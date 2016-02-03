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Владивостокский филиал ПГП приступил к перевозкам угля на Сахалине

03 Февраля 2016, 14:39 | Дальний Восток

В декабре 2015 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) осуществил перевозку первой партии угля (2,7 тыс. тонн) в рамках договора с крупной угледобывающей компанией Сахалина – ООО «Горняк-1» в адрес коммунальных предприятий острова, а также на экспорт в Японию. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу компании, в январе 2016 года филиал перевез более 8 тыс. тонн твердого топлива для указанного клиента, в марте планируется обеспечить погрузку еще более 15 тыс. тонн энергетического груза. 

Сотрудничество с сахалинским предприятием достигнуто за счет адресной работы специалистов филиала по поиску резервов погрузки, предложения оптимальных условий перевозки и клиентоориентированного подхода к решению задач грузоотправителя.

В частности, филиал внедрил транспортно-логистическую схему с использованием сдвоенных операций, при которой груженые полувагоны ПГК, прибывшие с территории материка, сразу после выгрузки использовались для перевозок угля по территории Сахалина.

«ПГК делает ставку на долгосрочное партнерство и высокое качество обслуживания, а также предоставление максимально удобных условий работы для наших клиентов. В данном случае, за счет эффективного использования рабочего парка мы договорились об участии ПГК в грузовой работе одного из крупнейших предприятий Сахалина», – прокомментировал директор Владивостокского филиала Виктор Осипов.

Грузы следовали со станций Невельск и Победино-Сахалинское Дальневосточной железной дороги внутри Сахалина на станции Вахрушев-Сахалинский, Новоалександровка, Холмск, Чехов-Сахалинский, Южно-Сахалинск, а также на припортовую станцию Невельск для дальнейшей транспортировки судами на экспорт в Японию.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Украине, Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: филиал  пгп  горняк-1  первая грузовая компания 



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