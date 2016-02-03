Дальний Восток за 2015 год потерял 8% товарооборота с заграницей

Отчисления таможенных органов Дальнего Востока в бюджет снизились за год на 8%. Падение доходов таможенной службы объясняется теми же факторами, которые свойственны как общему состоянию российской экономики (девальвация рубля, снижение цен на ресурсы, санкции и т.д.), так и специфике региона (трехкратное падение ввоза бэушных автомобилей), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Позитивный тренд по показателям экспортно-импортных операций в 2016 году пока не прослеживается, отмечает начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛАДЫГИН. Отчасти улучшить ситуацию сможет запуск процедуры свободной таможенной зоны в рамках Свободного порта Владивосток.

В 2015 году таможенными органами ДВТУ перечислено в федеральный бюджет Российской Федерации 164,14 млрд рублей, контрольное задание перевыполнено на 1,6%. Годом ранее управление перечислило в бюджет 179,759 млрд рублей. Таким образом, недобор за год составил 8,7%. В то же время год назад дальневосточные таможни не справились с планом, отстав от графика на 1%. Спустя год или задачи были поставлены более реальные, или таможенников действительно стоит похвалить за продемонстрированную эффективность.

Большую часть таможенных поступлений традиционно обеспечили Владивостокская (53%), Находкинская (28%), Хабаровская (6%) и Уссурийская (5%) таможни.

Товарооборот

«2015 год не принес повышения товарооборота. Но снижение показателей характерно не только для прошлого года, оно налицо с 2013 года. Объемы, которые приносят основные платежи в бюджет, сократились в разы», - отмечает Юрий Ладыгин.

Учитываемый во внешней торговле товарооборот через таможенные органы региона составил $20,8 млрд. По сравнению с 2014 годом стоимость товарооборота сократилась на 21,8%, физический объем - на 8% (с 31,4 млн до 28,9 млн тонн). Традиционно внешнеторговая деятельность в 2015 году осуществлялась с Китаем (33,2% от стоимостного объема товарооборота), Японией (28,4%) и Республикой Корея (18,3%).

Стоимость экспорта в 2015 году составила $9,9 млрд (47,8% товарооборота), при этом стоимостный объем экспорта по сравнению с 2014 годом сократился на 2,2%. Сокращению стоимостного объема экспорта способствовало уменьшение поставок топлива, древесины, черных металлов, а также руды, шлака и золы.

Стоимость импорта составила $10,9 млрд (52,2% товарооборота), стоимостной объем импорта по сравнению с 2014 годом уменьшился в 1,5 раза. Сокращение стоимостного объема импорта обусловлено снижением поставок машин и оборудования, электротоваров, автотранспорта, пластмасс и изделий из них, а также изделий из черных металлов.

Отметим, что в конце 2015 года министр финансов Антон СИЛУАНОВ заявил, что в России запущен процесс по интеграции информационных систем налоговой и таможенной служб, целью которого является оптимизация процесса сбора налогов с импорта. Как это будет выглядеть на практике – увидим через год.

Китай, Корея и Япония подсели на дальневосточную рыбу

Одним из немногих направлений, демонстрирующих положительную динамику как в стоимостном, так и в объемном выражении, является экспорт водных биологических ресурсов.

В 2015 году через таможни региона экспортировано 1,206 млн тонн рыбы и морепродуктов общей стоимостью $2,218 млрд. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение объемов на 4,4%, стоимости - на 1,2% (в 2014 году - 1,155 млн тонн стоимостью $2,193 млрд). Основными странами-партнерами при экспорте водных биологических ресурсов являются Китай (63%), Республика Корея (30%) и Япония (5%).

На экспорт в основном идет мороженая рыба (91% от общего объема экспорта), в том числе минтай, сельдь, лососевые.

Валютоемкие товары (крабы, икра, морской еж, трепанг) востребованы прежде всего в Республике Корея (66,3 тыс. тонн) и Японии (12,5 тыс. тонн). Китай в этом плане попроще – потребил всего 1,6 тыс. тонн дальневосточных деликатесов.

Кроме того, в 2015 году вывезено 366 тонн готовой или консервированной продукции (рост к 2014 году на 4%), а также более 61 тыс. тонн рыбных муки и гранул (+20%).

