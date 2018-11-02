Пишем реферат вместе!

Еще в школе мы писали рефераты. Но требования к рефератам в университете намного выше. Это краткое изложение определенной темы, изученного труда, проработанной статьи или книги. Кроме того, в реферате допускается раскрытие точки зрения автора.

Некоторые предприимчивые студенты ухитряются приносить на защиту https://vsesdal.com/referat рефераты на заказ. Если же вы решили самостоятельно освоить этот труд, стоит запастись терпением, предстоит хорошо поработать. Состоит реферат из нескольких частей:

* Описание. Оно дает информацию о документе, знакомит читателя с тем, что будет изложено.



* Текст. Это непросто копирование материалов и оформление их по стандарту, а небольшое исследование. Проблемная информация излагается строго, придерживаясь структуры реферата.

Перед началом работы нужно проконсультироваться с преподавателем, возможно он сможет дать вам ценный совет на этот счет. Композиционно в реферате выделяют вступление, основную часть и заключение. Рекомендовано вносить в него список литературы, которую вы использовали при подготовке. Также в основном тексте допускается применение схем, чертежей и таблиц, если того требует специфика выбранной вами темы. Задача написания реферата заключается в том, чтобы научить студента выделять главную информацию среди всего потока.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.