«Восточный порт» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

ОАО «Восточный порт» в 2011 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2010 годом более чем в 1,5 раза, до 375,674 млн рублей. Выручка выросла на 15,6%, до 2 млрд 345,685 млн рублей.

Рост финансовых показателей в компании объясняют увеличением перевалки грузов. «Восточный порт» в 2011 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2010 годом на 12%, до 16 млн 498,3 тыс. тонн.

Досье "ЗР"

ОАО «Восточный порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, специализируется на перевалке каменного угля с использованием конвейерного оборудования. Офшору «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» принадлежит 74,57% (75,07% обыкновенных) акций, государству - 19,99% (23,47% обыкновенных). По данным участников рынка, контрольным пакетом компании владеет «Кузбасс-разрезуголь».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».