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ДВЖД приглашает к диалогу

03 Апреля 2012, 20:51 | Дальний Восток

С начала деятельности Дальневосточного межрегионального координационного совета было проведено 5 заседаний.

Дальневосточный межрегиональный координационный совет начал свою работу в конце 2011 года. Он является общественным органом, объединяющим на добровольной основе участников транспортного рынка региона деятельности Дальневосточной железной дороги, а также органы исполнительной власти субъектов РФ в регионе, представителей органов государственного надзора и контроля, торгово-промышленной палаты, союза промышленников и предпринимателей, государственных надзорных органов и других организаций.

Совет создан для разработки и принятия совместных решений по вопросам эффективности использования железнодорожной транспортной инфраструктуры и подвижного состава. Благодаря более тесному взаимодействию заинтересованных участников перевозочного процесса, появилась реальная возможность эффективно влиять на рынок оперирования подвижным составом, оперативно регулировать проблемные ситуации.

На заседаниях совета обсуждается широкий перечень вопросов: равномерное предъявление грузов к перевозке, совершенствование использования вагонов. Особое внимание уделяется взаимодействию с дальневосточными портами, в частности, по вопросам выгрузки, организации перевозок глинозема через порт Ванино.

В ближайших планах работы Дальневосточного межрегионального координационного совета определены вопросы взаимодействия в транспортных узлах Приморского края, организации перевозок грузов через Ванино-Совгаванский транспортный узел.

Пресс-служба компании сообщает, что ДВЖД приглашает к разговору все предприятия, заинтересованные в совершенствовании взаимодействия железной дороги, операторов и грузоотправителей.

Контактное лицо: первый помощник ответственного секретаря межрегионального координационного совета Александр РЕДЬКО (тел./факс (4212) 42-03-20, электронная почта DPS_RedkoAE@upr.dvgd.ru).

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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