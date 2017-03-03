"Ростелеком" на Камчатке перевел операторов Большой тройки на ВОЛС

«Ростелеком» в Камчатском крае предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи операторам Большой тройки. Данный переход значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных.

«Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. «Ростелеком» – это прежде всего магистральный оператор. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан», - прокомментировал Вице-президент – Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии - до 8Тбит/с.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.