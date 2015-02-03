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На строительство "Силы Сибири" претендует 15 подрядчиков

03 Февраля 2015, 11:00 | Дальний Восток

Потенциальными участниками тендера на строительство газопровода «Сила Сибири» стали 15 компаний, сообщил "Газпром". Это значит, что компания изменила подход к выбору подрядчиков, отказавшись отдать приоритет крупнейшим.

Причиной стали санкции, введенные против России и отразившиеся на главных претендентах на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» - компаниях   «Стройгазмонтаж» и ЗАО «Стройтрансгаз». Обе компании попали под санкции. Из-за этого они не могут импортировать часть необходимого оборудования.

Среди потенциальных участников тендера остается ЗАО «Стройтрансгаз», а также компании «СТГ-АвтоТранс», «АПС-Запад», «Аргус Подводстрой», «ЕВРАКОР», «АПС-Север», «Аргус Спец Монтаж», «Аргус Свар Монтаж», «АПС-Восток», «Спецгазавтотранс», «Иркутскнефтегазстрой», «Предприятие буровых работ», «Сибмост» и «СпецМонтажПроект», сообщает Прайм.

Протяженность «Силы Сибири» составит почти 4 тыс. км. По нему будет проводиться транспортировка газа из Якутии и Иркутской области в другие российские регионы и Китай. В мае прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный контракт сроком на 30 лет, который предполагает экспорт российского газа в Китай в объеме до 38 млрд куб. м ежегодно, начало поставок запланировано на 2018–2020 годы.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: Сила сибири  газпром 



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