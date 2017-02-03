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Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири

03 Февраля 2017, 08:57 | Дальний Восток

Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири, в котором приняли участие руководители агрохолдингов, инициаторы инвестпроектов, ведущие поставщики оборудования и технологий, представители регуляторных органов – всего более 150 экспертов. 

Запросите бесплатную копию данного исследования пройдя по ссылке: http://www.agrofareast.ru/report_invest_potential_mp/.

Уникальный код для наших читателей: ДВкапитал

В исследовании Вы найдете:

  • список наиболее перспективных инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири
  • критерии выбора технологий и оборудования инициаторами инвестиционных проектов и агрохолдингов
  • перечень инновационных разработок, актуальных для развития сельского хозяйства регионов и многое другое

Запросите исследование, пройдя по ссылке: http://www.agrofareast.ru/report_invest_potential_mp/. Используйте код: ДВкапитал

Cамые важные аспекты развития АПК Дальнего Востока и Сибири будут детально обсуждаться 26-27 апреля 2017 г. во Владивостоке, на 2-ом ежегодном международном форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017». На мероприятии будут представлены руководители крупнейших инвестиционных проектов и агрохолдингов, работающих или планирующих работать на Дальнем Востоке и в Сибири.

Официальный сайт мероприятия:  www.agrofareast.ru.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Дальний Восток  агрохолдинг  владивосток  форум  инвестиции  агро 2017 



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