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Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири
Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири, в котором приняли участие руководители агрохолдингов, инициаторы инвестпроектов, ведущие поставщики оборудования и технологий, представители регуляторных органов – всего более 150 экспертов.
Запросите бесплатную копию данного исследования пройдя по ссылке: http://www.agrofareast.ru/report_invest_potential_mp/.
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В исследовании Вы найдете:
- список наиболее перспективных инвестиционных проектов АПК Дальнего Востока и Сибири
- критерии выбора технологий и оборудования инициаторами инвестиционных проектов и агрохолдингов
- перечень инновационных разработок, актуальных для развития сельского хозяйства регионов и многое другое
Запросите исследование, пройдя по ссылке: http://www.agrofareast.ru/report_invest_potential_mp/. Используйте код: ДВкапитал
Cамые важные аспекты развития АПК Дальнего Востока и Сибири будут детально обсуждаться 26-27 апреля 2017 г. во Владивостоке, на 2-ом ежегодном международном форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017». На мероприятии будут представлены руководители крупнейших инвестиционных проектов и агрохолдингов, работающих или планирующих работать на Дальнем Востоке и в Сибири.
Официальный сайт мероприятия: www.agrofareast.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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