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"Ростелеком" на Камчатке перевел операторов Большой тройки на ВОЛС
«Ростелеком» в Камчатском крае предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи операторам Большой тройки. Данный переход значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных.
«Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. «Ростелеком» – это прежде всего магистральный оператор. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан», - прокомментировал Вице-президент – Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии - до 8Тбит/с.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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