Лес, как выяснилось, поддается обработке

Достаточно позитивно на общем фоне выделяется и экспорт продуктов обработанных лесоматериалов. За 2015 год экспортировано 6 млн кубометров необработанных лесоматериалов стоимостью $484,5 млн. Необработанные лесоматериалы экспортируются в основном в Китай (95% от всего объема вывозимого необработанного леса), на Республику Корея и Японию приходится соответственно 2,5% и 2,1%.

В то же время экспорт обработанных лесоматериалов в 2015 году по объему увеличился более чем на 9% и составил 1,7 млн кубометров стоимостью $265 млн. Обработанные лесоматериалы экспортируются в основном все в тот же Китай - 85%, на Республику Корея и Японию приходится 9,5% и 2,6%.

Юрий Ладыгин отмечает, что лесная отрасль по-прежнему остается одной из самых криминогенных в плане нарушения таможенного законодательства. Так, в 2015 году было возбуждено 37 уголовных дел, связанных с незаконным вывозом лесоматериалов. В том числе 36 дел по фактам контрабанды 9,2 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью 73 млн рублей и одно дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 1,9 млн рублей. Также возбуждено 394 административных дела по фактам незаконного вывоза 28 тыс. кубометров лесоматериалов суммарной стоимостью 658 млн рублей.

«Количество нарушений в этом сегменте возрастает из года в год. Нас не устраивает эта ситуация. Поэтому мы планируем усилить работу с отправителями и взаимодействие с правоохранительными органами», - говорит главный таможенник Дальнего Востока.

Технологиям есть куда стремиться

В 2015 году для ДВТУ приоритетным направлением оставалась работа по внедрению перспективных таможенных технологий. В первую очередь это обязательное электронное декларирование, предварительное информирование, технология удаленного выпуска товаров, автоматическая регистрация деклараций на товары, назначение таможенных экспертиз в электронной форме и т.д.

В ключевых морских портах региона Восточный и Владивосток завершился эксперимент по оптимизации совершения таможенных операций и сокращению сроков нахождения товаров в морских портах. За три года проведения эксперимента сокращение общих сроков перевалки товаров в контейнерах в портах Восточный и Владивосток составило 36% и 30% соответственно. Сегодня средний период нахождения контейнеров с момента прибытия и до окончания государственного контроля в порту Восточном составляет 6 суток, в порту Владивосток – 9 суток.

«К сожалению, не все участники процесса, включенные в данную технологию, проявляют активность и заинтересованность в ее применении. Так, более половины времени нахождения контейнера в порту занимает период до подачи декларации в таможенный орган», - пояснил Юрий Ладыгин.

Зона вне свободы

В перспективе улучшить ситуацию с товарными потоками может режим свободной таможенной зоны (СТЗ) в рамках Свободного порта Владивосток. Для целей применения таможенной процедуры территория участка резидента свободного порта Владивосток должна быть обустроена и оборудована в соответствии с требованиями законодательства. Но на сегодня эти требования еще не определены.

Закон о Свободном порте Владивосток вступил в силу 12 октября 2015 года. Он предусматривает пакет административных и налоговых преференций для резидентов. Режим свободного порта действует на территории 15 муниципальных образований Приморского края, охватывающих практически весь юг Приморья. Резидентам свободного порта предоставлена возможность использования таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Основными преимуществами СТЗ являются возможность ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования технологического и промышленного оборудования и сырья, комплектующих или запчастей, предназначенных для осуществления производственной деятельности.

По словам Юрия Ладыгина, из 33 организаций, пожелавших на данный момент стать резидентами Свободного порта Владивосток, реально никто в таможенные органы за тем, чтобы заявить режим свободной таможенной зоны, не обращался.

«Что касается нас (ДВТУ), то мы готовимся работать в рамках Свободного порта. Уже создана рабочая группа как в управлении, так и в таможнях Приморья. Специалисты готовы к диалогу. Кроме того, такие контакты уже проходили на уровне консультаций. Мы готовы рассказать о правилах работы в СТЗ, более того, в настоящий момент уже «на выходе» ряд документов, которые регламентируют работу таможни по контролю товара, который находится в СТЗ в Свободном порте Владивосток», - поясняет начальник ДВТУ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.