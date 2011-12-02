Игорь Джурко: ОАО «ДВЭУК» повышает эффективность инвестиционной программы

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» предпринимает активные шаги по повышению эффективности инвестиционной программы. Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Джурко, принявший участие в тематическом заседании Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Игоря Сечина.

С учетом рекомендаций Минэнерго России в ОАО «ДВЭУК» реализован комплекс мер по оптимизации закупочной деятельности и договорной работы. В частности, с целью эффективного управления финансированием разработаны типовые формы договоров, в которых исключается авансирование выполнения работ и услуг (кроме авансов на закупку материалов и оборудования в размере 30% от стоимости договора).

Как рассказал Игорь Джурко, Советом директоров компании утверждено новое Положение о порядке проведения регламентированных закупок. Наряду с этим прорабатывается возможность создания собственной электронной торговой площадки для повышения доступности процесса торгов и привлечения более широкого круга участников. «В 2012 году мы планируем перевести на электронную площадку все свои конкурсы», – уточнил генеральный директор.

Ранее во исполнение поручений Президента и Правительства РФ ОАО «ДВЭУК» разработало и утвердило методику расчета показателя снижения затрат по приобретению товаров, работ и услуг не менее чем на 10% в течение трех лет без потери качества и безопасности продукции. Результаты управления издержками в инвестиционной деятельности взаимоувязаны с ключевыми показателями эффективности топ-менеджмента компании, сообщает Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК».

Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.



