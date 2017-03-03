www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.41 р. 100 JPY: 51.12 р.
EUR: 61.52 р. 10 CNY: 84.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" на Камчатке перевел операторов Большой тройки на ВОЛС

03 Марта 2017, 11:00 | Дальний Восток

«Ростелеком» в Камчатском крае предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи операторам Большой тройки. Данный переход значительно повысит качество и скорость мобильной передачи данных.

«Мы продолжаем свой курс на устранение цифрового неравенства, особенно в отдаленных регионах. «Ростелеком» – это прежде всего магистральный оператор. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы, в первую очередь, предоставлять каналы связи всей телекоммуникационной отрасли. Это даст импульс развитию новой, умной цифровой экономики в регионе. Ведь от того, насколько услуги связи будут качественными и доступными, зависит качество жизни граждан», - прокомментировал Вице-президент – Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.  

Возможность увеличения спектра телеком-сервисов, требующих высоких скоростей передачи данных, появилась благодаря строительству подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» (ПВОЛС). В октябре 2016 года «Ростелеком» завершил работы по реализации проекта, и линия была запущена в коммерческую эксплуатацию. Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии - до 8Тбит/с.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru