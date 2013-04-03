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Изолированным энергосистемам Дальневосточного региона грозит объединение
ОАО «ФСК ЕЭС» внесло в правительство проект по объединению изолированных энергосистем Дальневосточного региона. Предлагается объединить изолированные энергосистемы и энергоузлы Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатского края, а также присоединить энергосистемы острова Сахалин к ОЭС Востока.
Изолированная энергосистема - энергосистема, которая не имеет электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами.
В рамках проекта предполагается построить 2,793 тыс. км линий электропередачи и ввести более 800 МВА проектной мощности. Реализация программы позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение региона, а также даст возможность вывода в резерв дизельных электростанций.
Объединение энергоизолированных территорий Республики Саха (Якутия) предусматривает строительство линий ВЛ 220 кВ Мирный - Сунтар - Нюрба с ПС 220 кВ Сунтар и ПС 220 кВ Нюрба (протяженностью 374 км), ВЛ 220 кВ Пеледуй - Чертово корыто - Сухой лог - Мамакан с ПС 220 кВ Чертово корыто и ПС 220 кВ Сухой лог (протяженностью более 200 км). В рамках объединения энергосистем Якутии и Магаданской области запланировано строительство ВЛ 220 кВ Майя - Хандыга - Нера Новая (протяженность 860 км).
В рамках объединения энергосистемы Камчатского края предусмотрено строительство ВЛ 220 кВ Мильково - Усть-Камчатск общей протяженностью более 1 тыс. км). Это повысит надежность электроснабжения потребителей Камчатского края и даст возможность вывода в резерв дизельных электростанций.
В рамках осуществления проекта по присоединению энергосистемы острова Сахалин к ОЭС запланировано строительство ВЛ 220 кВ Селехино - Ягодный - Цеммермановка - Де-Кастри - Мыс Лазарева с ПС 220 кВ Ягодный, Циммермановка, Де-Кастри и Мыс Лазарева с кабельным переходом 220 кВ на о. Сахалин и ВЛ 220 кВ до ПС 220 кВ Ноглики (общей протяженностью более 450 км). Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей на острове Сахалин и обеспечить выдачу мощности Сахалинской ГРЭС.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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