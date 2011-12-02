www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Игорь Джурко: ОАО «ДВЭУК» повышает эффективность инвестиционной программы

02 Декабря 2011, 15:22 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» предпринимает активные шаги по повышению эффективности инвестиционной программы. Об этом заявил генеральный директор компании Игорь Джурко, принявший участие в тематическом заседании Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики под председательством вице-премьера РФ Игоря Сечина.

С учетом рекомендаций Минэнерго России в ОАО «ДВЭУК» реализован комплекс мер по оптимизации закупочной деятельности и договорной работы. В частности, с целью эффективного управления финансированием разработаны типовые формы договоров, в которых исключается авансирование выполнения работ и услуг (кроме авансов на закупку материалов и оборудования в размере 30% от стоимости договора).

Как рассказал Игорь Джурко, Советом директоров компании утверждено новое Положение о порядке проведения регламентированных закупок. Наряду с этим прорабатывается возможность создания собственной электронной торговой площадки для повышения доступности процесса торгов и привлечения более широкого круга участников. «В 2012 году мы планируем перевести на электронную площадку все свои конкурсы», – уточнил генеральный директор.

Ранее во исполнение поручений Президента и Правительства РФ ОАО «ДВЭУК» разработало и утвердило методику расчета показателя снижения затрат по приобретению товаров, работ и услуг не менее чем на 10% в течение трех лет без потери качества и безопасности продукции. Результаты управления издержками в инвестиционной деятельности взаимоувязаны с ключевыми показателями эффективности топ-менеджмента компании, сообщает Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК».

Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.


Автор: Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru