдет 20 апреля.
Накануне в администрации Владивостока прошло совещание, на котором глава города Олег ГУМЕНЮК подчеркнул, что порядок и чистота на территории города – важнейшая задача для всех коммунальных служб. Также в этой работе должны принять участие управляющие компании и предприятия всех форм собственности.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, не дожидаясь начала санитарного двухмесячника, на очистку территорий вышли сотрудники и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Ежедневно бригады СГТ чистят дороги, убирают мусор, ликвидируют несанкционированные свалки, очищают стены подземных переходов и остановочные павильоны от разноцветных объявлений и граффити. Ежесуточно с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора и пыли.
К уборке приморской столицы присоединились активные горожане и общественные организации, а также городские образовательные учреждения, которые уже проводят свои субботники. «Очень приятно, что жители сами выходят на улицы, приводят в порядок дворы, скверы, косогоры. Необходимо организовать помощь в вывозе собранного мусора», - поручил специалистам в ходе совещания Олег Гуменюк.
Главный городской субботник пройдет 20 апреля. В нем примут участие сотрудники городской и краевой администраций, Думы города Владивостока, Законодательного собрания Приморского края, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, управляющие компании, ТСЖ, гаражные кооперативы и многие другие. Руководителям предприятий разосланы предписания принять участие в двухмесячнике и навести порядок на своих территориях.
Основной мусор, собранный в ходе субботника, будет вывезен силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». За каждым районом закрепят спецтехнику для погрузки и вывоза. Также в вывозе собранного мусора могут поучаствовать организации, имеющие грузовую технику. Для этого необходимо обратиться в административно-территориальное управление своего района.
Стоит отметить, что работники многих шиномонтажных мастерских нередко вывозят отработанные шины не на переработку, а в ближайшие леса и на пустыри, что стало для Владивостока серьезной проблемой. В рамках двухмесячника чистоты коммунальные службы также будут вывозить отработанные автомобильные покрышки.
Жителей Владивостока приглашают принять участие в общегородском субботнике и, например, благоустроить и озеленить свой двор. Для этого необходимо обратиться в управляющую организацию и составить заявку на рабочий инвентарь, грунт и саженцы растений.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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