Во Владивостоке пройдет ВЭФ для малого и среднего бизнеса

В Приморье 8 декабря состоится крупное международное мероприятие

Конференция для руководителей предприятий: «Восточный экономический форум. Перспективы для развития малого и среднего бизнеса» состоится во Владивостоке 8 декабря 2016 года. Организатором события выступает АНО «Центр развития экспорта Приморского края», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как подчеркнул на ВЭФ-2016 Владимир Путин: «Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки - это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы».

По мнению главы государства, «подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользоваться сырьем, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения - строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость».

Важнейшими участниками этого процесса являются предприятия малого и среднего бизнеса. На конференции будет уделено внимание конкретизации направлений и задач, поставленных на ВЭФ-2016. Приглашенных участников ждет оживленная дискуссия на круглых столах: «Человеческий капитал - как основа развития Приморского края» и «Фокус развития экспорта глазами зарубежных партнёров».

По вопросам регистрации на конференцию обращаться в организационный комитет ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» до 05 декабря (понедельник) 2016 г.

Примечание:

Центр развития экспорта Приморского края был учрежден Администрацией Приморского края в 2013 году по распоряжению губернатора Приморского края. Центр осуществляет свою деятельность в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Цели:

- стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации, внешнеэкономическую деятельность;

- содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;

- содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.