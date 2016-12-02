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Во Владивостоке пройдет ВЭФ для малого и среднего бизнеса
В Приморье 8 декабря состоится крупное международное мероприятие
Конференция для руководителей предприятий: «Восточный экономический форум. Перспективы для развития малого и среднего бизнеса» состоится во Владивостоке 8 декабря 2016 года. Организатором события выступает АНО «Центр развития экспорта Приморского края», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как подчеркнул на ВЭФ-2016 Владимир Путин: «Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки - это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы».
По мнению главы государства, «подход должен быть очень простым: хочешь получить преимущественное право пользоваться сырьем, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения - строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость».
Важнейшими участниками этого процесса являются предприятия малого и среднего бизнеса. На конференции будет уделено внимание конкретизации направлений и задач, поставленных на ВЭФ-2016. Приглашенных участников ждет оживленная дискуссия на круглых столах: «Человеческий капитал - как основа развития Приморского края» и «Фокус развития экспорта глазами зарубежных партнёров».
По вопросам регистрации на конференцию обращаться в организационный комитет ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры» до 05 декабря (понедельник) 2016 г.
Примечание:
Центр развития экспорта Приморского края был учрежден Администрацией Приморского края в 2013 году по распоряжению губернатора Приморского края. Центр осуществляет свою деятельность в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Цели:
- стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в процесс интернационализации, внешнеэкономическую деятельность;
- содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;
- содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
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